FTTH και 5G: Μεγάλη προσφορά, μικρή ζήτηση! – Nova: το αραβικό (κ)άτι; [Weekly Telecom]

Ενώ η NOVA δείχνει τσαγανό και προχωρά δυναμικά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και την τόνωση των πωλήσεων στη λογική business as usual, οι δάσκαλοι αραβικών στην περιοχή της Λ. Αθηνών τρίβουν τα χέρια τους. ◆ Αιτία, οι πληροφορίες, αλλά και οι αυξανόμενες ενδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες οι Σαουδάραβες θα είναι οι επόμενοι ιδιοκτήτες της εταιρείας. ◆ Πως λέμε καλώς μας ήρθε το ριάλ; ◆ Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι αυτό: κατ’ αρχάς η Nova συνιστά ευκαιρία μετά τη νέα νομοθεσία που αποκλείει τους εξωκοινωτικούς από ποσοστά μεγαλύτερα του 10% στους βασικούς παρόχους, άρα και από την Telefonica ◆ Εκεί κατέχουν ήδη την οροφή του 10% με την κρατικά ελεγχόμενη Saudi Telecom Co (STC), που εξαγόρασαν το Σεπτέμβριο αντί 2,25 δισ. δολ. γεγονός που οδήγησε και την ισπανική κυβέρνηση σε εξαγορά ανάλογου ποσοστού προκειμένου να δημιουργήσει αντίπαλο δέος ◆ Άρα, γνωρίζοντας την επιθυμία τους να επενδύσουν, είναι προφανές ότι κάπου πρέπει να διοχετεύσουν τη δυναμική και τα χρήματά τους ◆ Όσον αφορά τα χρήματα λέγεται, ότι μόνο για τη Nova δίνουν πολύ πάνω από το 1 δισ. και έρχονται για να μείνουν, ενώ δεν αποκλείεται να παίζουν για τη …“united” United, ήτοι για το σύνολο της εταιρείας ◆ Αυτό ενδέχεται να υλοποιηθεί με επενδυτικό βραχίονα την Tawal, ήτοι την εταιρεία που αγόρασε τον Απρίλιο του 23 το χαρτοφυλάκιο των 4.800 πύργων κινητής τηλεφωνίας της United αντί 1,22 δισ ευρώ ◆ Η Tawal -θυγατρική της Saudi Telecom- είναι ο μεγαλύτερος ολοκληρωμένος πάροχος υποδομών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, διαθέτοντας χαρτοφυλάκιο με περισσότερους από 16.000 πύργους κινητής τηλεφωνίας! ◆ Σε κάθε περίπτωση, η Saudi Telecom -αλλά και η Etisalat από τα Εμιράτα που έχει 14,96% της Vodafone- δημιουργούν “αποικίες” στην Ευρώπη προκειμένου να αποκτήσουν δυναμική παρουσία σε αυτή την αγορά, γνωρίζοντας ωστόσο τα ρυθμιστικά και άλλα εμπόδια ◆ Σε κάθε περίπτωση, μία τέτοια εξέλιξη θα ήταν θετική για τη Nova, γιατί οι νέοι ιδιοκτήτες θα έρθουν για να μείνουν και αυτό θα συμβάλει στην ανάπτυξή της. Inch Allah!!! ◆ Από την άλλη, ας μην ξεχνάμε ότι οι δεσμευτικές προσφορές κατατίθενται τον επόμενο μήνα και βέβαια όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος…. ◆ Ας περάσουμε όμως στα… «ημέτερα» ◆ Ενώ όλοι συζητάμε για τα οφέλη που φέρνουν τα δίκτυα νέας γενιάς, όπως το FTTH και το 5G, η εικόνα από την πραγματική αγορά είναι διαφορετική ◆ Τα στοιχεία δείχνουν πως το δίκτυο οπτικής ίνας καλύπτει ήδη το 40% της επικράτειας, αλλά μόνο το 10% των πολιτών το χρησιμοποιεί ◆ Την ίδια στιγμή, το 5G καλύπτει το 95% της χώρας μας, αλλά μόνο το 20% των καταναλωτών αξιοποιεί τις δυνατότητες του ◆ Τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι, χάσαμε τα… router μας ◆ Αυτό είναι ένα ζήτημα που αν δεν αντιμετωπίσουμε «κατά πρόσωπο» και συνεχίσουμε να βάζουμε κάτω από το χαλάκι, την ώρα που ο αριθμός των δεδομένων που μεταδίδεται πολλαπλασιάζεται, θα το βρούμε μπροστά μας, ποικιλοτρόπως ◆ Ίσως, σε αυτό, να βοηθήσει και το Gigabit Voucher των 800 εκατ. που ξεκινάει σε λίγες μέρες Ο κάθε δικαιούχος θα επιδοτηθεί για τα τέλη σύνδεσης και το μηνιαίο πάγιο για δύο χρόνια με 200 ευρώ ◆ Είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να επικοινωνηθεί αποτελεσματικά, προς κάθε ενδιαφερόμενο ◆ Μην θεωρούμε πως ο πολύς κόσμος ασχολείται πολύ με τα τι και τα πως και τα που. Προτιμά τα πράγματα σερβιρισμένα στο πιάτο και «ξεψαχνισμένα» ◆ Αυτό θα πρέπει να το αναλάβουν οι πάροχοι και ενδεχομένως με μία μικρή καμπάνια και το Υπουργείο ◆ Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν δεν βλέπουμε την ανάγκη, αυτοί που ξέρουν βλέπουν τη ζήτηση για δεδομένα και πραγματοποιούν τις κατάλληλες επενδύσεις ◆ Δείτε, για παράδειγμα, την επένδυση που πραγματοποιεί η Data4 στην Ελλάδα – που ουσιαστικά «έσκασε» από εκεί που δεν το περιμέναμε ◆ Δείτε, επίσης, το data center που φτιάχνουν ΔΕΗ και Damac στα Μεσόγεια, ισχύος 25 MW ◆ Ε, και επιτέλους μπήκε σε σειρά και η επένδυση της Microsoft ◆ Τέσσερα χρόνια για την οικοδομική άδεια στους συνομιλητές του πρωθυπουργού ◆ Αν τους ρωτήσουν δηλαδή για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, τι άραγε θα πρέπει να πουν αυτοί οι άνθρωποι; ◆ Οι οποίες επενδύσεις καλά κρατούν αν κρίνουμε από το ενδιαφέρον που υπάρχει για τις ελληνικές τηλεπικοινωνίες, με τους τέσσερις φορείς που, σύμφωνα με πληροφορίες, «καλοβλέπουν» την πολύφερνη νύφη Nova, αλλά που όπως προαναφέραμε, ένας θα είναι ο τυχερός ◆ Και έπειτα, είναι και οι νέες τεχνολογίες. Έχει υπολογιστεί ότι ο συνολικός αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης για τους παρόχους κινητής θα μπορούσε να κυμαίνεται από 450 δισ. έως 680 δισεκατομμύρια δολάρια ◆ Αυτά, για να το πούμε με απλά λόγια, είναι τα δεδομένα που θα πρέπει να… πάνε και να έρθουν ◆ Αν το έλεγε ο Clinton θα είναι τη μορφή «It’s the data revolution stupid!» ◆ Όσο κι αν η χρήση των δικτύων νέας γενιάς παραμένει χαμηλή, θα αυξηθεί σχεδόν «αναγκαστικά», λόγω των εφαρμογών που θα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και των αναγκών που θα δημιουργηθούν ◆ Ή νομίζετε ότι όλη αυτή η χρήση AI που θα γίνεται στα smartphone, δεν θα έχει ανάγκη από υπερυψηλές ταχύτητες και εξαιρετικά σημαντικές επενδύσεις; ◆ To γρήγορο Internet δεν είναι απλά ανάγκη, είναι προαπαιτούμενο ◆ Φίλη που εργάζεται σε reception 5άστερου ξενοδοχείου μου έλεγε ότι η πρώτη ερώτηση στο check in για το 90% των πελατών αφορά το WiFi ◆ Για το υπόλοιπο 10% είναι η δεύτερη ερώτηση! ◆ Στην πρόσφατη παρουσίαση των νέων συσκευών της Nova (εξαιρετικές και πολύ οικονομικές, παρεμπιπτόντως), αναφέρθηκε πως η μέση τιμή ενός 4G smartphone είναι περίπου 164 ευρώ, ενώ ενός 5G smartphone αγγίζει τα 595 ευρώ. Οπότε, οι περισσότεροι προτιμούν το φθηνότερο ◆ E, η Nova έκανε το 5G προσιτό στον κόσμο ◆ Κάποτε, ο Θανάσης Δόσης, είχε λανσάρει το μήνυμα «προσιτή πολυτέλεια». Πλέον, είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε και την «προσιτή ταχύτητα» ◆ Πάμε λοιπόν, ως αγορά, να ρίξουμε τις τιμές και να δείξουμε την ανάγκη που υπάρχει, πριν μας προσπεράσουν οι εξελίξεις ◆ Αν δεν θέλουμε να μείνουμε πίσω – αφού ήδη, ως Ευρώπη, έχουμε μπροστά μας αυτόν τον κίνδυνο, ακόμη και στον τομέα του AI ◆ Για να μην σας πούμε για τις επενδύσεις σε εργοστάσια που χάνουμε και που καθυστερούν και για το πώς η άλλη πλευρά του Ατλαντικού συνεχίζει την ραγδαία τεχνολογική της ανάπτυξη ◆ Θέλετε κι άλλο παράδειγμα; Τα ιδιωτικά δίκτυα είναι μια «ανεκμετάλλευτη ευκαιρία» 20 δισ. δολαρίων ◆ Στην Κίνα, οι εταιρείες έχουν ήδη εγκαταστήσει χιλιάδες αμιγώς 5G ιδιωτικά δίκτυα, ενώ σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως στην Ευρώπη, τα περισσότερα βασίζονται ακόμα σε… 4G LTE ◆ Ας σταματήσουμε να κυνηγάμε την ουρά μας και να προσπαθούμε να πρωτοπορήσουμε μόνο στη ρύθμιση ◆ Καλή η θεωρία αλλά ένας τόνος θεωρίας δεν ισοδυναμεί ούτε με ένα κιλό πράξης ◆ Ας κάνουμε πραγματικές επενδύσεις, στην πραγματική αγορά ◆ Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά ◆ Καλή ανάγνωση και καλή εβδομάδα!

Κάντε click και διαβάστε στο Weekly Telecom όλα όσα γράφονται και όλα όσα δε γράφονται, για την αγορά ICT!

