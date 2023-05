GSMA: Πολιτικές υπέρ των επενδύσεων για το «κλείσιμο» του ψηφιακού χάσματος

Η GSMA ζήτησε την υιοθέτηση πολιτικών που είναι υπέρ των επενδύσεων, με στόχο την ανάπτυξη δικτύων σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές, αλλά και μέτρα για την τόνωση της καταναλωτικής ζήτησης, ως μέρος της έρευνας που πραγματοποίησε για την υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας στις περιοχές της Κεντρικής Ασίας και του Νότιου Καυκάσου.

Η μελέτη «Closing the digital divide in Central Asia and the South Caucasus» δόθηκε στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια του Mobile 360 Eurasia που πραγματοποιήθηκε στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και αξιολόγησε την εικόνα που παρουσιάζει η ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας και η διαθεσιμότητα υποδομών σε Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, και Ουζμπεκιστάν.

Η Ένωση εκτιμά ότι περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι, σε αυτές τις οκτώ χώρες, χρησιμοποιούν υπηρεσίες mobile internet. Αυτό αντιπροσωπεύει μια σημαντική αύξηση, από τα 14,1 εκατομμύρια που καταγράφηκαν μια δεκαετία νωρίτερα, αν και περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώποι παραμένουν «offline».

Παρά το ότι η έλλειψη κάλυψης παρουσιάζεται ως πρόκληση για ορισμένα μέρη της Κεντρικής Ασίας, όπου περίπου το 10 τοις εκατό του πληθυσμού ζει σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές, σημειώνεται ότι ο ρυθμός της υιοθέτησης παρουσιάζει καθυστερήσεις.

«Ενώ ο κλάδος συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες λύσεις και συνεργασίες για να επεκτείνει τη συνδεσιμότητα σε υποεξυπηρετούμενες και απομακρυσμένες κοινότητες, η υιοθέτηση υπηρεσιών mobile internet δεν συμβαδίζει με την επέκταση της κάλυψης δικτύου».

Η GSMA τόνισε πως το θέμα της συνεργασίας αποτελεί «κλειδί» για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος, προσθέτοντας ότι υπάρχει ανάγκη «να αυξηθούν οι ψηφιακές δεξιότητες και η παιδεία και να βελτιωθεί η οικονομική προσιτότητα, επιπλέον της επένδυσης στα τοπικά ψηφιακά οικοσυστήματα και της ύπαρξης ενός ευνοϊκού πολιτικού περιβάλλοντος που θα επιταχύνει την ανάπτυξη τοπικού περιεχομένου, υπηρεσιών και εφαρμογών».

Σημειώνεται πως το 4G αποτελούσε την κυρίαρχη γενιά στο Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν, ενώ το 3G αντιπροσώπευε τουλάχιστον το ένα τρίτο των συνολικών συνδέσεων στις υπόλοιπες αγορές. Παγκοσμίως, οι συνδέσεις 3G αποτελούσαν το 17 τοις εκατό του συνόλου, μέσα στην περασμένη χρονιά.

Από τον Απρίλιο του 2023, οι υπηρεσίες 5G ήταν διαθέσιμες μόνο στο Καζακστάν, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν, αν και η GSMA σημείωσε ότι οι δραστηριότητες γύρω από την τελευταία γενιά παρουσιάζουν μια ευρύτερη ανάπτυξη.

«Παρόλο που το 5G βρίσκεται στον ορίζοντα σε αρκετές αγορές στην Κεντρική Ασία και τον Νότιο Καύκασο, το επίκεντρο πολλών παρόχων μεσοπρόθεσμα είναι να επεκτείνουν τη χωρητικότητα του 4G σε αστικές περιοχές, την κάλυψη του 4G σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές και να επιταχύνουν την απορρόφηση από τους καταναλωτές».