SOS: η αγορά ψάχνει πληροφορικάριους, όχι δημοσίους υπαλλήλους! [Weekly Telecom]

Μια νέα μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα από ΕΥ, ELTRUN και Endeavor, διαπιστώνει ότι μόλις το 51% των πανεπιστημιακών τμημάτων της χώρας παρέχουν στους απόφοιτους άμεσες προοπτικές απασχόλησης στην ιδιωτική οικονομία ◆ Είναι ενδεικτικό πως, σε 42 τμήματα, οι απόφοιτοι έχουν ως κύρια (ή μοναδική) επαγγελματική αποκατάσταση μια θέση στο Δημόσιο! ◆ Την ίδια στιγμή, ο κλάδος που αναζητά τους περισσότερους υπαλλήλους, είναι η Πληροφορική (32,5%) ◆ Τι χρειάζεται; Κατά τη γνώμη μας, μια ευρύτερη αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος ◆ Εμείς βγάζουμε δημόσιους υπάλληλους και ειδικότητες που δεν βοηθούν στο να καλυφθεί το χάσμα αγοράς – εκπαίδευσης, η πραγματική οικονομία ψάχνει άλλα πράγματα ◆ Με έναν Πιερρακάκη στο τιμόνι του Υπουργείου Παιδείας, αυτά είναι αποτελέσματα που πρέπει (και απαιτείται) να βελτιωθούν ◆ Θα μπορούσαν π.χ. να δημιουργηθούν τμήματα τεχνικής κατάρτισης στο πλαίσιο του Open University για την εκπαίδευση διαφόρων ειδικοτήτων στην Ψηφιακή Τεχνολογία και τον Μετασχηματισμό ◆ Πάντως, η πραγματική οικονομία, που αναφέραμε προηγουμένως, δείχνει μια αντίσταση στο καινούργιο – ή μια «εξαιρετικά προσεκτική» υιοθέτηση της καινοτομίας ◆ Σύμφωνα με την Eurostat, μόλις το 4% των ελληνικών επιχειρήσεων έκαναν χρήση τεχνολογιών AI το 2023, με τη χώρα μας να βρίσκεται 5η από το τέλος στον σχετικό πίνακα ◆ Αν θέλετε να «συνδυάσουμε» τις δύο προηγούμενες ειδήσεις, τότε μάλλον δεν υπάρχουν και τα απαραίτητα στελέχη για να συνεισφέρουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό ◆ Και ξέρετε γιατί τονίζουμε συνεχώς τον ρόλο της Πληροφορικής; Γιατί ο τομέας των ΤΠΕ αποτελεί βασικό μοχλό της παγκόσμιας ανάπτυξης ◆ Συνολικά, παρουσίασε αύξηση, κατά μέσο όρο, 6,3% μεταξύ 2013 και 2023, περίπου τρεις φορές ταχύτερα από τη συνολική οικονομία στις 27 χώρες του ΟΟΣΑ ◆ Ο κόσμος τρέχει σε ψηφιακούς «ρυθμούς» και εμείς τείνουμε να χάσουμε το ψηφιακό τραίνο ◆ Στον ΟΤΕ ετοιμάζονται για την αλλαγή της σκυτάλης ◆ Έχουμε αρκετές εθελούσιες -θα μας λείψουν κάποιοι καλοί φίλοι και φίλες – Πόλυ τ’ ακούς; ◆ Τέλος, ο Κώστας Νεμπής θα ξεκινήσει, έχοντας μάλλον και την «προίκα» της πώλησης της θυγατρικής στη Ρουμανία ◆ Να σας θυμίσουμε επίσης ότι ο μήνας που μπήκε (Ιούνιος) ονομάζεται «θεριστής» ◆ Οπότε, ο Νίκος Σταθόπουλος και οι συν αυτώ, ευελπιστούν να μπουν οι βάσεις για να θερίσουν, ότι έσπειραν όλα αυτά τα χρόνια ◆ Οι Άραβες πάντως μιλάνε μαζί τους, το CVC επίσης, ενώ δεν αποκλείστηκε και το ενδιαφέρον της Cosmote TV για την Nova TV, που περνάει όμως από την επιτροπή ανταγωνισμού ◆ Γενικά, σε αυτό το στάδιο οι φήμες είναι (και θα είναι) αφίμωτες! ◆ Στην Nova ωστόσο κρατάνε τιμόνι σταθερά στην πορεία business as usual και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία, αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα ◆ Μία νύφη πρέπει να παραμένει γοητευτική ανεξάρτητα από τους επίδοξους μνηστήρες ◆ Κλείνοντας, μην ξεχάσετε να ακούσετε (και να δείτε) το 77ο επεισόδιο του Infocom Today, αλλά και το ολοκαίνουργιο SmartTalks, το 37ο κατά σειρά, με καλεσμένο μας τον Γιώργο Παρατσόκη, founder του SEEN Brand Agency, που μας μιλά για το θέμα του branding ◆ Επίσης, ανακαλύψτε και τα 2+1 συνέδρια που δεν πρέπει να χάσετε πριν το καλοκαίρι ◆ Το πρώτο, το 4ο Electric & Micro Mobility Forum, έρχεται αυτήν την Παρασκευή 7 Ιουνίου στο Σεράφειο, φέρνοντας στο προσκήνιο την ηλεκτροκίνηση και τη μικροκινητικότητα! ◆ Last but not least: Αν και η στήλη δεν κάνει πολιτική, δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε ότι τόσο ο Μάριος Κάτσης (Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ) όσο και ο Γιάννης Πάζιος (Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ), είναι υποψήφιοι για το Ευρωκοινοβούλιο ◆ Αν την Κυριακή ψηφίζετε τα συγκεκριμένα κόμματα θυμηθείτε τους ◆ Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλή ανάγνωση!

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!