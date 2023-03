Το Netflix ξεπερνά τον ανταγωνισμό στην αγορά του streaming, παίρνοντας 6 Όσκαρ

Το Netflix κέρδισε έξι βραβεία κατά τη διάρκεια των φετινών Όσκαρ, ξεπερνώντας όλες τις άλλες streaming υπηρεσίες, κυρίως χάρη στο All Quiet on the Western Front. Μόνο το Apple TV+ κατάφερε να πάρει κάποιο άλλο βραβείο.

Ωστόσο, στην τελετή κυριάρχησε το Everything, Everywhere All At Once, το οποίο κατέκτησε επτά αγαλματίδια, συμπεριλαμβανομένων τριών εκ των τεσσάρων για τους ηθοποιούς, μαζί το βραβείο για την καλύτερη σκηνοθεσία και την καλύτερη ταινία.

Αποτελώντας μια γερμανική εκδοχή του κλασικού βιβλίου του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, το All Quiet on the Western Front κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, Καλύτερης Φωτογραφίας, Καλύτερου Σχεδιασμού Παραγωγής και Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής.

Το Netflix κέρδισε επίσης το Όσκαρ Καλύτερης ταινίας Κινουμένων Σχεδίων για τον Πινόκιο του Guillermo del Toro, μια σημαντική εξέλιξη, λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό από καθιερωμένα στούντιο όπως τα DreamWorks, Sony Pictures και Pixar.

Το Apple TV+, εν τω μεταξύ, κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων με το The Boy, the Mole, the Fox and the Horse.