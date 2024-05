Oxygen Pelatologio: πιστοποίηση από την ΑΑΔΕ για την υπηρεσία Oxygen All in One

Το OXYGEN PELATOLOGIO ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της υπηρεσίας “OXYGEN All in One” από την ΑΑΔΕ, δημιουργώντας τις υποδομές για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται μια ολοκληρωμένη λύση από μία μόνο συσκευή η οποία συνδυάζει:

Cloud Ταμειακή

Λειτουργία Soft POS για την αποδοχή πληρωμής με κάρτα

Υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Πιστοποίηση «Oxygen All in One»

Η πιστοποίηση “OXYGEN All in One” έρχεται για να εξοπλίσει τις επιχειρήσεις με ευέλικτες λύσεις για πληρωμές με χρέωση καρτών, ενσωματώνοντας σε μια μόνο συσκευή την λύση άυλης Cloud Ταμειακής μηχανής, ανέπαφου softPOS και Παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης Oxygen Provider, εξαλείφοντας την ανάγκη απόκτησης φορολογικού μηχανισμού.

Πιστοποίηση ΠΟΛ Α.1158/2023

Μια ακόμη πιστοποίηση για την Oxygen σφραγίζει τις πλήρεις υπηρεσίες που παρέχει τη διασύνδεση Cloud ERP, softPOS και Αδειοδοτημένο Πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε ένα.

Τι επιλογές υπάρχουν;

Η Oxygen προσφέρει 3 πακέτα, για να επιλέξετε εκείνο το οποίο ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας:

Oxygen All In One Mobile – από κινητό

Αποδείξεις & χρεώσεις καρτών απλά και εύκολα από το κινητό ή το tablet σας.

Το πακέτο συμπεριλαμβάνει cloud ταμειακή, υπηρεσία παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & Soft POS από το κινητό για την αποδοχή πληρωμών με NFC.

Oxygen All In One POS – από POS

Άμεση εκτύπωση αποδείξεων λιανικής με τον θερμικό εκτυπωτή του POS. Το πακέτο συμπεριλαμβάνει cloud ταμειακή, υπηρεσία παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & Android POS για την αποδοχή πληρωμών με ενσωματωμένο εκτυπωτή.

OxygenOne

Αποδείξεις λιανικής & τιμολόγια με δώρο την συσκευή POS για την πιο ολοκληρωμένη λύση.

Το πακέτο συμπεριλαμβάνει Cloud ταμειακή, υπηρεσία παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, softPOS για την αποδοχή πληρωμών & ΔΩΡΟ το All In One POS αξίας 199€ + ΦΠΑ.

Δείτε αναλυτικά περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Η ολοκληρωμένη λύση της Oxygen

Στόχος της Oxygen Pelatologio με κάθε πιστοποίηση που λαμβάνει και όλα τα χρόνια λειτουργίας της είναι να προσφέρει στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες έναν συνδυασμό υπηρεσιών οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της:

Έκδοση λιανικών αποδείξεων απευθείας από το softPOS

Έκδοση τιμολογίων και παραστατικών παροχής υπηρεσιών

Υπηρεσία παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης Oxygen Provider

Συμβατότητα με συσκευές Android που υποστηρίζουν NFC τεχνολογία

Διασύνδεση με την ΑΑΔΕ

Εύχρηστη λειτουργία

Δωρεάν υποστήριξη

Βραβευμένη λύση στα Cloud Computing Awards 2023

Λιγότερο από ένα χρόνο πριν, η All in ONE λύση της Oxygen, αναγνωρίστηκε και βραβεύτηκε στα Cloud Computing Awards 2023, ως η πιο ολοκληρωμένη επιλογή για επαγγελματίες και επιχειρήσεις συνδυάζοντας όλες τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης, σε μία μόνο πλατφόρμα.

Επιδότηση Voucher – Πρόγραμμα ΙΙΙ

Το “OXYGEN All in One” μπορεί να αποκτηθεί και μέσω του Voucher Προγράμματος ΙΙΙ – “Ψηφιακές Συναλλαγές” με 100% επιδότηση και όφελος από τα φορολογικά κίνητρα που παρέχει η νομοθεσία για την αποκλειστική διαβίβαση παραστατικών μέσω Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Πώς μπορείτε να το αποκτήσετε;

Μπορείτε να μας καλέσετε από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 – 17.00 στο 215 215 4433 για αναλυτικές πληροφορίες.

