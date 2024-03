Beyond 2024: Έρχεται με ένα ευρύ και διαδραστικό πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων

Η διεθνής έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας, BEYOND, που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφει δυναμικά στις 25-27 Απριλίου.

Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ ) θα αποτελέσει το κεντρικό ζήτημα της φετινής διοργάνωσης και θα αναλυθεί διεξοδικά ο ρόλος και οι επιδράσεις της στην καθημερινότητά μας.

Στο πλαίσιο της BEYOND 2024 οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πλήθος από εξειδικευμένες παράλληλες εκδηλώσεις, ημερίδες και σεμινάρια, που θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα επίκαιρων θεμάτων και θα φιλοξενήσουν πολλούς σημαντικούς συμμετέχοντες/ομιλητές αναδεικνύοντας και καλύπτοντας κάθε πτυχή των συγκεκριμένων θεμάτων.

Tο πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων συνεχίζει καθημερινά να εμπλουτίζεται, ενώ μέχρι στιγμής ξεχωρίζουν:

1. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ: Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ.

Το συνέδριο τεχνητής νοημοσύνης “Η εποχή της Tεχνητής Nοημοσύνης. Ξεκλειδώνοντας Δυνατότητες” έχει ως στόχο να εμβαθύνει στη δυναμική, τις προκλήσεις και τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) τόσο στη βιομηχανία, όσο και στην κοινωνία. Παρέχει μια πλατφόρμα στους οραματιστές, τους διακεκριμένους ηγέτες της βιομηχανίας, τους πρωτοπόρους και τους λάτρεις του κλάδου της τεχνολογίας να συνυπάρξουν, να συναντηθούν και να διερευνήσουν τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να τοποθετηθούν παράλληλα για σημαντικά δεοντολογικά ζητήματα που αναδεικνύει μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Στο συνέδριο συμμετέχουν πολύ σημαντικοί ομιλητές, τόσο από την Ελλάδα, όσο και σε παγκόσμια κλίμακα.

2. SEE BEYOND MINISTERIAL LEADERSHIP DIALOGUE 2024 / Chaired by the Minister of Digital Governance of the Hellenic Republic

To SEE Beyond Ministerial Leadership Dialogue 2024 επικεντρώνεται στις ευκαιρίες και τα εμπόδια που σχετίζονται με την ψηφιακή καινοτομία, τη σημασία των επενδύσεων για την οικοδόμηση μιας ισχυρής ψηφιακής υποδομής και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής ψηφιακής συνεργασίας σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Tο SEE Beyond Ministerial Leadership Dialogue 2024 θα εστιάσει στον πρώτο δομημένο διάλογο για τις παγκόσμιες ψηφιακές προκλήσεις μεταξύ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των χωρών του Παγκόσμιου Νότου.

3. ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Κλεισθένης” διοργανώνει διήμερη επιστημονική ημερίδα με αντικείμενο πλήθος επίκαιρων επιστημονικών θεμάτων που αφορούν άμεσα το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης.

4. 11ο TECHNOLOGY FORUM

To 11o Technology Forum συνδιοργανώνεται από 25 κορυφαίους οργανισμούς και αποτελεί μια μοναδική πλατφόρμα συνάντησης της βιομηχανίας και της έρευνας με στόχο να μοιραστούν ιδέες και να πυροδοτήσουν πρωτοποριακές καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον. Το φετινό Technology Forum υπόσχεται να είναι ακόμη πιο συναρπαστικό, καθώς συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα επειρογνωμόνων, thought leaders και innovators από όλο τον κόσμο, ενώ για πρώτη φορά μπορείτε να παρακολουθήσετε και τα Innovation for Society Awards 2024.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Technology Forum (www. technology-forum.eu) για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες εγγραφής.

5. TEXNHTH NOHΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μια εκδήλωση με ένα εξαιρετικό επίκαιρο θέμα: πώς η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) μπορεί να απαντήσει στις πρωτοφανείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργία σήμερα λόγω της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, της κλιματικής αλλαγής, της έλλειψης πόρων και της επιτακτικής ανάγκης για βιώσιμες πρακτικές; Θα εξεταστεί ο ρόλος της τεχνολογίας και θα διερευνηθούν καινοτόμες εφαρμογές και λύσεις για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων, καθώς και τον τρόπο προώθησης της

γεωργικής βιομηχανίας στην κατεύθυνση ενός πιο παραγωγικού, αποτελεσματικού και βιώσιμου μέλλοντος.

6. ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το συνέδριο “AI and Creativity : Shaping the Future Through Innovation and Policy” πρόκειται για μια πραγματικά πρωτοποριακή τετράωρη εκδήλωση εστιασμένη στη διερεύνηση της διασταύρωσης της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), της δημιουργικότητας και της βιωσιμότητας εντός των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (CCIs). To συνέδριο επιχειρεί να εμπλέξει τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικών, τους δημιουργούς, τους επαγγελματίες του κλάδου και τους λάτρεις της τεχνολογίας σε ένα διάλογο σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης και της δύναμης της δημιουργικότητας για την αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών προκλήσεων και τον επαναπροσδιορισμό του μέλλοντος του πολιτιστικού τοπίου της Ευρώπης.

7. Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 5.0: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ

Το διήμερο συνέδριο “Innovation Greece 5.0 : Oι Πρωτοβουλίες Καινοτομίας και οι Φορείς που τις Υποστηρίζουν” έχει ως στόχο να καταγράψει το τοπίο της καινοτομίας στη Βόρεια Ελλάδα διερευνώντας διεξοδικά κάθε πτυχή του. Με εκκίνηση τον προσδιορισμό της καινοτομίας στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, θα αναλυθούν οι δυνητικά ωφελούμενοι, οι τομείς της οικονομίας που επηρεάζονται, οι οργανισμοί που υποστηρίζουν ομάδες και εταιρείες που αναζητούν την καινοτομία, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και κάθε άλλη πιθανή μορφή υποστήριξης που παρέχεται.

8. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τρίωρη ημερίδα με θέμα “Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και την Ισότητα των Φύλων στο Χώρο Εργασίας” περιλαμβάνει παρουσιάσεις από διακεκριμένες ομιλήτριες σε θέματα που αφορούν την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα, τις δυνατότητες που υπάρχουν στον επιχειρηματικό στίβο, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα μέτρα ευαισθητοποίησης, καθώς και πάνελ ανοικτού διαλόγου.

Η BEYOND διοργανώνεται από τη ΔΕΘ – HELEXPO, τη Be-Best και τους Industry Disruptors Game Changers (IDGC) με συνδιοργανωτές το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης».

Υποστηρικτές της BEYOND είναι οι ΣΕΠΕ, ΣΕΠΒΕ, ΣΕΚΕΕ και ΗΕΤΙΑ.

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!