Εξαιρετικά θετικές οι προοπτικές των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα – Κινητήριος δύναμη οι τράπεζες

Για το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα, μίλησε ο κ. Luca Martini, Partner, Head, EY-Parthenon CESA and EMEA Emerging Markets, συμμετέχοντας σε πάνελ με θέμα “Keeping pace with rapid innovation in the payments landscape”, στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Σε ερώτηση σχετικά με την εξέλιξη των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα, μετά την ώθηση που έδωσε η πανδημία του COVID-19, ο κ. Martini τόνισε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, καθώς οι πληρωμές με μετρητά μειώθηκαν κατά το 1/3 τα τελευταία χρόνια. Ως προς τις προοπτικές, σημείωσε ότι υπάρχει ένα θετικό και ένα αρνητικό στοιχείο: το θετικό είναι η μεγάλη συμμετοχή στο ελληνικό ΑΕΠ του τουρισμού, όπου ένα υψηλό ποσοστό των πληρωμών, παγκοσμίως, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Ενδεικτικά στην Ισπανία, το ποσοστό φτάνει το 75% και είναι ακόμη υψηλότερο μεταξύ των νέων.

Από την άλλη πλευρά, σημείο προς περαιτέρω βελτίωση είναι η χαμηλή διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου, που δεν ξεπερνά το 8% των λιανικών πωλήσεων στη χώρα μας, έναντι 15% στην Ε.Ε. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικός ο ρόλος του Fintech και των τραπεζών γενικότερα, που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Αναφερόμενος στη διεθνή εμπειρία και το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να επιταχύνει τη διείσδυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, ο κ. Martini ανέφερε αρχικά τον ρόλο της Πολιτείας, που μπορεί να δώσει ώθηση στην υιοθέτηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, αλλά και την καταλυτική επίδραση της τεχνολογίας που εξελίσσεται ραγδαία με νέες εφαρμογές που διευκολύνουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Τόνισε, ωστόσο, ότι, στο τέλος της ημέρας, κινητήρια δύναμη είναι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην οποία οι τράπεζες μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο ομιλητής αναφέρθηκε σε παραδείγματα χωρών όπως το Καζακστάν, αλλά και η Ισπανία, όπου τράπεζες έχουν επενδύσει στην τεχνολογία και έχουν δημιουργήσει εταιρείες e-commerce, κατακτώντας σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Αν ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο οι ελληνικές τράπεζες, οι προοπτικές για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωμών είναι εξαιρετικά θετικές.

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!