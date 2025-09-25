AWS και SAP ενισχύουν τη συνεργασία τους για την προώθηση της ψηφιακής κυριαρχίας στην Ευρώπη

Η Amazon Web Services (AWS) και η SAP παρουσίασαν τα σχέδιά τους για τη διάθεση των δυνατοτήτων του SAP Sovereign Cloud στο AWS European Sovereign Cloud, το νέο ανεξάρτητο cloud για την Ευρώπη, που υποστηρίζεται από επενδυτικό πλάνο ύψους 7,8 δισ. ευρώ της Amazon.

Η συνεργασία αξιοποιεί τη μακρόχρονη σχέση των δύο εταιρειών και τη νέα στρατηγική της SAP για την ψηφιακή κυριαρχία και την καινοτομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Το SAP Sovereign Cloud περιλαμβάνει ενισχυμένες λύσεις cloud με υψηλά πρότυπα ασφαλείας, σχεδιασμένες για κυβερνήσεις και ρυθμιζόμενους κλάδους. Στόχος της συνεργασίας είναι η ενοποίηση αυτών των δυνατοτήτων και της επιχειρησιακής τεχνογνωσίας της SAP με την υποδομή και την εμπειρία της AWS, ώστε να καλυφθούν οι μεταβαλλόμενες ανάγκες ψηφιακής κυριαρχίας των ευρωπαϊκών πελατών.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που οι δυνατότητες του SAP Sovereign Cloud θα είναι διαθέσιμες στο AWS European Sovereign Cloud. Με αυτόν τον τρόπο, οι οργανισμοί θα έχουν περισσότερες επιλογές για το πώς θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ψηφιακής κυριαρχίας, αξιοποιώντας παράλληλα κορυφαίες τεχνολογίες cloud», δήλωσε ο David Brown, αντιπρόεδρος Compute and Machine Learning της AWS. «Η SAP και η AWS μοιράζονται ένα κοινό όραμα – θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας έχουν πρόσβαση σε μερικές από τις πιο προηγμένες λύσεις ψηφιακής κυριαρχίας που υπάρχουν, ώστε να επικεντρωθούν στην καινοτομία και στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τη SAP και να δούμε πώς οι οργανισμοί σε όλη την Ευρώπη θα καινοτομήσουν μέσω του AWS European Sovereign Cloud.»

Το AWS European Sovereign Cloud, το οποίο αναμένεται να εγκαινιάσει την πρώτη AWS Region στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας έως το τέλος του 2025, στοχεύει να προσφέρει περισσότερες επιλογές σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αυστηρά ρυθμιζόμενους κλάδους. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να καλύψει κρίσιμες ανάγκες ψηφιακής κυριαρχίας, όπως η εγκατάσταση των δεδομένων εντός της χώρας, η επιχειρησιακή αυτονομία και η ανθεκτικότητα. Οι δυνατότητες του SAP Sovereign Cloud έχουν ήδη ενσωματωθεί στην υποδομή AWS σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Ινδία, και η ένταξή τους στο AWS European Sovereign Cloud αποτελεί κομβικό βήμα για τους πελάτες σε όλη την Ευρώπη.

Το SAP Sovereign Cloud δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να καινοτομούν με μεγαλύτερη ασφάλεια, να συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία και να αναπτύσσονται με τους δικούς τους όρους. Στο AWS European Sovereign Cloud, οι λύσεις SAP Sovereign Cloud θα περιλαμβάνουν αρχικά το SAP Business Technology Platform και το SAP Cloud ERP. Οι λύσεις αυτές θα προσφέρουν στους πελάτες μια ασφαλή βάση για τη διαχείριση κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών και ευαίσθητων δεδομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς.

«Με τις διευρυμένες δυνατότητες του SAP Sovereign Cloud, δίνουμε τη δυνατότητα σε πελάτες από όλους τους κλάδους να αξιοποιήσουν στο έπακρο την καινοτομία του cloud και της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Thomas Saueressig, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της SAP SE, αρμόδιος για Customer Services and Delivery. «Η διάθεση του συνόλου των υπηρεσιών του SAP Sovereign Cloud στο AWS European Sovereign Cloud, παρέχει στους πελάτες πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων ψηφιακής κυριαρχίας, η οποία ενισχύεται περαιτέρω από τη διαχρονική συνεργασία μας με την Amazon Web Services.

Το AWS European Sovereign Cloud θα είναι ξεχωριστό και ανεξάρτητο από τα υφιστάμενα Regions της AWS, χωρίς σημαντικές εξαρτήσεις από υποδομές εκτός Ε.Ε. Ενισχυμένο με αυστηρούς τεχνικούς ελέγχους, εγγυήσεις κυριαρχίας και νομικές δικλίδες προστασίας, προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τις υπηρεσίες της AWS, με το ίδιο κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και το ευρύ πλαίσιο λύσεων που χαρακτηρίζουν τα ήδη υπάρχοντα Regions.»

«Η AWS και η SAP καινοτομούν από κοινού στο cloud για περισσότερα από 16 χρόνια. Η νέα αυτή συνεργασία αξιοποιεί αυτήν τη μακρά πορεία, προκειμένου να στηρίξει τις απαιτήσεις ψηφιακής κυριαρχίας των πελατών και να επιταχύνει τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό στην Ευρώπη.»