ΕΕΤΤ: Αναθέτει μελέτη για τις τιμές στην κινητή βάσει του ARPU

Στην ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου της ΕΕΤΤ για τη συγκριτική αξιολόγηση της Ελληνικής Αγοράς Κινητής Τηλεφωνίας με βάση συγκεκριμένους δείκτες και σε σχέση με άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ» στην σουηδική εταιρία Tefficient προχωρά η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση οι ενδεικτικοί δείκτες που πρέπει να μελετηθούν, μεταξύ άλλων, είναι οι εξής:

Το Μέσο Έσοδο ανά Χρήστη υπηρεσιών Κινητής τηλεφωνίας (Average Mobile Revenue Per User – ARPU), το μέσο έσοδο ανά χρήστη για τις επιμέρους υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, τα συνολικά έσοδα ανά υπηρεσία, η εκτίμηση της σχέσης αξίας – τιμής (value for money) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κ.α.

Επιπροσθέτως κρίνεται σκόπιμη η συγκριτική αξιολόγηση των παραπάνω δεικτών της Ελλάδας σε σχέση με τους αντίστοιχους δείκτες επιλεγμένων κρατών – μελών της ΕΕ για το διάστημα των τελευταίων ετών (2017 έως και σήμερα).

Η σουηδική εταιρία θα παραδώσει τη μελέτη της εντός 5 μηνών.

