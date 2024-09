Υποβρύχια καλώδια: ΕΕ & ΗΠΑ σε κοινή δέσμευση για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα

Σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με άλλες χώρες, εξέφρασαν τη συλλογική τους δέσμευση για τη διατήρηση και την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των υποδομών υποβρύχιων καλωδίων, τα οποία στηρίζουν την παγκόσμια ψηφιακή συνδεσιμότητα. Η δήλωση αυτή, υπό τον τίτλο «New York Joint Statement on the Security and Resilience of Undersea Cables», τονίζει τη ζωτική σημασία των υποβρύχιων καλωδίων για τις παγκόσμιες επικοινωνίες και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και την ανάγκη για στενότερη διεθνή συνεργασία στην προστασία τους.

Η ραγδαία ψηφιοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και οι αυξανόμενες ανάγκες για ασφαλείς και αξιόπιστες επικοινωνίες έχουν καταστήσει τις υποδομές αυτές κρίσιμες για την ομαλή λειτουργία των οικονομιών. Τα υποβρύχια καλώδια μεταφέρουν σχεδόν το 99% της παγκόσμιας κυκλοφορίας δεδομένων, καθιστώντας τα αναντικατάστατα για την παγκόσμια συνδεσιμότητα, την κυκλοφορία δεδομένων και τις επικοινωνίες σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, οι απειλές για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητά τους αυξάνονται, με αποτέλεσμα οι χώρες να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την προώθηση πολιτικών που θα εξασφαλίσουν τη διατήρηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας.

Η κοινή δήλωση προτάθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έλαβε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών, καθορίζοντας σειρά αρχών για την προστασία των υποβρύχιων καλωδίων. Αυτές περιλαμβάνουν την προώθηση της συνεργασίας για την επιλογή αξιόπιστων και ασφαλών προμηθευτών εξοπλισμού καλωδίων, την ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών κυβερνοασφάλειας, καθώς και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των καλωδιακών υποδομών μέσω εναλλακτικών διαδρομών και άλλων μέτρων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας, επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στην ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών της, κάτι που συνάδει με τις υφιστάμενες πολιτικές της. Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Εποχή, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε ότι τα υποβρύχια καλώδια αποτελούν κρίσιμη στρατηγική υποδομή για την Ευρώπη και τον κόσμο, σημειώνοντας ότι σχεδόν όλη η διεθνής κυκλοφορία δεδομένων πραγματοποιείται μέσω αυτών. Υπογράμμισε την ευπάθεια αυτών των υποδομών σε απειλές, όπως η πειρατεία και η παρακολούθηση, και εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη δήλωση, η οποία αναμένεται να συμβάλει στην παγκόσμια συνεργασία για την προστασία των καλωδίων.

Η κοινή δήλωση επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών υποβρύχιων καλωδίων, προωθώντας τη διασφάλιση της κυκλοφορίας δεδομένων και επικοινωνιών μέσω σειράς προληπτικών μέτρων. Στόχος είναι η προστασία από φυσικές και ανθρώπινες απειλές, καθώς και η ενίσχυση της ασφάλειας των καλωδίων με την επιλογή προμηθευτών χαμηλού κινδύνου και την εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων κυβερνοασφάλειας. Οι συμμετέχουσες χώρες δεσμεύτηκαν, επίσης, να αυξήσουν τη συνεργασία τους στον τομέα αυτό, ενθαρρύνοντας τον συντονισμό μεταξύ κυβερνήσεων και βιομηχανίας για την εφαρμογή των αρχών αυτών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Κομισιόν, έχει ήδη δρομολογήσει δράσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των υποδομών υποβρύχιων καλωδίων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στον καλύτερο συντονισμό των σχετικών προσπαθειών, τόσο σε επίπεδο διακυβέρνησης όσο και χρηματοδότησης, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των ευρωπαϊκών υποδομών απέναντι σε αυξανόμενες απειλές.

Οι χώρες που συμμετέχουν στην κοινή δήλωση δεσμεύονται για την προώθηση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των υποβρύχιων καλωδίων, όχι μόνο μέσα από την προστασία των ίδιων των καλωδίων, αλλά και των υποδομών που τα υποστηρίζουν, όπως οι σταθμοί προσαιγιάλωσης, τα συστήματα ελέγχου και τα πλοία που χρησιμοποιούνται για την επισκευή και τη συντήρησή τους. Η ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ κρατών και βιομηχανίας θεωρείται καθοριστική για την εξασφάλιση της ασφάλειας των υποδομών αυτών και την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών για τη συντήρησή τους.

Η δήλωση προωθεί, επίσης, τη διαφάνεια στις εταιρικές σχέσεις και στις δομές εταιρικής διακυβέρνησης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υποβρύχιων καλωδίων. Οι κυβερνήσεις καλούνται να διενεργούν τακτικές αξιολογήσεις ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των καλωδίων, ενώ προτρέπονται να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους από εξωτερικές επιρροές, όπως η επιρροή τρίτων χωρών σε προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών.

Η κοινή πρωτοβουλία στοχεύει και στη συμμόρφωση με το διεθνές και εθνικό δίκαιο, καθώς και με τα πρότυπα που ορίζονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Η δήλωση ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν πολιτικές και πρακτικές που θα βελτιώσουν την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των υποβρύχιων καλωδίων, συμβάλλοντας στη διατήρηση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας των παγκόσμιων επικοινωνιών.

Οι υπογράφοντες ελπίζουν ότι οι αρχές αυτές θα υιοθετηθούν και από άλλες χώρες, ενισχύοντας τη διεθνή συνεργασία για την προστασία των υποδομών υποβρύχιων καλωδίων. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ασφαλούς, ανθεκτικού και αξιόπιστου δικτύου υποβρύχιων καλωδίων που θα στηρίζει την παγκόσμια ψηφιακή οικονομία και τις επικοινωνίες σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο και ψηφιοποιημένο κόσμο.

