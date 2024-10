Νέα διπλή τιμητική διάκριση για το εργασιακό περιβάλλον του ομίλου Epsilon Net

Ο Όμιλος EPSILON NET ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια ότι διακρίθηκε στη λίστα του Fortune «100 Best Companies To Work For in Europe 2024», του διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού Great Place To Work, στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Επιπλέον, η αναγνώριση αυτή ενισχύεται περαιτέρω, καθώς ο Όμιλος ξεχώρισε και στη λίστα των Best Workplaces in Technology 2024.

Οι τιμητικές αυτές διακρίσεις αποτελούν επιστέγασμα της στρατηγικής του Ομίλου EPSILON NET να καλλιεργεί μια εταιρική κουλτούρα που θέτει στο επίκεντρο τους ανθρώπους του. Μέσα από τη συνεχή επένδυση στην εκπαίδευση, την επαγγελματική εξέλιξη και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ο Όμιλος επιτυγχάνει όχι μόνο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και λύσεων, αλλά και την ενδυνάμωση των 1.500 και πλέον εξειδικευμένων στελεχών του. Στόχος παραμένει η ενίσχυση της δημιουργικότητας και η παροχή των καλύτερων δυνατοτήτων εξέλιξης, ώστε οι εργαζόμενοι να συνεχίζουν να πρωτοπορούν στον τομέα τους και να συμβάλλουν στην επιτυχία και την ανάπτυξη του Ομίλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις δύο αυτές επιβραβεύσεις, ο Όμιλος συγκεντρώνει 19 συνολικά διακρίσεις στον θεσμό των Best Workplaces, αριθμώντας:

10 εθνικές διακρίσεις

5 διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

4 επιπλέον διακρίσεις ως Best Workplace for Women & Best Workplace in Technology

Η Δήμητρα Καβουρίδου, Epsilon Net HR Lead δήλωσε σχετικά:

«Αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή για τις δύο αυτές σημαντικές διακρίσεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν τη συνεχή προσπάθειά μας να καλλιεργούμε μια κουλτούρα που προάγει την καινοτομία και τη συνεργασία. Η επιτυχία μας στηρίζεται στους εργαζομένους μας, οι οποίοι αποτελούν για εμάς την κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε επιτυχία. Επενδύουμε συνεχώς στη δημιουργία ενός δυναμικού εργασιακού χώρου, που συνδυάζει τις τελευταίες τεχνολογίες με τις αξίες της συνεργασίας και της αλληλοστήριξης, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την επιτυχία του Ομίλου μας και την ευημερία των εργαζομένων μας».

Στις 16/10 το Workforce Innovation 2024!



Το συνέδριο θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για να ανακαλύψετε τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον του ανθρώπινου δυναμικού! Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ!