Το «boom» της τεχνολογίας FTTH, οι προκλήσεις και η ελληνική αγορά

Υπό τον τίτλο «Full fibre: for a digital and sustainable Europe» και με τη συμμετοχή 3.000 και πλέον επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το φετινό FTTH Conference 2023 στη Μαδρίτη, από τις 18 έως τις 20 Απριλίου, με θέμα την τεχνολογία των οπτικών ινών και ειδικά του FTTH (Fiber to the Home), αποτελώντας ένα σημείο συνάντησης βασικών «παικτών» από το οικοσύστημα της συνδεσιμότητας, επενδυτών, αλλά και προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χάραξη της σχετικής πολιτικής.

Το συνέδριο αναγνωρίζεται ως ένα από τα κορυφαία διεθνή event για τις οπτικές ίνες, με ένα πρόγραμμα που φέτος περιλάμβανε περισσότερους από 150 υψηλού επιπέδου και καταρτισμένους ομιλητές, ειδικούς στην τεχνολογία, αλλά και την παρουσία περισσότερων από 3.000 εκπροσώπων, από περισσότερες από 88 χώρες. Αποτέλεσε την αφορμή για να συζητηθούν θέματα γύρω από το μέλλον του connectivity, τα οφέλη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος τομέας.

«Δεν μπορείς να αγοράσεις την ευτυχία, αλλά μπορείς να αγοράσεις ένα αεροπορικό εισιτήριο για τη Μαδρίτη». Με αυτά τα λόγια, ο Eric Festraets, Πρόεδρος του FTTH Council Europe, καλωσόρισε τους συνέδρους. Παρουσίασε την Ισπανία ως παράδειγμα ηγέτη στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση δικτύων οπτικών ινών, καθώς στηρίζεται στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να υποστηρίξει την ανάπτυξη και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος με ευνοϊκές συνθήκες για την προσέλκυση επενδύσεων.

Κατά τη διάρκεια του event, το FTTH Council Europe παρουσίασε μια σειρά εκθέσεων, στις οποίες αναλύθηκαν τα νεότερα στοιχεία και τάσεις γύρω από τις οπτικές ίνες, η ανάπτυξη και η υιοθέτηση τους. Όπως τόνισε ο Vincent Garnier, Γενικός Διευθυντής του οργανισμού, η μελλοντική συνδεσιμότητα αποτελεί συστατικό ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα, το κλειδί για την ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών και για την επίτευξη βιώσιμων, ψηφιακά προηγμένων οικονομιών.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο, ο Roberto Viola, Γενικός Διευθυντής της EC DG CONNECT, τόνισε ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε έναν μετασχηματισμό της συνδεσιμότητας προς τα έξυπνα δίκτυα υψηλής χωρητικότητας. Αυτός ο μετασχηματισμός θα επιφέρει μια εποχή όπου η υποδομή γίνεται υπηρεσία, με τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες να εξελίσσονται σε Network-as-a-Service (NaaS) παρόχους. Αυτή η στροφή, όπως υπογράμμισε, θα επιταχύνει την πορεία προς την καινοτομία.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου FTTH, τονίστηκε ότι η παροχή δικτύων 5G και ταχυτήτων gigabit για όλους αποτελεί στόχο της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Δεκαετίας 2030 και σαφή ένδειξη της στρατηγικής σημασίας που έχει ο τομέας της συνδεσιμότητας. Η ζήτηση για οπτικές ίνες έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό κενό μεταξύ της ανάπτυξης και της απορρόφησης, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, η Kamila Kloc, Αναπληρώτρια Διευθύντρια στο Directorate B Digital Decade and Connectivity του EU DG CONNECT, επεσήμανε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει την πρόκληση της επίτευξης των συγκεκριμένων στόχων, με ένα επενδυτικό έλλειμμα 174 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Μασσέλος, ΕΕΤΤ: Ανάγκη για ευέλικτες λύσεις

Στην ανάγκη ευέλικτων λύσεων, αναφορικά με την ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και Πρόεδρος του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications-BEREC) για το 2023, Κωνσταντίνος Μασσέλος. Σύμφωνα με τον ίδιο, «πρέπει να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και ορίζουμε τα δίκτυα πρόσβασης που βασίζονται στις οπτικές ίνες και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με όρους υβριδικής ανάπτυξης».

Την ίδια στιγμή, όσον αφορά στις υψηλές απαιτήσεις των μελλοντικών υπηρεσιών που επιτάσσουν ποιοτικότερα δίκτυα, ανέφερε πως «οι μελλοντικές υπηρεσίες, όπως τα αυτόνομα αυτοκίνητα, το e-health/τηλεϊατρική και το instant messaging, δεν χρειάζονται ένα πιο γρήγορο δίκτυο. Χρειάζονται έναν νέο τύπο δικτύου, που θα καθορίζεται από το λογισμικό. Χρειάζονται υπηρεσίες τύπου “Network Slicing”. Χρειάζονται ένα διαφορετικό Quality of Service (συνέχεια, προβλεψιμότητα, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα, χαμηλή καθυστέρηση)».

Στρουγγάρης, Intrakat: Βρισκόμαστε σε ένα «boom» του FTTH

Το Infocom είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Παναγιώτη Στρουγγάρη, Project Management της Intrakat, μιας εταιρείας που συμμετέχει στο FTTH Conference και που κατασκευάζει δίκτυα FTTH για όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Σύμφωνα με τον ίδιο, το συνέδριο «περιλάμβανε πολλά workshops με αντικείμενο θέματα τεχνικού ενδιαφέροντος, ομιλίες από παράγοντες της αγοράς και περίπτερα εκθέσεως των μεγαλύτερων κατασκευαστών εξοπλισμού, υλικών οπτικών ινών και εφαρμογών λογισμικού.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναδείχθηκαν και συζητήθηκαν σημαντικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο, όπως οι ιδιαιτερότητες υλοποίησης δικτύων FTTH σε αγροτικές περιοχές (Rural), το πρόβλημα της έλλειψης και εκπαίδευσης εξειδικευμένων οπτικών τεχνικών, θέματα κανονιστικά και επενδύσεων, case studies από διάφορες χώρες κ.α».

Η γενική αντίληψη, όπως αναφέρει ο κ. Στρουγγάρης, είναι ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα “boom” της τεχνολογίας FTTH σε όλη την Ευρώπη, με όλες τις χώρες να προσπαθούν να αυξήσουν το ποσοστό κάλυψης, άλλες έχοντας φθάσει σε ένα υψηλό επίπεδο και άλλες, όντας καθυστερημένες, να προσπαθούν να ανεβάσουν το επίπεδο τους. Η Ελλάδα που, όπως όλοι γνωρίζουμε, καθυστέρησε συγκριτικά να ξεκινήσει την υλοποίηση του FTTH, ευρίσκεται στις τελευταίες θέσεις από πλευράς coverage (29,7%, σε σύγκριση με το 55,1 του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης), αλλά δείχνει ότι έχει ανεβάσει ταχύτητα (+34,5% σε home passed το 2022 σε σχέση με το 2021).