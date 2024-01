Έρχεται το MWC Barcelona 2024 – Στο επίκεντρο η θεματική «Future First»

Ο GSMA πραγματοποίησε συνέντευξη τύπου για το επερχόμενο MWC Barcelona 2024, αποκαλύπτοντας νέους keynote ομιλητές, συμμετέχοντες και χαρακτηριστικά, για το μεγάλο event που θα πραγματοποιηθεί στη Fira Gran Via στη Βαρκελώνη, μεταξύ 26 και 29 Φεβρουαρίου – και στο οποίο, όπως κάθε χρόνια, η Smart Press θα έχει τη δική της δημοσιογραφική αποστολή!

Το θέμα του φετινού event είναι το Future First, φέρνοντας στο επίκεντρο την επίλυση των προκλήσεων του σήμερα και του αύριο. Το Future First υποστηρίζεται από την ατζέντα του MWC και διαμορφώνεται από έξι επιμέρους θεματικές, που αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες τάσεις και τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των 5G and Beyond, Connecting Everything, Humanising AI, Manufacturing DX, Game Changers and Our Digital DNA.

Ο Mats Granryd, Γενικός Διευθυντής του GSMA, δήλωσε: «Το φετινό MWC Barcelona θα σηματοδοτήσει τα 18 χρόνια που φέρνουμε την εμβληματική μας εκδήλωση στην πόλη της Βαρκελώνης και είμαστε ευγνώμονες για τη μοναδική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που βασίζεται στην καινοτομία, τη συνεργασία και την αμοιβαία επιτυχία. Το MWC είναι μια “ενοποιητική δύναμη” που δίνει έμφαση στο πώς η τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας ξεπερνά τα πολιτικά, γεωγραφικά και πολιτιστικά όρια και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε αυτή τη συνάντηση των πιο καινοτόμων και επιχειρηματικών μυαλών του κόσμου, τον επόμενο μήνα».

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένος με το φετινό MWC όσο ήμουν στην πρώτη μου εμφάνιση στη Βαρκελώνη το 2006», λέει ο CEO του GSMA Ltd, John Hoffman. «Όπως πάντα, επιστρέφουμε μεγαλύτεροι και καλύτεροι με μια μεγάλη λίστα ομιλητών, εκθετών και προγραμμάτων που μιλούν σε ολόκληρο το οικοσύστημα της κινητής, από τους καινοτόμους του κλάδου μέχρι τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την πόλη που μας φιλοξενεί για να προσφέρουμε το μεγαλύτερο τεχνολογικό event στον κόσμο, με την υποστήριξη ορισμένων από τα μεγαλύτερα brands τεχνολογίας στον κόσμο. Ανυπομονώ να ζήσω τη βουή των αιθουσών και να δω τη Βαρκελώνη να λάμπει τον Φεβρουάριο».

Η Lara Dewar, Chief Marketing Office της GSMA, δήλωσε: «Το MWC δεν είναι πλέον mobile first ή digital first, είμαστε Future First – και η εκδήλωση φέρνει κοντά βιομηχανίες, τεχνολογίες και κοινότητες, για να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες του μέλλοντος για τη βιωσιμότητα της κοινωνίας και του πλανήτη μας. Στο MWC Barcelona θα έχετε την ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με τους ηγέτες του σήμερα και να συμμετάσχετε στα debate της χρονιάς, ενώ θα ζήσετε την τεχνολογία του αύριο».

Την ίδια στιγμή, το 4YFN, η πλατφόρμα startup και καινοτομίας του MWC Barcelona, γιορτάζει τα 10 χρόνια του στο φετινό event. Την τελευταία δεκαετία, το startup event καλωσόρισε περισσότερους από 4.200 εκθέτες και δικτύωσε πάνω από 9.200 founder με 5.200 επενδυτές.