Οι δράσεις της LG για την εξάλειψη της πείνας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα επισιτισμού

Αν και παράγονται αρκετά τρόφιμα για να καλύψουν τις ανάγκες κάθε πολίτη, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι – πολλοί εκ των οποίων είναι παιδιά – εξακολουθούν να κοιμούνται πεινασμένοι κάθε βράδυ. Η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι έως και 733 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από την πείνα εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως οι καιρικές συνθήκες, οι πολεμικές συρράξεις, η οικονομική ύφεση, η ανισότητα και οι πανδημίες.

Για να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην πείνα και την επισιτιστική ανασφάλεια, ο FAO όρισε την 16η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού. Στο πλαίσιο του φετινού θέματος, «Right to Foods for a better life and a better future», ο FAO δημιούργησε ένα βίντεο που απεικονίζει την παραγωγή και τη διανομή των τροφίμων σε διάφορους πολιτισμούς, τονίζοντας παράλληλα ότι η πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ασφαλών, πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά τροφίμων θα πρέπει να αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για ευαισθητοποίηση, η LG παρουσίασε αυτό το βίντεο στην Times Square της Νέας Υόρκης και το Piccadilly Circus του Λονδίνου, ως μέρος του προγράμματος LG Hope Screen. Νωρίτερα φέτος, οι LG Hope Screens προώθησαν την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και, πέρυσι, παρουσίασαν το βίντεο της εκστρατείας του FAO για την Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού 2023.

Η LG είναι αφοσιωμένη στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων από όλα τα κοινωνικά στρώματα μέσω των δραστηριοτήτων κοινωνικής συνεισφοράς που οργανώνει στο πλαίσιο του οράματος της εταιρείας « Better Life for All » . Τα γραφεία της LG σε όλο τον κόσμο έχουν ευθυγραμμιστεί με αυτό το όραμα για την αντιμετώπιση διαφόρων παγκόσμιων ζητημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της φτώχειας και της πείνας σε περιοχές που έχουν ανάγκη.

Για παράδειγμα, η LG India έχει αναλάβει δράση κατά του υποσιτισμού, ενισχύοντας την επισιτιστική και διατροφική κάλυψη των παιδιών της περιοχής με το εμβληματικό της πρόγραμμα «The Life’s Good Nutrition Program». Το 2023, η LG India ενίσχυσε το πρόγραμμα, ενώνοντας τις δυνάμεις της με ΜΚΟ και φορείς προσφέροντας θρεπτικά πρωινά και γεύματα σε πάνω από 59.000 παιδιά.

Παράλληλα με τις πρωτοβουλίες της « Better Life for All “, το πρόγραμμα ”LG Loves and Cares» της LG Indonesia υποστηρίζει διάφορους κοινωνικούς σκοπούς. Το πρόγραμμα αυτό περιλάμβανε τη διανομή πακέτων τροφίμων σε ντόπιους όλων των ηλικιών, με κάθε παράδοση να ελέγχεται από κορυφαίο διατροφολόγο για να διασφαλίζεται η διατροφική ισορροπία που προάγει την καλύτερη ευημερία.

Παρόμοια προγράμματα αναδεικνύουν το όραμα «Better Life for All»λειτουργούν σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως η Νιγηρία, το Μεξικό και το Ιράν. Μείνετε συντονισμένοι στο Newsroom της LG για περισσότερα.

