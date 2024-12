Weekly Telecom: Το ακριβό «σπορ» του AI απαιτεί τόλμη και επενδύσεις

Αρχές του 2025 αναμένονται οι αποφάσεις για τέσσερα εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά ◆ Ποια είναι αυτά; Η επικαιροποίηση κοστολογικού μοντέλου των τιμών χονδρικής, η εκκίνηση της διαδικασίας ανανέωσης – επέκτασης των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, το μοντέλο τιμολόγησης των ετήσιων τελών ραδιοσυχνοτήτων και η εναρμόνιση των ορίων έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ◆ Βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων, ώστε να δοθούν λύσεις και απαντήσεις – που θα ανοίξουν τον δρόμο και για την περαιτέρω ανάπτυξη των telecoms. Και που θα οδηγήσουν σε επενδύσεις και υπεραξίες ◆ Και αυτό ισχύει όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλη την Ευρώπη ◆ Εμείς απλά να επισημάνουμε ότι η Deutsche Bank στην έκθεση της για το 2025 δηλώνει την προτίμησή της στις μετοχές των Orange, Vodafone, Telenor και Liberty Global αλλά και στον ΟΤΕ και τη Sunrise ◆ Και αυτό δεν είναι διόλου τυχαίο…

◆ Και τώρα που λέμε επενδύσεις, να σας πούμε πως οι EDGNEX Data Centers της DAMAC και ΔΕΗ ιδρύουν την κοινοπραξία Data In Scale ◆ Γιατί προχώρησαν σε αυτό το βήμα; Μα φυσικά για την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου κέντρου δεδομένων στα Σπάτα ◆ Το έργο βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού και της αδειοδότησης, ενώ η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2025 ◆ Και ναι, είναι μια ακόμη επένδυση στην περιοχή των Σπάτων. Μέλι έχουν(;) ◆ H αλήθεια είναι ότι από την αρχαιότητα είχαν αμπέλια άρα μάλλον υπόσχονται μεθυστικά κέρδη!

◆ Να ξέρετε, όμως, πως όλες αυτές οι επενδύσεις, στην εποχή του AI, κρίνονται απαραίτητες ◆ Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα «ωραίο αλλά ακριβό σπορ», σημειώνοντας ότι η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει έως τώρα δικά της ισχυρά τέτοια μοντέλα και υποδομές στο ΑΙ ◆ Ναι, είναι αναμενόμενο. Αφού η Ευρώπη έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου κάνοντας τον τροχονόμο στους άλλους αντί να μπει στη θέση του οδηγού ◆ Η προσέλκυση επενδύσεων έχει μπει σε δεύτερη μοίρα, οπότε οι εταιρείες αναζητούν άλλες γωνιές του κόσμου…

◆ Άλλωστε, όπως αναφέρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ψηφιακής Δεκαετίας έως το 2030, υπάρχει ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις, κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα ◆ Γιατί η Ευρώπη που μέχρι τώρα σέρνεται στο άρμα των ΗΠΑ είναι πολύ σχετικό αν θα συνεχίσει αυτή την πορεία ◆ Και λόγω των αλλαγών στις ευρωπαϊκές χώρες και λόγω των αλλαγών στις ΗΠΑ ◆ Δείτε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, για παράδειγμα. Η Meta ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επενδύσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια για την ίδρυση ενός AI data center στη Λουιζιάνα, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο της εταιρείας παγκοσμίως ◆ Η εξέλιξη ήρθε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της ότι αναζητά προτάσεις από εταιρείες ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας για να στηρίξει τους στόχους της ◆ Όλα αυτά αποτελούν, επί της ουσίας, κρίσιμες υποδομές ◆ Μη ρωτήσετε τι κάνουμε στην Ευρώπη ◆ Παρακολουθούμε απλά τις εξελίξεις και «φιλοσοφούμεν μετά μαλακίας» ◆ Με την αρχαιοελληνική βεβαίως έννοια της λέξης που σημαίνει μαλθακότητα και νωθρότητα ◆ Όπως κάναμε και με την ψηφιακή Κινητή που την ανακαλύψαμε και την χαρίσαμε στους Αμερικανούς, τους Κινέζους και τους Κορεάτες ◆ Εδώ, αν χρησιμοποιούσαμε τη συγκεκριμένη λέξη θα είχε τη σύγχρονη έννοιά της…

◆ Ξέρετε τι άλλο είναι κρίσιμη υποδομή; Τα υποθαλάσσια καλώδια ◆ Για αυτό και δημιουργήθηκε το Διεθνές Συμβουλευτικό Όργανο για την Ανθεκτικότητα των Υποθαλάσσιων Καλωδίων, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας αυτής της ζωτικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής ◆ Και γιατί είναι σημαντικό αυτό; Γιατί οι ζημιές στα υποθαλάσσια καλώδια δεν είναι σπάνιες -κάποιοι πιστεύουν ούτε τυχαίες- με κατά μέσο όρο 150 έως 200 τέτοιες παγκοσμίως κάθε χρόνο, που απαιτούν περίπου τρεις επισκευές καλωδίων την εβδομάδα ◆ Είναι πολλές οι «ζημιές» Βλαδίμηρε ◆ Ιδιαίτερα εκείνες που δείχνουν να προκύπτουν από κάτι άγκυρες που βρέθηκαν στο λάθος σημείο, τη λάθος χρονική στιγμή… ◆ Μιλώντας για timing θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ναι μεν έχει αργήσει το deal της Nova αλλά οι συνομιλίες συνεχίζονται, διαψεύδοντας τις φήμες περί του αντιθέτου ◆ Αλλά εδώ έφτασαν κάποιοι να γράψουν ότι θα διαχωριστούν οι τηλεπικοινωνίες από την τηλεόραση ◆ Πότε;; Σήμερα που όλοι οι πάροχοι έχουν και τα δύο η Nova που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παίκτης στην TV -we are 2nd we try harder- θα χωριστεί εις τα εξ ων συνετέθη ◆ Αλήθεια, το πιστεύουν αυτό ακόμη και αυτοί που το έγραψαν;

◆ Εσείς πάντως αν θέλετε να βρεθείτε στο κατάλληλο σημείο τη σωστή στιγμή, μπορείτε να το κάνετε ◆ Το Wyndham Grand Athens είναι το κατάλληλο σημείο να βρίσκεστε και η Τρίτη 10/12 η κατάλληλη χρονική στιγμή! ◆ Είναι η μέρα που πραγματοποιείται το 13ο e-Business & Digital Marketing World 2024, «From WOW to HOW: e-commerce and digital marketing in the AI era» και έχετε λίγες ώρες ακόμα για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας! ◆ Καλή ανάγνωση και καλή εβδομάδα!

