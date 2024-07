Smart Cities: Στην πράξη κολλάει το σίδερο! [Weekly Telecom]

Οι Ολυμπιακές Αγώνες στο Παρίσι ξεκίνησαν και, για εμάς, η τελετή έναρξης αποτέλεσε άλλη μια απόδειξη του τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία ◆ Ναι, ήταν κάτι διαφορετικό, υπήρχαν καινοτομίες, όμορφα στιγμιότυπα, κάποια… συζητήσιμα, κάποια ίσως λίγο κουραστικά, ένα αποκορύφωμα με την Celine Dion, αλλά η τεχνολογία ήταν εκείνη που έδειξε τα «δόντια» της, σε κάθε επίπεδο ◆ Και μην μας βάλετε να συγκρίνουμε την έναρξη με τους Ολυμπιακούς του 2004 ◆ Άλλες καταστάσεις, άλλες τεχνολογίες, άλλα «vibes» ◆ Στην Ελλάδα του σήμερα, πάντως, η Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2023 – 2024 της ΕΕΤΤ καταγράφει αύξηση της ταχύτητας πρόσβασης στα σταθερά δίκτυα το 2023 ◆ Σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΥΠΕΡΙΩΝ, η μέση τιμή της ταχύτητας στη ροή καθόδου σε όλη την επικράτεια ήταν 76,91 Mbps έναντι 47,94 Mbps το 2022 ◆ Καλά νέα, σε κάθε περίπτωση! Κάτι γίνεται, μην γκρινιάζουμε συνέχεια ◆ Αυτό για το οποίο χρειάζεται, μάλλον, λίγη γκρίνια, είναι η χαμηλή ταχύτητα με την οποία πραγματοποιείται η πρόοδος της δράσης Smart Cities ◆ Οι ελλείψεις στελεχών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι «βαριές» διαδικασίες του ΕΣΠΑ φαίνεται πως συμβάλλουν στην αργή πρόοδο ◆ Σύμφωνα με Λιβάνιο και Παπαστεργίου, υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης κινητοποίησης των δήμων ώστε να προχωρήσουν οι δράσεις και ταυτόχρονα χρειάζεται να επισπευσθούν οι διαδικασίες έγκρισης από την πλευρά της διαχειριστικής αρχής ◆ Ας βρει, η κάθε πλευρά, που χωλαίνει η κατάσταση και ας δώσει λύσεις ◆ Στην πράξη κολλάει το σίδερο ◆ Αν θέλουμε smart cities, χρειαζόμαστε smart λύσεις ◆ Μόνο έτσι θα διεκδικήσουμε κάποιο «μετάλλιο» στην digital εποχή!

Για να μη μιλήσουμε για το γεγονός ότι οι πλατφόρμες δεν είναι συμβατές και δεν μιλάνε μεταξύ τους ◆ Να δείτε που στο μέλλον θα πρέπει να βγει μία πλατφόρμα πάνω στην οποία θα πρέπει να «κουμπώνουν» όλοι ◆ Απλά, θα το έχουμε διπλο-πληρώσει ◆ Στα αθλητικά προγράμματα πάντως, εκεί που δόθηκαν πραγματικά smart λύσεις από Nova και Cosmote, φαίνεται πως στις διαδικασίες θα εισέλθουν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, Vodafone και ANT1+ ◆ Όπως και να έχει, όταν όλοι θα έχουν τα ίδια αθλητικά προγράμματα, ο ανταγωνισμός θα υπάρχει σε άλλα πεδία, όπως το software, το UI και ο αγώνας θα κρίνεται στα σημεία ◆ Δεν γίνεται, για παράδειγμα, καμία ελληνική πλατφόρμα -πέρα από το ERTFLIX!- να μην υποστηρίζει το Apple TV και να είσαι αναγκασμένος να χρησιμοποιείς Android boxάκια, θέλεις δεν θέλεις… ◆ Τώρα που αναφερθήκαμε στους παρόχους, επίσης σημαντικό το ότι το Cosmote 5G πέτυχε πληθυσμιακή κάλυψη 99% ◆ Είμαστε βέβαιοι πως στους στόχους του Κώστα Νεμπή είναι η διεύρυνση της κάλυψης του 5G Stand–Alone ◆ Και είμαστε βέβαιοι, πως θα το πετύχει! ◆ Δεν θα σας πούμε κάτι άλλο για αυτήν την εβδομάδα, θα σας αφήσουμε να ακούσετε το 85ο επεισόδιο του Infocom Today και να διαβάσετε το υπόλοιπο Weekly Telecom με την ησυχία σας ◆ Που είναι και το τελευταίο, για αυτό το καλοκαίρι ◆ Το επόμενο θα φτάσει στο mailbox σας στις 2 Σεπτεμβρίου! ◆ Μέχρι τότε, να περάσετε καλά όπου κι αν πάτε και να επιστρέψετε όλοι με ασφάλεια! ◆ Και με πολλά μετάλλια από το Παρίσι! ◆ Last but not least. Θυμηθείτε ότι το «όχι» δεν είναι καλοκαιρινή λέξη και απολαύστε ήλιο, θάλασσα και καλή παρέα, για να φορτίσετε τις μπαταρίες σας ◆ Καλή ανάγνωση, καλή εβδομάδα και… καλό καλοκαίρι!

Κάντε click και διαβάστε στο Weekly Telecom όλα όσα γράφονται και όλα όσα δε γράφονται, για την αγορά ICT!

