Αποτελέσματα της 54ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας του BEREC

To Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC) πραγματοποίησε στις 9 και 10 Μαρτίου, την 54η Συνεδρίαση της Ολομέλειάς του, υπό την προεδρία του Καθηγ. Κ. Μασσέλου.

Στην Ολομέλεια υιοθετήθηκε το Πρόγραμμα Δράσεων 2030 που περιγράφει το πλαίσιο των ρυθμιστικών παρεμβάσεων του BEREC για τα επόμενα χρόνια, προτάσσοντας πέντε στρατηγικές επιδιώξεις: (α) την ενίσχυση της συνδεσιμότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, (β) τη διαμόρφωση ενός ανοιχτού και βιώσιμου ψηφιακού οικοσυστήματος και την παρακολούθηση της εξέλιξης της ψηφιακής αγοράς, (γ) την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των δικτύων και υπηρεσιών, (δ) τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων αειφορίας και (ε) την ενίσχυση του BEREC ως φορέα υψηλής εξειδίκευσης, σε όρους ευελιξίας, ανεξαρτησίας, συμπεριληπτικότητας και αποδοτικότητας.

Στην Ολομέλεια, παρουσιάστηκαν επίσης τα ακόλουθα θέματα:

Κείμενο γνώμης που εξέδωσε το BEREC για τη ρύθμιση των ενδοευρωπαϊκών επικοινωνιών, στο οποίο διαπιστώνεται ότι το ανώτατο όριο τιμών που είχε οριστεί δεν επηρέασε σημαντικά την κίνηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή τον αριθμό των καταναλωτών που χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες.

Έκθεση του BEREC που αφορά την αξιολόγηση και πιστοποίηση των εφαρμογών σύγκρισης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η οποία προβλέπει ότι κάθε ρυθμιστική Αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει τη δωρεάν πρόσβαση των τελικών χρηστών σε τουλάχιστον μία ανεξάρτητη εφαρμογή σύγκρισης.

Δημόσιες Διαβουλεύσεις με αντικείμενο τις Eπικαιροποιημένες οδηγίες για τα Δίκτυα Υπερυψηλών Ταχυτήτων (Very High Capacity Networks) και την Έκθεση του BEREC για τους δείκτες αειφορίας που προσμετρούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Περισσότερες πληροφορίες, περιλαμβανομένων των σχετικών κειμένων που είναι δημόσια διαθέσιμα, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του BEREC.