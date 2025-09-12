Close Menu
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου

Infocom Today #134: Η Ελλάδα επενδύει στην AI, η Ευρώπη σε τεχνολογική και βιομηχανική θωράκιση!

infocomBy 1 Min Read Today

Στο Youtube, αλλά και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες, είναι άμεσα διαθέσιμο το νέο επεισόδιο του Infocom Today, το 134ο κατά σειρά!

Σήμερα: Η Ελλάδα επενδύει στην AI, η Ευρώπη σε τεχνολογική και βιομηχανική θωράκιση!

Το Infocom Today αποτελεί την τακτική σας ενημέρωση από την τεχνολογική αγορά, με την υπογραφή της δημοσιογραφικής ομάδας του Infocom.gr. Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος, Χρήστος Κοτσακάς.

Ακούστε και δείτε το, τόσο από τον παρακάτω player, όσο και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες!

 

Infocom Today
SmartTalks

