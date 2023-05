Χρυσό Βραβείο για την Generation Y στα Greek Export Awards 2023

Η ομάδα της Generation Y, μέλος του Ομίλου G.P.A. ecosystem of companies, αισθάνεται υπερήφανη που χαίρει μίας ακόμη εξέχουσας διάκρισης, καθώς βραβεύτηκε ως Top Services Export Company στα Greek Export Awards 2023.

Ειδικότερα, ο ηγέτης του ψηφιακού μετασχηματισμού, εδώ και 23 χρόνια, βρέθηκε ανάμεσα σε κορυφαίες ελληνικές ηγέτιδες επιχειρήσεις με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και χάρη στην τεράστια τεχνογνωσία των ανθρώπων του, την καινοτόμο στρατηγική του και τις ισχυρές μακροχρόνιες συνεργασίες του, μπορεί με βεβαιότητα να πει πως τόσο το παρόν, όσο και το μέλλον του, προβλέπεται… «χρυσό»!

Οι υπηρεσίες της Generation Y δεν γνωρίζουν… σύνορα, και η νέα της «χρυσή» αυτή διάκριση επιβεβαιώνει περίτρανα το εν λόγω γεγονός.

Ο Όμιλος GPA (Growth, Prosperity & Abundance) δημιουργήθηκε το 2022 από τον Αναστάσιο Σπανίδη, και αποτελεί εξέλιξη της Generation Y που «γεννήθηκε» σε ένα μικρό γκαράζ της Νέας Σμύρνης πριν από 23 χρόνια. Σήμερα, ο Όμιλος εξάγει συνολικά τεχνογνωσία σε περισσότερες από 50 χώρες, προσφέροντας πάνω από 220 είδη υπηρεσιών σε περισσότερους από 2700 πελάτες. Έχοντας ως προτεραιότητα το Ανθρώπινο Δυναμικό του, τους πελάτες & συνεργάτες του, ενσωματώνει – μαζί με την Generation Y, τις εταιρείες The Global Sustain, The Business Insurance (TBI), RoiMat και The Growth Point, ώστε να προσφέρει «360 υπηρεσίες» στην αγορά, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των μικρομεσαίων όσο και των πιο μεγάλων επιχειρήσεων.