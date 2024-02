Open RAN: Οι ΗΠΑ επενδύουν στα ανοιχτά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Η αμερικανική κυβέρνηση δέσμευσε 42 εκατομμύρια δολάρια για να προωθήσει την ανάπτυξη του προτύπου 5G Open RAN (O-RAN), κάτι που θα επιτρέψει στους παρόχους να συνδυάζουν υλικό και λογισμικό από μια μεγαλύτερη αγορά τρίτων κατασκευαστών. Η επιχορήγηση που προσφέρει η National Telecommunications and Information Administration (NTIA) θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός κέντρου δοκιμών στο Dallas, με στόχο την επιβεβαίωση της βιωσιμότητας του προτύπου.

Ο Joe Russo, EVP & President of Global Networks & Technology της Verizon, χαρακτήρισε τη χρηματοδότηση ως έναν τρόπο επίτευξης «γρηγορότερης καινοτομίας σε ανοιχτό περιβάλλον». Για την επίτευξη των στόχων του προτύπου, ο αντιπρόεδρος για την τεχνολογία RAN της AT&T, Robert Soni, τονίζει ότι οι δύο πάροχοι έχουν σχηματίσει την Acceleration of Compatibility and Commercialization for Open RAN Deployments Consortium (ACCoRD), η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο εταιρειών, όπως οι Ericsson, Nokia, Samsung, Dell, Intel, Broadcom και Rakuten.

Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος Rakuten ιδρύθηκε ως το πρώτο δίκτυο O-RAN το 2020. Ο τότε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Tareq Amin, είχε δηλώσει το 2022 ότι το Open RAN θα επιτρέψει τη δημιουργία δικτύων χαμηλού κόστους χρησιμοποιώντας μικρότερο εξοπλισμό αντί για τεράστιους πύργους – κάτι που αποτελεί, εδώ και καιρό, μέρος της υπόσχεσης του 5G.

Αλλά το O-RAN είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Η επίτευξη διαλειτουργικότητας σημαίνει ότι εταιρείες όπως η Verizon και η AT&T δεν θα είναι αναγκασμένες να αγοράζουν όλο το υλικό τους από έναν και μόνο κατασκευαστή, για να επιτύχουν την ανάπτυξη ενός λειτουργικού δικτύου. Για τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας, αυτό σημαίνει ταχύτερη ανάπτυξη και «πιο ευέλικτα δίκτυα», όπως αναφέρει η Rakuten.

Η επιχορήγηση των 42 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, δημιουργεί μια αρένα όπου οι εταίροι της ACCoRD θα μπορούν να αποδείξουν ότι το πρότυπο μπορεί να λειτουργήσει και να κερδίσει «παίκτες» από όλη την αγορά. Η Washington Post σημειώνει ότι η Ericsson και η AT&T ανέλαβαν μεγάλες δεσμεύσεις τον Δεκέμβριο, με ένα πενταετές συμβόλαιο 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να προσφέρουν συμβατότητα O-RAN μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!