Cosmote History HD: νέα σεζόν με 11 καινούριες παραγωγές και συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ

Έντεκα νέες παραγωγές και συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ της Cosmote TV έρχονται την τηλεοπτική σεζόν 2024-25 στο Cosmote History HD, το μοναδικό κανάλι ντοκιμαντέρ αφιερωμένο αποκλειστικά στην ιστορία, τον πολιτισμό, τις προσωπικότητες, τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας. Μέσα από το ανανεωμένο πρόγραμμα του καναλιού, οι τηλεθεατές θα κάνουν αναδρομή στο παρελθόν και θα ανακαλύψουν κομμάτια και πτυχές της ιστορίας, «χτίζοντας γέφυρες» με το αύριο.

Αμέσως μετά την προβολή τους στο Cosmote History HD, τα ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμα για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της Cosmote TV.

Η πρώτη πρεμιέρα της σεζόν έρχεται την Κυριακή 8/9 στις 21.00, με τη σειρά παραγωγής «Στα χνάρια των Ελλήνων της Αιγύπτου». Η σειρά σε σκηνοθεσία Πάνου Αγγελόπουλου, ακολουθεί τα βήματα των Ελλήνων που εγκαταστάθηκαν στην Αίγυπτο από την κλασική αρχαιότητα έως σήμερα. Μέσα από την Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, δύο πόλεις με βαθιά ελληνική ιστορία, αναδεικνύεται ο ρόλος και η επιρροή των Ελλήνων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Έρχονται τη νέα σεζόν αποκλειστικά στο Cosmote History HD :

Μηχανή του Χρόνου

Για ακόμα μια χρονιά, η δημοφιλής εκπομπή «Μηχανή του Χρόνου» με τον Χρίστο Βασιλόπουλο επιστρέφει στην Cosmote TV, για να αποκαλύψει μέσα από μαρτυρίες και εκτενή έρευνα, γεγονότα που σημάδεψαν τις ζωές των ανθρώπων και διαμόρφωσαν την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό.

4-3-3

Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια από την επική νίκη της Ελλάδας στο EURO 2004, οι θρύλοι του ποδοσφαίρου μοιράζονται τις πιο προσωπικές στιγμές της πορείας τους προς την δόξα. Σε κάθε επεισόδιο, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Δανέζη, ένας από τους ήρωες εκείνης της εποχής φιλοξενεί δυο συμπαίκτες του και συζητούν για τις χαρές, τις λύπες και τα μυστικά πίσω από τη μεγάλη επιτυχία.

Σκοτεινοί θάνατοι στην Αρχαιότητα

Βίαιοι θάνατοι πολιτικών και πνευματικών προσωπικοτήτων, εγκλήματα, δολοφονίες, συνωμοσίες και παρασκήνιο συστήνουν μια «άγνωστη πλευρά» της ελληνικής αρχαιότητας. Η σειρά, σε σκηνοθεσία Καλλιόπης Λεγάκη και σε παρουσίαση Θοδωρή Παπακώστα, αποκαλύπτει τη σκοτεινή όψη της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, φέρνοντας στο φως συγκλονιστικά γεγονότα που συνδέονται με τις φιλοδοξίες, τους πόθους και τις συγκρούσεις για εξουσία, δόξα και πλούτο.

Η απελευθέρωση της Καστοριάς 1083 – Έλληνες εναντίον Νορμανδών

Μέσα από τη μαγεία του 2D animation και την ιστορική επιμέλεια του ομότιμου καθηγητή Θεοδόση Τάσιου, το ντοκιμαντέρ ζωντανεύει την ιστορία της απελευθέρωσης της Καστοριάς από τους Νορμανδούς, μέσα από την επιδέξια στρατηγική των Βυζαντινών στρατηγών του Αλεξίου Κομνηνού.

Η πολιορκία του Χάνδακα

Η σειρά σε σκηνοθεσία Ορφέα Περετζή και αφήγηση Αλέξανδρου Λογοθέτη, μας μεταφέρει στον 17ο αιώνα και επιδιώκει την καταγραφή της ιστορίας του πολυετούς Κρητικού Πολέμου, με έμφαση στην μακρόχρονη πολιορκία της πόλης του Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο, που πολιορκήθηκε για 22 ολόκληρα χρόνια.

Η πολιτεία του Αιγαίου

Ιστορίες επιζώντων και προσωπικά ανέκδοτα αρχεία, φέρνουν στο φως γεγονότα από την περίοδο 1912-1948 και μαρτυρούν την περιπετειώδη πορεία των Δωδεκανήσων μέχρι την ένωσή τους με την Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Φωκά.

Τόποι Ελληνισμού: Νάουσα & Κάσος

Σειρά animated ντοκιμαντέρ 2 επεισοδίων σε συνεργασία με το Animasyros, αφιερωμένη στην Νάουσα και την Κάσο, ιστορικούς τόπους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του Ελληνισμού.

Τάναϊς: Στα βάθη της μνήμης και της Μεσογείου

Ποια είναι η ιστορία της Εβραϊκής κοινότητας της Κρήτης; Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία Βίκυς Αρβελάκη, που φέρνει στο φως τη τραγική ιστορία της κοινότητας των Εβραίων, η οποία εξολοθρεύθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά όταν το πλοίο Τάναϊς, που τους μετέφερε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, τορπιλίστηκε από τους Γερμανούς.

Mothers of the Minotaur: Rise, Reign and Ruin of the Minoans

120 χρόνια μετά την ανακάλυψη του ανακτόρου της Κνωσού και των Μινωιτών στην Κρήτη, οι μύθοι για τους Μινωίτες ζωντανεύουν ξανά. Η νέα ταινία της σκηνοθέτιδας Iris Fegerl αποκαλύπτει τις ισχυρές ιέρειες που καθοδήγησαν τον πολιτισμό, αλλά και την καταστροφή που έφερε το τέλος τους, αφήνοντας πίσω έναν θρόνο που ανέλαβαν ανδρικοί ηγέτες.

Οίνος

Ένα οδοιπορικό για τον δρόμο του κρασιού, ένα ταξίδι στους αμπελώνες της Μακεδονίας, της Κρήτης, των νησιών του Αιγαίου, της Νάουσας, της Νεμέας, της Αττικής και της Μακεδονίας, για να γνωρίσουμε τις ποικιλίες κρασιών του τόπου μας, σε εκτέλεση παραγωγής Cosmote TV.

Στις 16/10 το Workforce Innovation 2024!



Το συνέδριο θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για να ανακαλύψετε τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον του ανθρώπινου δυναμικού! Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ!