Τα LG Channels διευρύνουν το δικό τους κανάλι ταινιών και τηλεόρασης

Η LG πρόκειται να επεκτείνει τη διαθεσιμότητα του LG 1, του δωρεάν καναλιού της εταιρείας, για να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό σε όλη την Ευρώπη. Μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία του στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία τον Μάιο, το LG 1 θα είναι διαθέσιμο αργότερα φέτος στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία μέσω του LG Channels, της αποκλειστικής δωρεάν υπηρεσίας streaming της εταιρείας.

Χάρη σε αξιοσημείωτες συνεργασίες περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των Lionsgate, Filmrise, NBCUniversal και Fremantle, η LG έχει επιμεληθεί τα δικά της διαχειριζόμενα κανάλια για να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δημοφιλούς και premium περιεχομένου, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της εταιρείας να αναβαθμίσει την εμπειρία θέασης στους χρήστες στις ευρωπαϊκές αγορές.

Από την έναρξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, το LG 1 ανέβηκε γρήγορα στην κατάταξη των καναλιών LG και κατέκτησε μία από τις πρώτες θέσεις σε ώρες τηλεθέασης. Το κανάλι κυριαρχεί με τίτλους όπως οι αποκλειστικές πρεμιέρες σε πρώτο πλάνο των Paul T. Goldman και Wong & Winchester καθώς και οι επιτυχημένες σειρές Nashville, Boss, Graves, The Royals, Houdini, The Girl–friend Experience, Sliders, Quantum Leap, Twelve Monkeys, New York Undercover, Mutant X, Relic Hunter, Andromeda και Anna Pihl.

Μετά την επιτυχία του πρόσφατου λανσαρίσματος, η LG διασφαλίζει ότι οι τηλεθεατές της LG δεν θα χάσουν τίποτα με το λανσάρισμα του καναλιού LG 1 time shifted, το οποίο είναι ενεργό στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, επιτρέποντας στους τηλεθεατές να παρακολουθήσουν το κανάλι μία ώρα μετά την αρχική μετάδοση.

Η LG αξιοποιεί επίσης τη δυναμική του LG 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, επεκτείνοντας το εμβληματικό κανάλι που λειτουργεί σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Το κανάλι θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της τηλεθέασης σε αυτές τις περιοχές με μια ευρύτερη επιλογή premium περιεχομένου.

Επιπλέον, το LG Channels εισήγαγε μια κατηγορία Kids & Family στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, επιτρέποντας στις οικογένειες να εξερευνήσουν εύκολα κανάλια ειδικά προσαρμοσμένα στα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των Beano TV, Narrative και Wildbrain.

Εκτός από το διευρυμένο περιεχόμενο στην Ευρώπη, η LG εγκαινίασε πρόσφατα στις ΗΠΑ ένα επιμελημένο κανάλι υψηλής ποιότητας που ονομάζεται LG Channels Showcase, το οποίο τροφοδοτείται από συνεργασίες με ένα ευρύ φάσμα κινηματογραφικών στούντιο, όπως τα Amazon MGM Studios, Lionsgate και Sony Pictures Entertainment.

Το LG Channels Showcase διαθέτει επίσης πρωτότυπο περιεχόμενο, όπως η βραβευμένη σειρά LG Presents: The Rivalries, The Taste of Tennessee και πρόσφατα ανακοίνωσε το Estate of Survival, το πρώτο reality της εταιρείας, που θα είναι διαθέσιμο στα κανάλια LG σε περισσότερες από εννέα χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Κορέας και των αγορών της Λατινικής Αμερικής.

Η σειρά προβάλλεται πλέον και στο LG Channels Showcase, με δύο επεισόδια να επανακυκλοφορούν διαδοχικά σε εβδομαδιαία βάση.

Η LG είναι αφοσιωμένη στην αναβάθμιση της εμπειρίας θέασης των χρηστών σε όλον τον κόσμο, επεκτείνοντας τις επενδύσεις σε συνεργασίες και βελτιώσεις του UI για να προσφέρει μια πιο διαισθητική και εξατομικευμένη εμπειρία που εναρμονίζεται με τα ενδιαφέροντα των θεατών.

