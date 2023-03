Ξεκίνησε νέος εμπορικός πόλεμος στην καρτοκινητή

Νέα πακέτα FREE2GO για νέους και υφιστάμενους πελάτες (εφόσον αιτηθούν αλλαγή προγράμματος μέσω της ανανεωμένης εφαρμογής FREE2GO) λανσάρει από προχθές η Nova, στο πλαίσιο της ανανεωμένης εμπορικής πολιτικής της έπειτα από τη συγχώνευση Wind – Nova, με την απάντηση να έρχεται αστραπιαία από την Cosmote.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Nova στα πλεονεκτήματα των νέων πακέτων FREE2GO, περιλαμβάνεται η αυτόματη κάρτα ανανέωσης από 8 ευρώ, η χαμηλότερη τιμή ανανέωσης στην αγορά (που όμως παρέχεται πλέον και από την Cosmote) και η χρέωση ομιλίας ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο, χωρίς ελάχιστη διάρκεια κλήσης.

Επίσης, προσφέρει ανανεωμένη υπηρεσία Rollover, με την οποία ο συνδρομητής μπορεί να μεταφέρει στην επόμενη χρήση του τα λεπτά ομιλίας, SMS και MB που δεν κατανάλωσε.

Η απάντηση από την Cosmote ήρθε μια μέρα μετά ως προς το σκέλος της ανανέωσης του υπολοίπου με 8 ευρώ και ακόμα, μεταξύ άλλων, με το δημοφιλές πακέτο της CALLS TO ALL, με περισσότερα λεπτά ομιλίας προς όλους με την τιμή να παραμένει στα 10,90 ευρώ καθώς και δώρα για κάθε ενεργοποίηση στο πακέτο UNLIMITED CALLS, μέχρι τις 30 Μαρτίου (οι χρήστες του WHAT’S UP παίρνουν επιπλέον δώρο 10GB data για 1 μήνα).