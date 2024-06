7ος κύκλος Endeavor Scale Up: οι 9 εταιρείες που εισέρχονται στο πρόγραμμα

Η Endeavor, ο διεθνής οργανισμός που ενισχύει την ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας σε 40+ χώρες και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και 12 χρόνια, ανακοινώνει την έναρξη του 7ου Κύκλου του Προγράμματος ScaleUp. Tο ScaleUp αποτελεί το πρώτο διεθνές πρόγραμμα που επιλέγει και υποστηρίζει πολλά υποσχόμενους, ανερχόμενους επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είτε είναι ήδη συνδεδεμένοι με την Ελλάδα είτε ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν μία σχέση με τη χώρα.

Σήμερα, 9 κορυφαίες, ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες εισέρχονται στο δίκτυό μας, αναδιαμορφώνοντας σε 68 τον συνολικό αριθμό των ενεργών Scale Up εταιρειών στο χαρτοφυλάκιο μας. Οι εταιρείες αυτές έχουν συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 710 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια και έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας παγκοσμίως.

Χαρακτηριστικά, από τον 7ο κύκλο του προγράμματος αξιοσημείωτο είναι ότι:

Οι επιλεγμένες εταιρείες έχουν συγκεντρώσει συλλογικά πάνω από 90 εκατομμύρια δολάρια και απασχολούν πάνω από 320 εργαζόμενους.

Εχουν παρουσία σε 8 χώρες σε Ευρώπη, Αφρική και Βόρεια Αμερική, αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο τον διεθνή χαρακτήρα και την απήχηση του προγράμματος.

Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων και βιομηχανιών, από Fintech, Healthtech και Proptech έως Διαχείριση Ενέργειας, Ημιαγωγούς και DefenseTech.

Το 44% των εταιρειών αυτού του κύκλου, ενσωματώνουν υλικό (hardware) στην τεχνολογία και τα επιχειρηματικά μοντέλα τους, συγκριτικά με τους προηγούμενους κύκλους (20% στον 6ο και 15% στον 5ο κύκλο αντίστοιχα).

Οι 9 νέες εταιρείες του προγράμματος ScaleUp έχουν προσεκτικά αξιολογηθεί και επιλεγεί από 25 κορυφαίους ανθρώπους των παραπάνω κλάδων, επενδυτές, Endeavor Entrepreneurs & Scale Up alumni, όπως ο Χάρης Πυλαρινός (Hack the Box), Γιάννης Τσιώρης (Instashop/Revotech), Μαρία Χάτζου (Lifebit), Σωκράτης Παπαφλωράτος (Numan), Σταύρος Παπαδόπουλος (TileDB), Mohammed Azab (Grinta), Kubilay Sengun (Insider), Γιώργος Βαρβαρέλης (Augmenta), Susan Anderson (Endeavor Canada Board Chair, Cannonball Capital), Ανδρέας Σταυρόπουλος (Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Endeavor Greece, Threshold Ventures), Ben Blume (Atomico), Σάκης Γεωργιάδης (Evio VC), Χρήστος Κολημενάκης (JP Morgan), Μπιλ Θεοφίλου (Axia), Tom Vellios (Five Below), Bulent Celebi (AirTies, Endeavor Turkey Entrepreneur και Mentor), μεταξύ άλλων.

H Ελισώ Κότσιεβα, Επικεφαλής του προγράμματος Scale Up, Υπεύθυνη Χαρτοφυλακίου Smart City & Climate, χαρακτηριστικά αναφέρει:

“Ο φετινός κύκλος του ScaleUp αναδεικνύει πραγματικά την παγκόσμια εμβέλεια και ποικιλομορφία της καινοτομίας στο επιχειρηματικό τοπίο της Ελλάδας. Έχοντας τη βάση τους σε 8 διαφορετικές χώρες, και αντιμετωπίζοντας μερικές από τις πιο σημαντικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής σε τομείς από την ενέργεια μέχρι την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και την άμυνα, το κοινό χαρακτηριστικό και των 9 εταιρειών είναι η δυνατότητα τους να επηρεάσουν σημαντικά το Ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Ανεξάρτητα από το αν έχουν Έλληνες ιδρυτές ή αν η σύνδεσή τους με την Ελλάδα είναι μέσα από τους πελάτες τους, όλες μοιράζονται ένα κοινό όραμα για ανάπτυξη που έχει τη δύναμη να μετασχηματίσει αγορές. Σε αυτό ακριβώς το όραμα θέλουμε εμείς ως Endeavor Greece να υποστηρίξουμε τους επιχειρηματίες μας, παρέχοντάς τους τους απαραίτητους πόρους για να μεγαλώσουν και να πετύχουν τους στόχους τους, να γίνουν Endeavor Entrepreneurs και να συμβάλλουν στον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Ελλάδας.”

Παρακάτω, οι εταιρείες οι οποίες έχουν επιλεχθεί, καθώς και οι πρωτοπόροι επιχειρηματίες πίσω από αυτές:

Η Elyos Energy βελτιστοποιεί τη χρήση ενέργειας σε εμπορικά κτίρια μέσω του λογισμικού της, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Συνδέοντας αυτό το λογισμικό στα διάφορα “έξυπνα συστήματα” των κτιρίων, η Elyos βελτιστοποιεί την χρήση της ενέργειας και τη διαχείριση της σε πραγματικό χρόνο με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση κόστους στους χρήστες της, συμβάλλοντας παράλληλα σε έναν πιο πράσινο πλανήτη.

Συνιδρυτές: Adrian Johnston, Πάνος Στραβοπόδης, Philippa Brown

Η huupe έχει αναπτύξει το πρώτο έξυπνο στεφάνι μπάσκετ στον κόσμο, το οποίο προσφέρει προπονήσεις επιπέδου NBA. Πρόκειται για μια έξυπνη μπασκέτα, που αντί για ταμπλό διαθέτει μια υψηλής ευκρίνειας και ανθεκτική οθόνη. Η huupe μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς κόπο σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, και προσφέρει τη δυνατότητα να συνδεθείς με οποιονδήποτε άνθρωπο, σε οποιοδήποτε γωνιά της γης, να καταγράψεις τις επιδόσεις σου, και να λάβεις εξατομικευμένη καθοδήγηση από τους προπονητές με τους οποίους συνεργάζεται.

Συνιδρυτές: Paul Anton, Lyth Saeed

Η KINVENT φέρνει την επανάσταση στη φυσικοθεραπεία και την αθλητική προπόνηση, με τις καινοτόμες συσκευές της που παρέχουν ακουστική και οπτική βιοανάδραση. Τα εργαλεία της παρέχουν ακριβείς μετρήσεις κίνησης, δύναμης και ισορροπίας, βοηθώντας τις θεραπευτικές ομάδες και τους προπονητές να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους στις ατομικές ανάγκες του κάθε ασθενή και αθλητή ξεχωριστά. Αυτή η τεχνολογία, όχι μόνο βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της αποκατάστασης και της προπόνησης, αλλά καθιστά επίσης τη διαδικασία πιο προσιτή, πιο αποτελεσματική και πιο ευχάριστη για τους χρήστες.

Ιδρυτής: Athanase Kollias

Η Lambda (λ) Automata αναπτύσσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την επιτήρηση απομακρυσμένων περιοχών και κρίσιμων υποδομών. Ο πύργος αυτόνομης επιτήρησης της Lambda (LAST) χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση μεγάλων περιοχών όπως δάση, σύνορα και σημαντικές υποδομές, ανιχνεύοντας, εντοπίζοντας και ταξινομώντας αυτόνομα (χωρίς την ανάγκη χειριστή) πιθανές απειλές με υψηλή ακρίβεια, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

Συνιδρυτές: Δημήτρης Κώττας, Γεώργιος Κοντογιάννης, Ιωάννης Σουριαδάκης

Η Moveo.ai επαναπροσδιορίζει τον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών μέσα από την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (generative AI ) και των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων LLM (Large Language Models). Συγκεκριμένα, μέσα από τη τεχνολογία αυτή, η Moveo.ai αναλύει τις αλληλεπιδράσεις πελατών τόσο ιστορικά όσο και σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη σε εκατομμύρια πελάτες, προβλέποντας και καλύπτοντας τις ανάγκες τους αποτελεσματικά, και εξασφαλίζοντάς τους εξαιρετικές εμπειρίες,

Συνιδρυτές: Πάνος Καραγιάννης, Γιώργος Καραγιάννης

Η Moving Doors επιτρέπει στους επαγγελματίες, τους ταξιδιώτες και όλους όσους αναζητούν μια δυναμική εμπειρία διαβίωσης, να μετακινούνται μεταξύ ακινήτων υψηλών προδιαγραφών σε διάφορες πόλεις, χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση ή την ποιότητα. Προσφέροντας ένα δίκτυο πολυτελών, πλήρως εξοπλισμένων και τεχνολογικά προηγμένων κατοικιών με ευέλικτους όρους κράτησης, η Moving Doors διασφαλίζει ότι κάθε διαμονή είναι προσαρμοσμένη στις προσωπικές προτιμήσεις του κάθε πελάτη, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το “σπίτι” και κάνοντας τις μετεγκαταστάσεις αβίαστες και ευχάριστες.

Συνιδρυτές: Kyrillos Sehata, Δημήτρης Παπαδόπουλος

Η ODAIA μετασχηματίζει τον τομέα της περίθαλψης των ασθενών στη φαρμακευτική βιομηχανία, μέσω της τεχνητή νοημοσύνης. Μέσα από προηγμένη ανάλυση δεδομένων, η ODAIA βοηθάει τους παρόχους υπηρεσιών υγείας να κατανοήσουν καλύτερα το ταξίδι του κάθε ασθενή και την αλληλεπίδρασή του με τα σχετικά φαρμακευτικά προϊόντα. Ως αποτέλεσμα, βελτιστοποιείται η αλληλεπίδραση γιατρού και ασθενή, δημιουργείται μία εξατομικευμένη προσέγγιση, μειώνεται σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσουν θεραπείες που σώζουν ζωές σε όσους τις χρειάζονται και το σύστημα της υγειονομικής περίθαλψης γίνεται πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό. Ταυτόχρονα, βοηθάει τις φαρμακευτικές βιομηχανίες να αντιλαμβάνονται καλύτερα τις ανάγκες των γιατρών και των ασθενών και να κάνουν πιο στοχευμένες πωλήσεις.

Ιδρυτής: Philip Poulidis

Η Qurv αναπτύσσει πρωτοποριακούς ημιαγωγούς (Semiconductors) οι οποίοι βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες των συσκευών επαυξημένης πραγματικότητας (XR), των συσκευών ρομπότ καθώς και των αυτόνομων οχημάτων. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία και τα υλικά τους, οι αισθητήρες της Qurv προσφέρουν πεντακάθαρη εικόνα σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών φωτισμού, βελτιώνοντας σημαντικά την απόδοση και την αξιοπιστία των αυτόνομων μηχανών, μεταμορφώνοντας τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με τον κόσμο και επιτρέποντας μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια στη λειτουργία τους.

Συνιδρυτές: Αντώνιος Οικονόμου, Stijn Goossens

Η Zeal φέρνει την επανάσταση στο λιανεμπόριο με τα καινοτόμα τερματικά POS που αυτόματα αναγνωρίζουν και ανταμείβουν τους πιστούς πελάτες των καταστημάτων. Αυτή η τεχνολογία συνδέει εκατομμύρια αγοραστές με εκατομμύρια λιανεμπόρους, βελτιώνοντας την αγοραστική εμπειρία μέσω μιας πιο εξατομικευμένης προσέγγισης και κάνοντας κάθε συναλλαγή πιο αποδοτική και ευχάριστη.

Συνιδρυτές: Omar Ebeid, Bellal Mohamed

