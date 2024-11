Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΕΤΤ και Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών Διαστήματος και Τεχνολογίας Σαουδικής Αραβίας

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της διαρκούς προσπάθειας για ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της, προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών, Διαστήματος και Τεχνολογίας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας (Communications, Space & Technology Commission-CST). Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ και Αντιπρόεδρο του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications-BEREC) για το 2024, Καθηγητή Κωνσταντίνο Μασσέλο και το Γενικό Διευθυντή/Πρόεδρο της CST, H.E. Dr. Mohammed AlTamini, στις 25 Νοεμβρίου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Το Μνημόνιο αποτυπώνει την αμοιβαία βούληση της CST και της ΕΕΤΤ για συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν, μεταξύ άλλων, στη μελέτη των τάσεων και της βιωσιμότητας των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ψηφιακών υποδομών, στη ρύθμιση και τον ανταγωνισμό στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών υπηρεσιών, στην προστασία των καταναλωτών, στην προώθηση των δικτύων 5G/6G και FTTH, στην εποπτεία και τη διαχείριση φάσματος, στον τομέα του Διαστήματος, αλλά και στην προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού με έμφαση στην αναβάθμιση των υπηρεσιών σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Επιπροσθέτως, το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει την προοπτική κοινής διαμόρφωσης θέσεων και συντονισμού δράσεων σε διεθνείς οργανισμούς όπως η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU).

Σημειώνεται ότι η CST είναι μία από τις πρωτοπόρες Ρυθμιστικές Αρχές στους τομείς των τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και η πρώτη Ρυθμιστική Αρχή τηλεπικοινωνιών στον κόσμο η οποία ενσωμάτωσε τον τομέα του Διαστήματος στις αρμοδιότητές της. Παράλληλα, διακρίνεται για την υψηλή της τεχνογνωσία, την υιοθέτηση καινοτόμων ρυθμιστικών εργαλείων και μεθόδων με έμφαση στο data driven regulation, αλλά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στο διεθνές περιβάλλον της υψηλής τεχνολογίας.

Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ”Connecting the World from the Skies” στο οποίο ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ συμμετείχε ως επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής.

