Weekly Telecom: Οι Γερμανοί πληρώνουν μέσω… Ελλάδας

Είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις κάτι που ξεκίνησε από Έλληνες developers, από ελληνικά «χέρια», να φτάνει μέχρι τη γερμανική αγορά και τις υπηρεσίες που προσφέρει εκεί η Deutsche Telekom ◆ Το λέμε αυτό γιατί, το payzy, που ξεκίνησε από την Ελλάδα και τον ΟΤΕ, λειτουργεί πλέον και στη Γερμανία και διαφημίζεται από τον ίδιο τον CEO της DT, Tim Hottges ◆ Οι Γερμανοί λοιπόν «ψήφισαν» payzy ως «ευρωεφαρμογή» και αυτό κάτι σημαίνει ◆ Τόσο για τις σχέσεις μητρικής – θυγατρικής όσο και για τη «made in Greece» δημιουργικότητα ◆ «made in Greece» και το «mAiGreece», το οποίο, με τη χρήση AI, θα λειτουργεί ως εξατομικευμένος ταξιδιωτικός «σύντροφος» για όλους τους επισκέπτες της χώρας μας ◆ Σκεφτείτε εσείς να πηγαίνετε σε ένα ξένο μέρος και να έχετε στη διάθεση ένα AI app το οποίο σας βοηθάει στο ταξίδι σας. Γυρνάς στη χώρα σου με ακόμη καλύτερες εντυπώσεις στις βαλίτσες ◆ Αν τελικά ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, ας τον στηρίξουμε όπως πρέπει ◆ Επίσης, η Ελλάδα παραμένει στα 50 καλύτερα startup οικοσυστήματα και έχει τις δυνατότητες να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο ◆ Αυτό, παρά το ότι έχει πέσει κάποιες θέσεις και κινδυνεύει να μείνει εκτός 50αδας. Μάλλον βρισκόμαστε σε ένα σημείο «make it or break it» για τα startups ◆ Για τις ευρωεκλογές δεν θα σας πούμε τίποτα ◆ Υπάρχουν άλλοι πιο «ειδικοί» και φυσικά η αποχή «τα είπε όλα» ◆ Στην πράξη, όλοι είναι χαμένοι και «χαμένοι» ◆ Όλοι εκτός από τη Singular Logic και την τεχνολογία, που για μια ακόμη φορά πήραν άριστα ◆ Στην Κύπρο εξελέγη ευρωβουλευτής ο You Tuber Φειδίας Παναγιώτου ◆ Ακούστε τον γιατί πολλά απ’ όσα λέει, θα μπορούσαν να αφορούν και εμάς ◆ Δείχνει άλλωστε και το impact των Social Media και εξηγεί το… συγκριτικό του πλεονέκτημα ◆ Στα «καθαρά» τηλεπικοινωνιακά τώρα ◆ Μήνα, μήνα έχτισε η ΔΕΗ την ίνα και πλέον καλεί τους παρόχους να δοκιμάσουν το δίκτυο της, η United Group προχωρά στην επίγεια σύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης και ο σαουδαραβικός Όμιλος STC «κοιτάζει» την United Group ◆ Με άλλα λόγια, η ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά, όχι απλώς δεν μένει στάσιμη, αλλά προσελκύει και διεθνές ενδιαφέρον ◆ Κρατήστε και ότι η οικονομική συνεισφορά του MWC 2024 στην οικονομία της Βαρκελώνης ξεπέρασε το μισό δισεκατομμύριο ευρώ ◆ Μακάρι να είχαμε κάτι τέτοιο και εδώ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε – και μάλλον δεν πρόκειται να το αποκτήσουμε, παρ’ όλες τις φαντασιώσεις ορισμένων ◆ Και τώρα που λέμε για φαντασιώσεις, συνεχίζουν να δίνουν και να παίρνουν οι φήμες για τον επόμενο επαγγελματικό σταθμό του Μιχάλη Τσαμάζ (ΟΤΕ) ◆ Ε, κάποια στιγμή, σε κάτι θα πέσουν μέσα ◆ Ας μην ξεχνάμε ότι στο παλάτι της Φήμης, σύμφωνα με τη μυθολογία, περιφέρονταν τόσο η αλήθεια όσο και το ψέμα αλλά και οι αδέσποτοι λόγοι ◆ Αυτή την εβδομάδα οι μισές παραπολιτικές στήλες ήθελαν τον Μιχάλη στον Μυτιληναίο και οι άλλες μισές στην Intralot ◆ Ακούστε το Infocom Today της εβδομάδας που έφυγε (το 78ο κατά σειρά) και πραγματοποιήστε την εγγραφή σας σε δύο σημαντικά συνέδρια, που έρχονται σύντομα: 3o ESG Universe Forum (19 Ιουνίου) και 14o Mobile & IoT Connected World (26 Ιουνίου) ◆ Ειδικά το τελευταίο -που θα γίνει στο ξενοδοχείο Wyndham της πλ. Καραϊσκάκη- έχει ένα ιδιαίτερα περιεκτικό πρόγραμμα ◆ Πολιτική Προστασία – IoT & Έξυπνες Πόλεις και Mobile World ◆ Σας θέλουμε στις επάλξεις στο σημαντικότερο συνέδριο της αγοράς, πριν «τα μπάνια του λαού»! ◆ Καλή ανάγνωση και καλή εβδομάδα! ◆ Και επειδή (και) αυτή τη βδομάδα θα ακούσετε καταιγισμό από πολιτικές βλακείες στην TV, «κλείστε την TV και ανοίξτε το μυαλό σας».

