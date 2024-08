Το DISNEY+ έρχεται στην πλατφόρμα περιεχομένου της LG για οχήματα

Η LG καλωσορίζει τo Disney+ στην πλατφόρμα περιεχομένου LG Automotive Content Platform powered by webOS (LG ACP powered by webOS). Με κορυφαίο περιεχόμενο ψυχαγωγίας, το Disney+ δίνει μια νέα διάσταση στην κορυφαία στον κλάδο της LG ACP.

Το Disney+ είναι το αποκλειστικό κανάλι streaming για ταινίες και σειρές από τις Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και Star. Το Disney+ προσφέρει μια εκτεταμένη βιβλιοθήκη αγαπημένων κλασικών ταινιών και μια διαρκώς αυξανόμενη συλλογή παραγωγών ταινιών, συμπεριλαμβανομένων επιτυχημένων κορεατικών ταινιών όπως τα Moving, Big Bet, The Worst of Evil και A Shop for Killers. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες παραγωγές όπως το Frozen της Disney, The Avengers, Star Wars, Inside Out και Toy Story, δραματικές σειρές, που έχουν αφήσει εποχή όπως Grey’s Anatomy και Criminal Minds, καθώς και πρόσφατες κυκλοφορίες, όπως Shogun , Star Wars: The Acolyte, The First Slam Dunk, The Kardashians και άλλα.

Σχεδιασμένο για να προσφέρει απρόσκοπτες εμπειρίες μέσα στο αυτοκίνητο, το LG ACP powered by webOS παρέχει άψογα σχεδιασμένη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες, καθώς και δημοφιλείς εφαρμογές και πλατφόρμες όπως Netflix, YouTube, TikTok, Baby Shark World for Kids, Stingray Karaoke, Play.Works, LG Channels, El Dorado και Gold Tower Defence. Με την προσθήκη του Disney+, η λύση infotainment της LG προσφέρει στους επιβάτες ακόμη μεγαλύτερη γκάμα επιλογών.

«Το Disney+ εμπλουτίζει και διευρύνει τη σειρά υπηρεσιών περιεχομένου υψηλής ποιότητας που είναι προσβάσιμες στην πλατφόρμα περιεχομένου της LG για αυτοκίνητα», δήλωσε ο Eun Seok-hyun, πρόεδρος της LG Vehicle Component Solutions Company. «Ταυτόχρονα με την επέκταση του οικοσυστήματος περιεχομένου στο LG ACP powered by webOS, θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε μοναδικές λύσεις λογισμικού που βελτιώνουν την εμπειρία μέσα στο αυτοκίνητο με συναρπαστικούς, νέους τρόπους».

Η εφαρμογή Disney+ για το LG ACP powered by webOS είναι διαθέσιμη στη Νότια Κορέα και έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει παγκοσμίως. Για την πρόσβαση στο Disney+ στο όχημα απαιτείται συνδρομή.

Στις 16/10 το Workforce Innovation 2024!



Το συνέδριο θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για να ανακαλύψετε τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον του ανθρώπινου δυναμικού! Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ!