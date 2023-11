Δύο χρόνια BOX NOW περισσότεροι από 1.000.000 πελάτες και περισσότερες από 3.000.000 παραδόσεις

Με τεχνολογία αιχμής και με τις σύγχρονες ανάγκες του πελάτη στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της η BOX NOW αποτελεί την πράσινη πρωτοπόρο start up, η οποία ήρθε πριν από δύο χρόνια (ίδρυση Απρίλιος 2021) και άλλαξε τα δεδομένα στις παραδόσεις ηλεκτρονικού εμπορίου

Μέσα στο 2023, η BOX NOW θα πραγματοποιήσει περισσότερες από 3 εκατομμύρια παραδόσεις, ενώ μέχρι στιγμής συνεργάζεται με περισσότερα από 1.600 e-shops.

Η BOX NOW πλέον επεκτείνει τις δραστηριότητες της και στην Κύπρο, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο την πρόσβαση στα ελληνικά e-shops στην Μεγαλόνησο, αλλά και δίνοντας τη δυνατότητα στους Κύπριους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές τους με μεγαλύτερη ευκολία από τα ελληνικά e-shops. Η επέκταση αυτή πραγματοποιείται ήδη με την εγκατάσταση έως και 120 BOX NOW Lockers σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κύπρου μέχρι το τέλος του 2023 προσφέροντας την ταχύτερη και πιο οικονομική λύση στην παραλαβή και αποστολή δεμάτων. Η παράδοση των παραγγελιών θα γίνεται σε 2 εργάσιμες ημέρες.

Επιπλέον η BOX NOW Ελλάδας λειτουργεί και ως hub στο ΙΤ και στο Marketing για τις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος όπως Κροατία και Βουλγαρία.

Ποια είναι η BOX NOW

Η BOX NOW είναι η νέα πρωτοπόρος start up, η οποία αποτελεί την εξέλιξη των εξειδικευμένων εταιρειών παράδοσης δεμάτων, αξιοποιώντας την καινοτόμο ψηφιακή τεχνολογία που προσφέρει σύγχρονες και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό (Β2C) αλλά και στις επιχειρήσεις (Β2Β) που διατηρούν ηλεκτρονικά καταστήματα (e–shop) ή σε κάθε επιχείρηση η οποία χρησιμοποιεί υπηρεσίες αποστολής δεμάτων γενικότερα. Παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες παράδοσης και παραλαβής, αναπτύσσοντας το μεγαλύτερο δίκτυο Αυτόματων Μηχανημάτων Παραλαβής Δεμάτων στην Ελλάδα.

Τα BOX NOW lockers τοποθετούνται σε κομβικά σημεία της πόλης, ώστε ο καταναλωτής να έχει ο ίδιος πρόσβαση 24/7 στο Αυτόματο Μηχάνημα Παραλαβής και στο δέμα του, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, εύκολα και απλά. Με άλλα λόγια, προσφέρει ασφάλεια, ανεξαρτησία και ελευθερία στη διακίνηση και παράδοση δεμάτων παντού και πάντα, όταν και όπου επιθυμεί ο καταναλωτής.

Η BOX NOW είναι θυγατρική του Emma Capital Group το οποίο έχει να επιδείξει εξαιρετικό ιστορικό επιτυχημένων επενδύσεων στην Ελληνική αγορά όπως στον ΟΠΑΠ, και στην Profarm.

Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχει επίσης με μειοψηφικό ποσοστό το Olympia Group, μέσω του επενδυτικού του βραχίονα P.C.P.

Δίκτυο

70.000 θυρίδες και 2000 BOX NOW Lockers πανελλαδικά, στόχος 150.000 θυρίδες και 3000 BOX NOW Lockers μέχρι το τέλος του 2024

Η ΒΟΧ ΝΟW προσφέρει ευελιξία στις παραδόσεις δεμάτων μέσω Αυτόματων Μηχανημάτων Παραλαβής σε ηλεκτρονικά καταστήματα και εταιρείες ταχυμεταφορών. Έχοντας ήδη δίκτυο με 70.000 θυρίδες και 2000 BOX NOW Lockers πανελλαδικά, η BOX NOW φιλοδοξεί να φτάσει τις 150.000 θυρίδες και 3000 BOX NOW Lockers μέχρι το τέλος του 2024. O καταναλωτής μπορεί να παραλάβει το δέμα του οποιαδήποτε ώρα και ημέρα επιθυμεί από τα 24/7 προσβάσιμα BOX NOW Lockers. O φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος παράδοσης της ΒΟΧ NOW, βοηθά τους συνεργάτες μας να βελτιώσουν την αγοραστική εμπειρία του πελάτη τους, προσφέροντάς τους ευκολία και ανεξαρτησία κατά την παραλαβή των παραγγελιών τους.

Key Facts

Η επένδυση έχει ξεπεράσει τα 20 εκατ. Ευρώ δείχνοντας την ισχυρή υποστήριξη των μετόχων στο επιχειρησιακό μας πλάνο

Παρουσία ήδη με 2.000 BOX NOW Lockers , σε περισσότερες από 560 πόλεις/περιοχές της χώρας.

Παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε όλη την ηπειρωτική χώρα

Πληθυσμιακή κάλυψη που προσεγγίζει το 90%.

95 στους 100 πελάτες βαθμολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες με 9 ή 10 σε μέτρηση αξιολόγησης ( NPS – Net Promoter Score )

Αύξηση 920% στα διακινούμενα δέματα σε δωδεκάμηνη περίοδο.

Συνεργασία με 1600+ e-shops

“Πράσινη” Φιλοσοφία

Πώς λειτουργούν τα BOX NOW Lockers

Με βασικό άξονα την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη ως μέρος της φιλοσοφία της BOX NOW, τα Αυτόματα Μηχανήματα Παραλαβής Δεμάτων, είναι αυτόνομα και λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, προσφέροντας ένα νέο, καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο παράδοσης και αποστολής δεμάτων. Τα ΒΟΧ ΝΟW Lockers, μέσω πάνελ που είναι τοποθετημένα στην επιφάνεια τους, λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, γι’ αυτό και δεν απαιτούν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Με τη χρήση των lockers, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε αποστολής μειώνεται, καθώς μειώνονται τυχόν περιττές διαδρομές λόγω απουσίας του παραλήπτη.

Υπηρεσίες

Η BOX NOW αναπτύσσεται σε B2B & Β2C επίπεδο

Σε ηλεκτρονικά καταστήματα προσφέρει υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων μέσω BOX NOW Lockers Στις εταιρείες ταχυμεταφορών προσφέρει πρόσθετες λύσεις δρομολόγησης παραδόσεων μέσω των BOX NOW Lockers Σε ιδιώτες προσφέρει την επιλογή αποστολής & παράδοσης δεμάτων από ΒΟΧ ΝΟW Locker σε BOX NOW Locker (https://steiledema.boxnow.gr). BOX NOW returns: O καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει το δέμα του στο Ε-shop, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε BOX NOW Locker τον εξυπηρετεί, σύμφωνα με το δικό του πρόγραμμα. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το κοντινότερο BOX NOW Locker, ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να δεσμεύσει ώρες από το χρόνο του ώστε να περιμένει τον courier ή να επισκεφθεί ο ίδιος ένα κατάστημα. BOX NOW PAY ON THE GO: Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει την αγορά στο αγαπημένο το e-shop και να πληρώσει μόλις το δέμα παραδοθεί στο locker μέσω payment link.

Ο πιο εύκολος τρόπος να παραλάβεις online

Τα BOX NOW Lockers τοποθετούνται σε εξωτερικούς, εύκολα προσβάσιμους 24/7 χώρους και είναι φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς λειτουργούν αποκλειστικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρόκειται για ένα έξυπνο μηχάνημα παραλαβής δεμάτων, που επιτρέπει την παραλαβή των παραγγελιών εύκολα και γρήγορα.

Συγκεκριμένα, ακολουθείτε τη συνηθισμένη διαδικασία παραγγελίας σε ένα e-shop, όμως κατά την ολοκλήρωση επιλέγετε ως μέσο παράδοσης την επιλογή «Παράδοση από Θυρίδα BOX NOW» και στη συνέχεια το επιθυμητό Αυτόματο Μηχάνημα Παραλαβής Δεμάτων που σας εξυπηρετεί. Μέσα στην επόμενη εργάσιμη ημέρα η παραγγελία παραδίδεται στο επιλεγμένο Αυτόματο Μηχάνημα Παραλαβής Δεμάτων, και τότε λαμβάνετε ένα SMS το οποίο σας δίνει τον κωδικό PIN για το άνοιγμα της θυρίδας, καθώς και οδηγίες προς το επιλεγμένο BOX NOW Locker. Έτσι, πηγαίνοντας οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας στο Αυτόματο Μηχάνημα Παραλαβής Δεμάτων, καταχωρείτε στο μηχάνημα το PIN και η αντίστοιχη θυρίδα ανοίγει αυτόματα, παραλαμβάνοντας την παραγγελία σας. Το δέμα σας θα σας περιμένει στην θυρίδα μέχρι και 3 ημέρες από την παράδοσή του.

BOX NOW – Key People

Με κινητήριο δύναμη το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο σήμερα αποτελείται από́ περισσότερους από 240 εργαζόμενους ειδικευόμενους σε διαφορετικούς τομείς, η BOX NOW παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο όραμα της, να προσφέρει μια συναρπαστική́ εμπειρία για τον εκάστοτε καταναλωτή́-πελάτη, επιτυγχάνοντας όσο πιο άμεσους χρόνους παράδοσης των δεμάτων.

