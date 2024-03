FTTH/B: 121 εκατ. συνδέσεις στην Ευρώπη – Χάσμα μεταξύ κάλυψης και υιοθέτησης

Με αφορμή το FTTH Conference 2024, το FTTH Council Europe παρουσίασε το FTTH/B Market Panorama 2024, παρουσιάζοντας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες όσον αφορά στην κάλυψη και την υιοθέτηση FTTH/B στην Ευρώπη, από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο συνολικός αριθμός κατοικιών από τις οποίες έχει περάσει δίκτυο Fiber to the Home (FTTH) και Fiber to the Building (FTTB) στην EU39 έφτασε τα 244 εκατομμύρια σπίτια τον Σεπτέμβριο του 2023, σε σύγκριση με σχεδόν 2019 εκατομμύρια τον Σεπτέμβριο του 2022.

Σημειώνεται πως η EU39 αντιστοιχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών – μελών, την Μεγάλη Βρετανία, τέσσερις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών, αλλά και τις Ισλανδία, Ισραήλ, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία και Τουρκία.

Οι σημαντικότερες αλλαγές εντοπίζονται, όσον αφορά στα σπίτια που έχουν καλυφθεί σε απόλυτους αριθμούς, στο Ηνωμένο Βασίλειο (+4,7 εκατομμύρια), τη Γερμανία (4,4 εκατομμύρια) και τη Γαλλία (+2,5 εκατομμύρια).

Στην πρώτη 5άδα των ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης όσον αφορά στα σπίτια που έχουν κάλυψη προηγούνται το Βέλγιο (+43%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+38%), η Γερμανία (+37%), η Σερβία (+30%) και η Κροατία (+ 28%). Το ποσοστό κάλυψης FTTH/B στην ΕΕ39 ανέρχεται πλέον σε 69,9% (αύξηση κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2022) και το ποσοστό κάλυψης στην ΕΕ27+ΗΒ φθάνει πλέον το 64,5% (έναντι 55,1% από το 2022). Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη συνεχή ανοδική τάση που παρατηρείται εδώ και αρκετά συνεχόμενα χρόνια.

Ο αριθμός των συνδρομητών FTTH και FTTB στην περιοχή της ΕΕ39 έφτασε τα 121 εκατομμύρια. Οι 5 ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές όσον αφορά στους νέους συνδρομητές ήταν η Γαλλία (+3,4 εκατ.), το Ηνωμένο Βασίλειο (+1,8 εκατ.), η Τουρκία (+1 εκατ.), η Ισπανία (+985 χιλ.) και η Ιταλία (+919 χιλ. ).

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023, το ποσοστό απορρόφησης FTTH/B στην ΕΕ39 αυξήθηκε στο 49,6% (αυξήθηκε κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος). Μια σαφής ένδειξη ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, εξακολουθεί να υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ της κάλυψης των ινών και της υιοθέτησης. Ωστόσο, έχει σημειωθεί πρόοδος στην περιοχή ΕΕ27+ΗΒ, όπου το ποσοστό απορρόφησης αυξήθηκε κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2022, φθάνοντας τις 52,7 το 2023.

Συνολικά, η συνεισφορά της ΕΕ27+ΗΒ στο σύνολο αυξάνεται, ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα όσον αφορά στις συνδρομές για να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030, καθώς μόνο 1 στις 4 χώρες υπερβαίνει το ποσοστό διείσδυσης του 50%.

Τέλος, όσον αφορά στις τεχνολογικές επιλογές, αξίζει να αναφερθεί ότι τεχνολογίες με δυνατότητα gigabit όπως τα 5G FWA, G.fast και Docsis 3.1/4.0 εξακολουθούν να αναπτύσσονται για να ανταποκριθούν στις τρέχουσες απαιτήσεις εύρους ζώνης στο σπίτι, καθυστερώντας το FTTH σε ορισμένους τομείς.

