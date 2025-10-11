Infocom Today #138: Νέα ψηφιακή εποχή για τον ΟΤΕ, 2ος υπερυπολογιστής, επενδύσεις στην ΤΝ!

Στο Youtube, αλλά και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες, είναι άμεσα διαθέσιμο το νέο επεισόδιο του Infocom Today, το 138ο κατά σειρά!

Σήμερα: Νέα ψηφιακή εποχή για τον ΟΤΕ, 2ος υπερυπολογιστής, επενδύσεις στην ΤΝ!

Το Infocom Today αποτελεί την τακτική σας ενημέρωση από την τεχνολογική αγορά, με την υπογραφή της δημοσιογραφικής ομάδας του Infocom.gr. Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος, Χρήστος Κοτσακάς.

Ακούστε και δείτε το, τόσο από τον παρακάτω player, όσο και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες!