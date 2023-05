Επιμορφωτικό σεμινάριο και workshop σε θέματα σχεδίασης startup επιχειρήσεων

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως Associated Partner του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο E.Α.R.T.H. (Essence of Rural and Agricultural Touristic Hospitality) με στοιχεία 2022-1-IS01-KA220-SCH-000086050, στο οποίο συμμετέχει το 2ο ΓΕΛ Χαλκίδας ανέλαβε και υλοποίησε την Πέμπτη 27-4-2023 επιμορφωτικό σεμινάριο και Workshop σε θέματα σχεδίασης Start-up επιχειρήσεων στο Συγκρότημα Ευρίπου του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS, διετούς διάρκειας, εκτός από το 2ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΊΔΑΣ λαμβάνουν μέρος Λύκεια από Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία και Πορτογαλία. Το κύριο αντικείμενο μελέτης του συγκεκριμένου Προγράμματος αφορά στην επιμόρφωση των μαθητών σε θέματα δημιουργίας Start-Up επιχειρήσεων με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται σε τοπικό επίπεδο και με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Το πρόγραμμα συντονίζει η κ. Ζαλακώστα Χρυσούλα, καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, ενώ μέλη της ομάδας Erasmus είναι οι κ. Ζουμπουλίδου Μαρία, Καπαγιάννη Μάγδα και Τριανταφύλλου Αθηνά, φιλόλογοι του 2ου ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Καθηγητής Θεόδωρος Ζαχαριάδης, η Επ. Καθηγήτρια Μαρία Κ. Κούκου, η οποία έφερε την ευθύνη της διοργάνωσης της εκδήλωσης, ο Επ. Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων κ. Γιάννης Δούκας, καθώς και ο Επ. Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αντώνης Λιβιεράτος.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ο Καθ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης αναφέρθηκε στη σημασία που έχουν τα προγράμματα Erasmus για τη μόρφωση και εκπαίδευση των μαθητών αλλά και των φοιτητών, ενώ προχώρησε και σε μία σύντομη παρουσίαση του Τμήματος και των ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει στους φοιτητές του στα πλαίσια των απαιτήσεων για μία βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Η Επ. Καθ. Μαρία Κούκου επισήμανε την αναγκαιότητα συνεργασίας του Τμήματος με την τοπική κοινωνία και τα σχολεία της, μεταφέροντας στους μαθητές γνώσεις για τις σύγχρονες εξελίξεις στα αντικείμενα που θεραπεύει. Ο Επ. Καθ. Γιάννης Δούκας εξήγησε στους μαθητές και στους συνοδούς εκπαιδευτικούς τους βασικούς πυλώνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τη μετάβαση προς αειφόρα γεωργικά συστήματα μέσα από τη Στρατηγική «από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (Farm to Fork Strategy), ενισχύοντας τη διάσταση της Κυκλικής Οικονομίας, προστατεύοντας τη Βιοποικιλότητα και διασφαλίζοντας τη διαδικασία της Ιχνηλασιμότητας κατά μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Ο Επ. Καθ. Αντώνιος Λιβιεράτος στη διάλεξή του έθεσε τα βασικά πλαίσια δημιουργίας μίας startup επιχείρησης, ενώ εξήγησε διαδραστικά στους μαθητές το Business Model Canvas ως εργαλείο σχεδιασμού επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια του Workshop, το οποίο διεξήχθη σε αίθουσα που ευγενικά παραχώρησαν το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ και ο Πρόεδρος του Αν. Καθηγητής Δημήτρης Χαρίτος, ο Επ. Καθ. Λιβιεράτος με τη συνδρομή της κας Ανδριάνας Παπακωνσταντίνου και της κας Σοφίας Γκόβα από το Γραφείο Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΠΑ υποστήριξαν τις πέντε μικτές ομάδες μαθητών, προκειμένου να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν τη δική τους εικονική startup επιχείρηση με βάση το Business Model Canvas. Οι μαθητές αξιοποίησαν τόσο τις γνώσεις που αποκόμισαν από το σεμινάριο που προηγήθηκε, όσο και τις εμπειρίες που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια των επισκέψεων τους σε τοπικές επιχειρήσεις. Μετά από σκληρή αλλά ενθουσιώδη εργασία, οι μαθητές παρουσίασαν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και αξιολογήθηκαν από επιτροπή την οποία αποτελούσαν ο Επ. Καθ. Αντώνης Λιβιεράτος, η Επ. Καθ. Μαρία Κούκου, οι κες Ανδριάνα Παπακωνσταντίνου και Σοφία Γκόβα. Το Workshop έκλεισε με την ανάδειξη της καλύτερης επιχειρηματικής πρότασης και τη βράβευση των νικητών. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, όπως διαφάνηκε από τα εγκωμιαστικά σχόλια των όλων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών.