Συνεργασία EPSILON NET και Viva.com για τη διασύνδεση POS και εμπορικών εφαρμογών

Η EPSILON NET, ο μεγαλύτερος Όμιλος πληροφορικής στην παροχή επιχειρηματικού λογισμικού για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Viva.com, τον πρώτο acquirer στην Ευρώπη που υποστηρίζει την αποδοχή πληρωμών σε οποιαδήποτε συσκευή σε 24 χώρες, για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων διασύνδεσης.

Στόχος της συνεργασίας είναι η παροχή συνολικών λύσεων διεκπεραίωσης συναλλαγών, αποδοχής πληρωμών και απρόσκοπτης διαβίβασης των προβλεπόμενων φορολογικών δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας Tap on Any Device της Viva.com, κάθε συσκευή -είτε τερματικό POS ή οποιαδήποτε άλλη android NFC συσκευή- συνδέεται με τις εμπορικές εφαρμογές του Ομίλου EPSILON NET, σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές απαιτήσεις της ΑΑΔΕ, παρέχοντας στους χρήστες ευκολία, αξιοπιστία, και ταχύτητα σε όλο το φάσμα λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.

Παράλληλα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν μέσω της ΝΕΑΣ λύσης EPSILON ALL in ONE (Smart edition) να καλύψουν ολοκληρωμένα, μέσα από μια μόνο συσκευή, όλες τις ανάγκες τους για τιμολόγηση, διαχείριση πληρωμών και έκδοση αποδείξεων, με τρία (3) απλά βήματα.

Η λύση περιλαμβάνει: α) την cloud εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής παρακολούθησης Epsilon Smart, β) τις υπηρεσίες Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Epsilon Digital και γ) την τεχνολογία πληρωμών Tap on Any Device της Viva.com.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ο Όμιλος EPSILON NET και η Viva.com προσφέρουν ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους εμπόρους κάθε μεγέθους, επιτρέποντάς τους την online εγγραφή στην πλατφόρμα της Viva.com σε λίγα μόλις λεπτά, καθώς και την έναρξη διασύνδεσης και αποδοχής πληρωμών σε δευτερόλεπτα. Οι υπηρεσίες Real-Time Settlement και Offline Payments, όπως και η δυνατότητα μείωσης της προμήθειας έως και 0% με χρήση της εταιρικής χρεωστικής κάρτας της Viva.com, ισχυροποιούν την πρόταση προστιθέμενης αξίας All in One των δύο εταιριών. Αφενός οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες τηρούν τις νομοθετικές διατάξεις και αφετέρου βελτιώνουν τη διαδικασία συναλλαγών με τους πελάτες τους, κερδίζοντας πολλαπλά οφέλη:

Αδιάλειπτη μεταφορά δεδομένων

Καθολική Εφαρμογή σε Όλους τους Κλάδους

Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Αποδοχής Πληρωμών

Ασφάλεια και Αξιοπιστία

Ο Ανδρέας Γρίμπελας, General Manager της Epsilon SingularLogic, Chief Technology Officer (CTO) και μέλος ΔΣ του Ομίλου EPSILON NET, δήλωσε: «Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος για τη συνεργασία μας με τη Viva.com, καθώς αυτή η σύμπραξη ενώνει δύο κορυφαίες εταιρίες στον τομέα τους. Η διασύνδεση των εμπορικών εφαρμογών μας με την πλατφόρμα πληρωμών της Viva.com θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες να διαχειρίζονται τις συναλλαγές τους με ευκολία και να συμμορφώνονται πλήρως με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις της ΑΑΔΕ. Αξιοποιώντας τις προηγμένες τεχνολογίες μας, προσφέρουμε αναβαθμισμένες και καινοτόμες υπηρεσίες πληρωμών, που ενισχύουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία των συναλλαγών, προσφέροντας μια κορυφαία εμπειρία στους πελάτες μας».

O Χάρης Ξενοφώντος, Chief Partnerships Officer και επικεφαλής του τμήματος Global Strategic Business Development της Viva.com, προσέθεσε: «Με τον Όμιλο EPSILON NET μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο – την εξέλιξη των ηλεκτρονικών πληρωμών στην ελληνική αγορά μέσα από αξιόπιστες all–in–one λύσεις και προηγμένη τεχνολογία που εξασφαλίζει την άρτια λειτουργία κάθε επιχείρησης, εύκολα και απρόσκοπτα. Η αδιαμφισβήτητη τεχνολογική υπεροχή και τεχνογνωσία των δύο οργανισμών ορίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της κοινής πρότασής μας».

