Περισσότερα από 500 στελέχη HR παρευρέθηκαν στο 27ο HR Symposium της KPMG

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 27th HR Symposium της KPMG στην Ελλάδα την Τετάρτη 13 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, με παρουσία περισσότερων από 500 συμμετεχόντων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία του HR για τους οργανισμούς, παρουσιάζοντας καλές πρακτικές, παγκόσμιες τάσεις, καινοτομίες και νέες ιδέες που οδηγούν τις εξελίξεις στον κλάδο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ένα προσεγμένο μείγμα 45 ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου αναπτύχθηκαν θέματα όπως Data analytics & AI, Employee experience, Recruitment Challenges και Psychological safety.

Η συνεδριακή ημέρα ξεκίνησε με τη Στέλλα Σαμαρτζή, Director ZZDOT/Founder YooDOo Corporate Wellness, να «ζεσταίνει» τους συμμετέχοντες με ένα διαδραστικό pre-conference energizing session δείχνοντας πρακτικούς τρόπους για να ξεκινάει μια μέρα δυναμικά.

Στη συνέχεια, η Μαριλένα Παππά, Events Coordinator, KPMG στην Ελλάδα, υποδέχθηκε με ένα θερμό καλωσόρισμα τους 500 συμμετέχοντες του 27ου HR Symposiym. Στη συνέχεια, έλαβε τον λόγο η Πέγκυ Βελλιώτου, Partner & Head of People, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα, η οποία αναφέρθηκε στο πολυσύνθετο πρόγραμμα της ημέρας, ενώ ακολούθησε ο Σωτήρης Σταματίου, Πρόεδρος ΔΣ, ΣΔΑΔΕ, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της ανάγκης για απόκτηση ή βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, επικαλούμενος δύο έρευνες στις οποίες είχε συμμετάσχει ο ΣΔΑΔΕ, και τέλος, η Ντόρα Οικονόμου, Διευθύντρια, Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ, όπου με τη σειρά της ανέφερε ότι παλαιότερα τα στελέχη του HR δεν εστίαζαν σε στοιχεία αλλά τώρα πια λειτουργούν πιο στοχευμένα και προχώρησε το σύντομο χαιρετισμό της με κάποια αποτελέσματα ερευνών. Έκλεισε τον λόγο της με την υπόδειξη ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος προκειμένου να διατηρηθούν τα ταλέντα. Αντίστοιχα ο Σωτήρης Σταματίου αναφέρθηκε την πρωτοβουλία “AdvantAge” της KPMG στην Ελλάδα, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) και με την υποστήριξη του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ευαισθητοποιήσει την επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία ευρύτερα στο θέμα της ηλικιακής διάκρισης (ageism), μέσα από δράσεις που θα δημιουργήσουν συνθήκες ίσων ευκαιριών απασχόλησης για τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας.

Το συνέδριο τίμησε με την παρουσία της και η Βιβή Χαραλαμπογιάννη, Υφυπουργός Εσωτερικών, η οποία τόνισε τη σημαντικότητα της ουσίας που κρύβεται πίσω από την έννοια της εργασίας, που είναι να βρίσκεται το νόημα και η αξία σε αυτή. Ανέδειξε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στον δημόσιο τομέα με μια ολιστική προσέγγιση, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα νέο μέλλον και όπως επισήμανε, βασικό στοιχείο είναι «ο κατάλληλος άνθρωπος να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση!».

H πρώτη παρουσίαση της ημέρας “Fearless Collaboration: Nurturing Psychological Safety in the Workplace” πραγματοποιήθηκε από την keynote speaker Gina London, Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας Language of Leadership, η οποία ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μίλησε για το θέμα της ψυχολογικής ασφάλειας στον χώρο εργασίας, τονίζοντας ότι τα άτομα σε θέσεις ευθύνης στις εταιρείες πρέπει να έχουν αξίες, να βοηθούν τις ομάδες τους, να τις ενθαρρύνουν και να δίνουν ενέργεια σε κάθε meeting. Επιπλέον, επισήμανε ότι πρέπει να μοιραζόμαστε τις απόψεις μας, να παίρνουμε ρίσκα αλλά και τα τυχόν λάθη να γίνονται παραδείγματα. Παράλληλα μίλησε για στρατηγικές και τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν από τα ηγετικά στελέχη ώστε να αναπτυχθεί μία κουλτούρα συμπερίληψης.

Το πρώτο panel discussion της ημέρας ήταν μια σημαντική στιγμή, με τη συμμετοχή 5 κορυφαίων στελεχών,οι οποίοι ήταν ο Τριαντάφυλλος Αλεξόπουλος, Chief Human Recourses Officer, Teleperformance Greece, η Μαρίνα Βέργου, Human Resources Director, Groupama Aσφαλιστική, η Ελευθερία Κανάκη, Human Resources Manager, L’OREAL Hellas SA, η Εύη Μωραΐτη, Human Resources Lead, Amgen και η Τατιάνα Τούντα, Chairwoman & CEO, Hellas EAP. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μοιράστηκαν με το κοινό του συνεδρίου τεχνικές και καλές πρακτικές για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η ψυχολογική ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Τη συζήτηση συντόνισε η Τόνια Παρίση, Director, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα.

Ο Τριαντάφυλλος Αλεξόπουλος μίλησε για τις προκλήσεις των μετρήσεων που έχουν στο κομμάτι της ψυχολογικής ασφάλειας, σε μια εταιρεία με μεγάλο πληθυσμό. Έχοντας δημιουργήσει ένα εργαλείο, έχουν καταφέρει να αποτυπώνουν τα αισθήματα των εργαζομένων και να μετράνε το πως αισθάνονται μέσα στην εταιρεία. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο ότι δεν υπάρχουν πρακτικές που κάποιες είναι καλύτερες ή πιο πετυχημένες. Το σημαντικό κομμάτι είναι να μπορούν να υπάρχουν κριτήρια για τα οποία να δεσμευόμαστε απέναντι στους εργαζομένους, όπως η ανωνυμία στα ερωτηματολόγια, για να υπάρχει το αίσθημα του «ανήκει» σε μια εταιρεία.

Η Μαρίνα Βέργου τοποθετήθηκε για τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ο δικός τους οργανισμός, αλλά τόνισε ότι το κομμάτι αυτό δεν είναι αποκλειστικότητα του HR. Μέσω ερευνών, ερωτηματολογίων, workshops, θεσμοθετημένων ρόλων, αξιολογήσεις κ.α. συλλέγονται δεδομένα που τροφοδοτούν δείκτες και λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την ψυχολογική ασφάλεια.

Η Ελευθερία Κανάκη από την πλευρά της L΄ Οreal, ανέφερε ότι η ψυχολογική ασφάλεια των εργαζομένων είναι μια από τις βασικές τους προτεραιότητες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως. Μέσω της ομαδικής συνεργασίας πολλών τμημάτων στον οργανισμό, έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας πάνω στο psychological safety και τρέχουν διάφορες δράσεις ώστε να παίρνουν τον παλμό των εργαζομένων. Συμπλήρωσε μεταξύ άλλων για το ολιστικό πλάνο που έχουν δημιουργήσει μέσω εσωτερικών δράσεων που διενεργούν στην εταιρεία στο πλαίσιο της εναρμόνισης των εργαζομένων.

Η Εύη Μωραΐτη από την άλλη μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της επικοινωνίας στην ψυχολογική ασφάλεια. Πρέπει όλοι οι προϊστάμενοι να φέρνουν όλα τα θέματα σε συζήτηση και να αφουγκράζονται το κομμάτι της ομάδας, η επικοινωνία, όπως τόνισε, πρέπει να έχει ουσία. Οι προκλήσεις σε αυτό τον τομέα είναι πολλές αλλά το πιο σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε ότι η ψυχολογική ασφάλεια πολλές φορές πηγάζει από εξωγενείς παράγοντες, θα πρέπει να νιώθουν όλοι ασφαλείς και να εκφράζονται ελεύθερα χωρίς να υπάρχει φόβος, χωρίς να νομίζει ο εργαζόμενος ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο αρνητικό επακόλουθο. Ακόμη, τόνισε ότι «όταν θέλει κάτι να πετύχει το βάζουμε στους στόχους μας, για να δημιουργείται η κουλτούρα και να είναι μετρήσιμη».

Η Τατιάνα Τούντα σχολίασε τις διαστάσεις της ψυχολογικής ασφάλειας, και συγκεκριμένα ότι πρέπει να υπάρχει η κουλτούρα για συμπερίληψη, μάθηση, συνεισφορά, αμφισβήτηση και ειλικρίνεια/σαφήνεια στην πληροφορία. Η ψυχολογική ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για την ευεξία και την ευτυχία των εργαζομένων και όταν δεν υπάρχει επηρεάζονται η απόδοση, η παραγωγικότητα, η δημιουργία, χάνουμε εργαζομένους που θέλουμε να έχουμε στο εργατικό προσωπικό. Επίσης, μεταξύ άλλων συμπλήρωσε ότι όσο πιο ευάλωτοι είναι οι ηγέτες τόσο ενθαρρύνουμε το ρίσκο για να μας φέρνουν οι άνθρωποι μας αρνητικά αποτελέσματα.

Έπειτα τον λόγο έλαβε ο Δημήτρης Καλούδης, Head, Employee Benefits, Howden Hellas Insurance & Reinsurance Brokers S.A., ο οποίος αναφέρθηκε στην ομαδική ασφάλιση, στη σύνταξη, στην ομαδική ασφάλιση υγείας και πρόληψη, στις νέες καλύψεις ψυχικής υγείας και στη σημασία της πρόληψης. Τέλος, τόνισε τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την παραγωγικότητα και την πίστη των εργαζομένων.

Για το καίριο θέμα, πώς το AI θα επηρεάσει το μέλλον της εργασίας μίλησε ο David Timis, Global Communications & Public Affairs Manager του Generation, του μεγαλύτερου προγράμματος απασχόλησης παγκοσμίως. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μέσα από την παρουσίασή του το μέλλον είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία, τα ρομπότ. Χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα την εξέλιξη της Amazon, επισήμανε ότι πολλοί εργασιακοί τομείς θα αλλάξουν, επομένως αυτό καθιστά απαραίτητη την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων στους εργαζόμενους.

Στη συνέχεια, ο Θoδωρής Μισυρλής, Payroll & HR Product Manager, Entersoft με θέμα “From manual to magical: How technology simplifies work life for success” παρουσίασε πως η τεχνολογία απλοποιεί τις διαδικασίες, οδηγώντας μας σε ένα πιο αποτελεσματικό και επιτυχημένο προορισμό. Επισήμανε ότι η τεχνολογία έρχεται να δώσει λύση στις προκλήσεις, διευκολύνοντας την απόδοση και την αποτελεσματικότητα και μίλησε για την ολιστική web-based σουίτα διαχείρισης μισθοδοσίας και ανθρώπινου δυναμικού που έχει δημιουργήσει η Entersoft .

Για τα αναδυόμενα HR trends και τις προκλήσεις στην αγορά εργασίας, όπως προκύπτουν από την Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζόμενων για το 2023 μίλησε ο Νίκος Παπανδριανός, Head of CRM, Edenred Greece. Μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων. Όπως τόνισε, οι παράγοντες με καθοριστικό ρόλο στην επιλογή εργοδότη, όπως ανέδειξαν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και τα στελέχη HR, είναι το ευέλικτο μοντέλο εργασίας και το πακέτο παροχών με δυνατότητα επιλογών με στόχο την εξοικονόμηση για το σήμερα & ασφάλεια για το μέλλον. Επίσης, αναφέρθηκε στις προτιμήσεις για τις παροχές, οι οποίες είτε αλλάζουν ανάλογα με τη φάση ζωής είτε παραμένουν σε κάθε φάση ζωής. Επιπλέον τόνισε ότι «το ίδιο πακέτο παροχών δεν θα δώσει την ίδια αξία σε όλους». Ευελιξία και εξατομικευμένη προσέγγιση είναι τα δύο σημεία που προτίμησαν οι εργαζόμενοι. Κλείνοντας την παρουσίασή του, επισήμανε ότι «οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές αλλά κάθε μια κρύβει μια ευκαιρία».

Ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον πάνελ “Revitalizing the Employee Experience: the moments, the data, the solutions” συμπλήρωσε με πλούσιο περιεχόμενο τη συνεδριακή ημέρα. O Φίλιππος Ζακόπουλος, Managing Partner, Found.ation, η Ελίνα Κουλούρη, Group Chief People Officer, PRINTEC, η Πόλυ Παλαιογιώργου, Digital Experience Lead – CEE Region, Microsoft και ο Κώστας Τσαλίκης, Southern Europe & Benelux CHRO, Citi συνομίλησαν με την Γεωργία Καλεμίδου, Director, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα και μοιράστηκαν τις προκλήσεις, ευκαιρίες, καθώς και τις νέες τάσεις και εργαλεία στο Employee Experience και employer branding.

O Φίλιππος Ζακόπουλος επεσήμανε τη σημασία του καλού δείκτη Employee Experience (ΕΧ) για κάθε οργανισμό, καθώς αυτός συνδέεται άμεσα με την καινοτομία. Ανέδειξε την πληθώρα εργαλείων που υποστηρίζουν το ΕΧ, εστιάζοντας στη σημασία της εμπιστοσύνης ως βασικό παράγοντα. Τονίζοντας τη σύνδεση του ΕΧ με την εμπειρία του πελάτη, υπογράμμισε την ανάγκη για σύγχρονα HR τμήματα που πρέπει να επικοινωνούν και να συνδέονται απευθείας με τους εργαζομένους.

Η Ελίνα Κουλούρη ανέφερε πως σχετίζεται η Printec με το Employee Experience (EX) και πόσο ψηλά βρίσκεται στην ατζέντα. Η μεγαλύτερη πρόκλησή τους είναι πως μπορούν να σχεδιάσουν μια στρατηγική ή ένα πλάνο δράσεων που μπορεί να προσεγγίζει όλους τους διαφορετικούς ανθρώπους. Όπως τόνισε, το ΕΧ είναι ένα πολύπλευρο θέμα και πρέπει με έναν τρόπο να συνδεθεί με την ουσία. Ακόμη, αναφέρθηκε στις εταιρικές αξίες του οργανισμού και πως αυτές συνδέονται άρρηκτα με το EX.

Η Πόλυ Παλαιογιώργου από την άλλη πλευρά, αναφέρθηκε στο πως εστιάζει η Microsoft στο Employee Experience (EX) και ποιες είναι οι βασικές τους αρχές, και συγκεκριμένα το flexibility στην εργασία, το effectiveness των εργαλείων που προσφέρουν στους εργαζομένους, το connection των ομάδων, το wellbeing, και η εμπιστοσύνη (trust). Ακόμη συμπλήρωσε, ότι για το ΕΧ στοχεύουν σε τρεις κατηγορίες: τα εργαλεία (έχοντας την 1η πλατφόρμα πάνω στο EX), τα facilities και την κουλτούρα. Αναφορικά με το ΑΙ και πως επηρεάζει το ΕΧ της Microsoft, η Πόλυ ανέφερε ότι είναι ένα co-pilot εργαλείο είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό και επίσης ότι τo AI κάνει empower τους εργαζόμενους.

Ο Κώστας Τσαλίκης μίλησε, από την πλευρά του, για το ρόλο του μάνατζερ και πόσο καταλυτικός είναι, τονίζοντας, ότι σημαντικό στοιχείο είναι να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με την ομάδα. Επίσης, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της Citi για τις λύσεις στη διαδρομή ενός εργαζομένους, για τις μετρήσεις του ΕΧ και πως επηρεάζουν το ΕΧ, σε μια εποχή πολύ-πληροφόρησης, έχοντας πληθώρα εργαλείων.

Ο Παναγιώτης Κουρής, CEO της Office Line, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με θέμα “Navigating Tomorrow: AI and the Evolution of Work” αναφέρθηκε στο πώς η τεχνολογία εμπλουτίζει και βελτιώνει την εμπειρία των εργαζομένων, παρέχοντας τα εργαλεία για την αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της συνεργασίας, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους.

Η Ζωή Φράγκου – Organisational Psychologist & Business Coach μέσα από την ανατρεπτικής της παρουσίαση αποκάλυψε την ανησυχητική επιρροή των προσωπικοτήτων της σκοτεινής τριάδας – ναρκισσιστές, μακιαβελικοί και ψυχοπαθείς – εντός της εταιρικής ιεραρχίας και στο πώς αυτά τα φαινομενικά επιζήμια χαρακτηριστικά μπορούν παραδόξως να οδηγήσουν σε υψηλή παραγωγικότητα και απόδοση, αν και συχνά εις βάρος του ηθικού της ομάδας και της ικανοποίησής της από την εργασία. Εξηγώντας τις τρεις έννοιες του ναρκισσισμού, ψυχοπάθειας και μακιαβελισμού, υπογράμμισε τη σημασία τους πάνω στις ηγετικές θέσεις. Ανέδειξε πώς μπορεί να διαχειριστεί κανείς αυτούς τους ηγέτες, παρέχοντας έναν “οδηγό επιβίωσης” (survival guide).

Στο δεύτερο μέρος του 27ου HR Symposium, μια μουσική έκπληξη περίμενε τους συμμετέχοντες. O τραγουδιστής, performer, συνθέτης, πιανίστας και συγγραφέας Tenorman δημιούργησε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία συνθέτοντας ένα τραγούδι που αντικατοπτρίζει τη σημασία του HR για τους συμμετέχοντες.

Για το πώς εξελίσσεται ο ρόλος των στελεχών HR σε σύγκριση με το παρελθόν, πώς γεφυρώνονται οι ρόλοι μεταξύ CEO και HR Director και πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον ο ρόλος του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού συζήτησαν η Πέγκυ Βελλιώτου, Partner & Head of People, Consulting, KPMG στην Ελλάδα με δύο διακεκριμένους επαγγελματίες, τον Παναγιώτη Γεωργιόπουλου, CEO, Nova και την Ειρήνη Ψημίτη, Chief People & Communications Officer, Cepal Hellas. Παράλληλα με τη συζήτηση η Πέγκυ Βελλιώτου παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνας της KPMG στην Ελλάδα με τίτλο “HR upside-down: turning challenges to opportunities” που ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2024.

Ο Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, από την πλευρά του ρόλου τουCEO, αναφέρθηκε στην πορεία ανάπτυξης των τμημάτων HR τα τελευταία χρόνια ως μια εξέλιξη με καταδρομικό χαρακτήρα. Αυτή η πρόοδος οφείλεται κυρίως στην πανδημία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με αποτέλεσμα το management να επιδείξει νέο ενδιαφέρον για τον τομέα του HR. Επιπλέον, ανέφερε τις πρακτικές στον οργανισμό του που έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν χαρακτήρα, με τη δημιουργία δικτύων, την προώθηση της αυθεντικότητας και την αντιμετώπιση προκλήσεων. Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της ατζέντας του HR και την ανάγκη να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα αυτός ο ρόλος, εμπεριέχοντας αξιοκρατία.

Η Ειρήνη Ψημίτη επεσήμανε ότι ται τμήματα HR βρίσκονται στη διαδικασία απολογισμού για τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί, με την πανδημία να εμφανίζει νέες προκλήσεις στον τομέα και να επιφέρει εξελίξεις σε διάφορες διαδικασίες. Επίσης, επισημάνθηκε η σημασία της στρατηγικής σκέψης στο HR, με την ανάγκη για δεδομένα και τη στενή συνεργασία με τον CEO. Κατέστησε σαφές ότι το HR πρέπει να έχει επιρροή και υπογράμμισε τον ρόλο της τεχνολογίας και της εν συναίσθησης για την επίτευξη αυτού του στόχου. Επιπλέον, ανέφερε τη συμμετοχή του HR στο εταιρικό περιβάλλον, με έμφαση στο ESG και την επικοινωνία, ως κρίσιμα στοιχεία για την ενίσχυσή του. Τέλος, επεσήμανε τη σημασία του παραδείγματος που δίνει ο CEO μέσω του “Lead by example”.

Έπειτα τον λόγο έλαβε ο Στέφανος Χανιωτάκης, Head of HR & Payroll Business Unit, SOFTONE Group, μίλησε για μια νέα πραγματικότητα για οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης ή αριθμού εργαζομένων, η οποία είναι η «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας». Παρουσίασε καίρια θέματα σχετικά με τις προκλήσεις που επιφέρει η υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου, τους εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης και υποβολής προβλεπόμενων δεδομένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και τέλος, για τα σύγχρονα εργαλεία ελέγχου και διαχείρισης απαιτήσεων.

Η συνεδριακή μέρα συνεχίστηκε με 2 κορυφαία στελέχη της αγοράς, τον Γιώργο Γεωργαλά, Talent Acquisition & Development Manager, HR Department, Nestle και την Μαριλένα Σουλογιάννη, HR Director, Edenred Greece να συζητούν για θέματα αλλαγής καριέρας των εργαζομένων εντός της εταιρείας και πώς αντιμετωπίζει το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού αυτές τις προκλήσεις. Τη συζήτησε συντόνισε η Έλσα Σταθοπούλου, Manager, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Γεωργαλάς ανέφερε την εμπειρία του σχετικά με την αλλαγή θέσης στον οργανισμό και τη σημασία της ικανότητας ανάληψης νέων θέσεων. Αναφέρθηκε επίσης στην εμπειρία του στον τομέα του μάρκετινγκ και στο ερώτημα εάν οι δεξιότητες από αυτόν τον τομέα είναι εξίσου χρήσιμες στον ρόλο του HR. Επεσήμανε ότι όπως ένας μάρκετινγκ επαγγελματίας πρέπει να γνωρίζει τον καταναλωτή, έτσι και ένας HR επαγγελματίας πρέπει να γνωρίζει τι αναζητά ένας υποψήφιος. Κλείνοντας, τόνισε ότι «η ανάπτυξη του καθενός είναι προσωπική υπόθεση, το HR και κανένα άλλο τμήμα δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν πραγματικά δε το θέλει ο ίδιος ο εργαζόμενος».

Η Μαριλένα Σουλογιάννη σχολίασε τα προγράμματα/δράσεις που αφορούν στη μετακίνηση των εργαζομένων, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική, αλλά η κύρια αρχή είναι να υπάρχει ενότητα στη διοίκηση. Επεσήμανε επίσης τη σημασία της καλλιέργειας μιας κουλτούρας διαφάνειας και την ανάγκη για θάρρος στο να δίνεται η σωστή κατεύθυνση για τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν από τους εργαζόμενους. Αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο μέτρησης του αντικτύπου των προγραμμάτων στον οργανισμό και στην αξιολόγηση του επιπέδου ικανοποίησης των ατόμων που μετακινήθηκαν, καθώς και τον ρυθμό διατήρησης (retention rate).

“Navigate the talent landscape: Attraction & retention challenges beyond 2024” ήταν το θέμα του τελευταίου panel discussion της ημέρας, όπου συμμετείχαν η Σίσσυ Αμβροσιάδου, Chief Human Resources Officer, Imerys, η Στέλλα Βουλγαράκη, Chief People Officer, Kaizen Gaming, η Κατερίνα Μαντζώρου, Chief Human Resources Officer, ΑΒΑΞ Group, ο Τάσος Τσουμάνης, Human Resources Executive Director, Nova και ο Βασίλης Χουλιάρας, HR Director Eastern Europe, Turkey, Middle East and Africa at Barilla Group – Member of the BoD of Barilla Hellas, Barilla Hellas και μοιράστηκαν με το κοινό του 27th HR Symposium τη γνώση, τις εμπειρίες, τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις σχετικά την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων. Τη συζήτηση συντόνισε η Ρεβέκκα Παπαηλιού, Director, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα.

Η Σίσσυ Αμβροσιάδου σχολίασε τη σημασία των μοντέλων προσέλκυσης ταλέντων, τα οποία διαφέρουν ανά χώρα. Επισήμανε τη σχέση της προσέλκυσης των ταλέντων με τη διαφάνεια των μισθολογικών κλιμάκων και τόνισε ότι αυτό το κομμάτι γίνεται σημαντικότερο από ποτέ. Επιπλέον, υπογράμμισε τον ρόλο της βιωσιμότητας στο πλαίσιο του Employee Value Proposition. Κατέληξε στη σημασία της προσέλκυσης και διατήρησης των millennials και GenZ μέσω του inclusion.

Η Στέλλα Βουλγαράκη από την πλευρά της Kaizen ανέφερε τη διαδικασία και την προσέγγιση της εταιρείας στην προσέλκυση ταλέντων σε τοπικό επίπεδο, έχοντας ένα απαιτητικό σχέδιο πρόσληψης. Ανέφερε ότι το πλάνο της εταιρείας ανανεώνεται κάθε εβδομάδα, δημιουργώντας συγκεκριμένους ρόλους για τον έλεγχό του, προκειμένου να δημιουργείται ένα αρχείο πραγματικού χρόνου για τον έλεγχο των προσλήψεων/αλλαγών. Αναφέρθηκε επίσης στο referral program, καθώς και στη σημασία της αξιολόγησης ακόμα και από όσους δεν προσλαμβάνονται. Αναφέρθηκε επίσης στη διακράτηση του πληθυσμού και στο πώς αντιμετωπίζεται αυτή η προσέγγιση, με την εκτέλεση τριών ερευνών ετησίως και τη διοργάνωση ενός workshop. Τέλος, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της κουλτούρας και των αξιών, μέσω εσωτερικών εκδηλώσεων και συνεχών βελτιώσεων.

Η Κατερίνα Μαντζώρου μίλησε και εκείνη από την πλευρά της κατασκευαστικής εταιρείας, τόσο για τη στελέχωση των μηχανικών αλλά και για το εργατικό δυναμικό. Όπως τόνισε, ο κλάδος είναι σε άνθιση και λείπουν τα εργατικά χέρια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετά ανεκτέλεστα έργα. Επισήμανε επίσης, την ανάγκη για τη διαχείριση των διαφορών γενεών και πληθυσμιακών ομάδων.

Ο Τάσος Τσουμάνης ανέφερε ότι η δημιουργία μιας κουλτούρας είναι ένα συνεχές έργο που εξελίσσεται στον οργανισμό. Επιπλέον, επισήμανε τη σημασία της επιβεβαίωσης αυτής της κουλτούρας, δηλαδή της ενίσχυσής της και της επικύρωσής της από την ηγεσία του οργανισμού. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο ταξίδι ενός νέου στελέχους στον οργανισμό, το οποίο μπορεί να βελτιωθεί παρέχοντάς του έναν οδικό χάρτη προσέγγισης, προσφέροντας αρμονία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και προωθώντας την ανοιχτή επικοινωνία με τον CEO.

Ο Βασίλης Χουλιάρας ανέφερε ότι ο οργανισμός τους χρησιμοποιεί διαφορετικές προσεγγίσεις στην προσέλκυση ταλέντων, αξιοποιώντας το μοντέλο Recruitment Process Outsourcing (RPO), ενώ επωφελούνται από το κανάλι του LinkedIn. Αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο που έχουν διαχειριστεί τις διαφορετικές νομοθεσίες από χώρα σε χώρα. Επιπλέον, επισήμανε τη σημασία της αξιοποίησης προγραμμάτων πρόσληψης και την ανάγκη για ταχύτητα στη διαδικασία, για εξασφάλιση ίσων ευκαιριών.

Επίσης, ο Μάνος Κουμαντάκης, Founder, Senior Business Transformation Advisor, altoValue παρουσίασε πως ένας οργανισμός μπορεί να δημιουργήσει μια εταιρική κουλτούρα υψηλών επιδόσεων χρησιμοποιώντας OKR. Όπως είπε ένα OKR δίνει έμφαση και σαφήνεια σε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία, προκαλεί μια παραγωγική αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της στρατηγικής και ευθυγραμμίζονται οι στρατηγικοί στόχοι.

Ο Βασίλης Πρασσάς, Γενικός Διευθυντής Epsilon HR, Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων, EplisonNet μίλησε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας και το ΠΣ Εργάνη και ανέφερε τις αλλαγές που έρχονται, τους κινδύνους, τα θολά σημεία, ποιους αφορά, ποιες είναι οι λύσεις και ποιοι οι τρόποι διασφάλισης του εργοδότη παρέχοντας παράλληλη ενημέρωση στους εργαζομένους.

Το πλούσιο περιεχόμενο του συνεδρίου ενίσχυσε με την παρουσίαση του ο Δημήτρης Δημητριάδης, Futurist – CIO TheFutureCats Innovation Consultancy ο οποίος μοιράστηκε με το κοινό μια αισιόδοξη, αλλά προσγειωμένη άποψη για τα πιθανά μέλλοντα και πώς οι τεχνολογίες διαταράσσουν ό,τι κάνουμε, απαντώντας σε ερωτήματα που θα καθορίσουν την ανθρωπότητα. Όπως επισήμανε η εφαρμογή της σκέψης για το μέλλον μας επιτρέπει να προετοιμαστούμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η υιοθέτηση της “μελλοντικής νοοτροπίας” είναι απαραίτητη για την ομαλή μετάβαση σε ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Τόνισε ότι με το upskilling και reskilling, μπορούμε να προσαρμοστούμε στις αλλαγές και να διαμορφώσουμε ένα ελπιδοφόρο μέλλον για όλους.

Το συνέδριο έκλεισε με μια συζήτηση του Θάνου Παύλου, Senior Manager, Consulting, KPMG στην Ελλάδα με τους Ευθύμη Βαφειάδη και Δημήτρη Κυριακάτη, Founders και Managing Directors του Reatcode Group, για ενα dynamic software house που βρίσκεται στο προσκήνιο της καινοτομίας και της τεχνολογικής αριστείας, κατά την οποία απάντησαν σε ερωτήματα σχετικά με την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις διαδικασίες του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και τι χρειάζεται να γνωρίζει ένα τμήμα HR ώστε να βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και του ΑΙ. Συγκεκριμένα, μίλησαν για την πλατφόρμα Workearly όπου δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει σε επαγγελματίες να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες στο HR και σε άλλους τομείς.

Τέλος ανακοινώθηκαν οι τυχεροί των διαγωνισμών με τα δώρα που προσέφεραν το KPMG Institute, η Entersoft και η Edenred. Συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές και ευχαριστούμε θερμά τις εταιρείες για τα υπέροχα δώρα που προσέφεραν!

Οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους στα επόμενα πολλά υποσχόμενα συνέδρια της KPMG για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, “9o Family Business Forum” που θα διεξαχθεί στις 23 Aπριλίου 2024 – Ξενοδοχείο Electra Palace Athens και “22nd CFO Forum” που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο.

Διακεκριμένοι Χορηγοί του συνεδρίου είναι οι εταιρείες Cosmote, Edenred, Entersoft και η EpsilonNet. Χορηγοί οι εταιρείες altoValue, Found.ation, Hellas EAP, Howden, OfficeLine και SoftOne και Υποστηρικτές οι εταιρείες Genesis Pharma και YooDOo Corporate Wellness. Το συνέδριο τελείται υπό την Αιγίδα του ΣΕΒ, με την τιμητική υποστήριξη του ALBA, του ΕΙΕΠ και του ΣΔΑΔΕ.

