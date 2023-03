Startup Europe Week: 16 & 17 Μαρτίου στην Αθήνα

Το μεγαλύτερο event που προωθεί τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, με παρουσία σε πάνω από 300 Ευρωπαϊκές πόλεις, επιτέλους καταφθάνει στην ελληνική πρωτεύουσα για ένα διήμερο γεμάτο ομιλίες, workshops και events. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης της φετινής διοργάνωσης αφορούν το early investment stage, την τεχνητή νοημοσύνη, το metaverse και την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο επίσημος συνδιοργανωτής κ. Γιάννης Φούντης και η ομάδα εθελοντών του έχουν στήσει και οργανώσει την εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 & 17 Μαρτίου στους χώρους Atraktos και Σεράφειο, όπου θα δώσουν το παρόν σημαντικοί ομιλητές και καλεσμένοι.

Η είσοδος στα δια ζώσης events και workshops είναι ελεύθερη, παρόλα αυτά οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Παρακάτω δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του SEW23 ATHENS:

Πέμπτη 16/3 ΣΕΡΑΦΕΙΟ

TOPIC 1: “The Rise of Alternative Investment Models: Crowdfunding, Angel Investing, and the Future of Startup Finance” (18:30)

Coordinator: Βάιος Κρόκος (Epixeiro.gr)

Speaker 1: Δημήτρης Τσίγκος (Startech Ventures)

Speaker 2: Μυρτώ Παπαθάνου (Metavallon)

Speaker 3: TBA

TOPIC 2: “Startup Firechat: The Importance of Company Culture in Early-Stage Startups: Building a Strong Foundation for Growth and Success” (19:30)

Coordinator: Άννη Παναγιωτοπούλου (Slash)

Speaker 1: Αλεξανδρος Καραβίτης (Hostbnb)

Speaker 2: Λευτέρης Καραμπατσάκης (Carge)

Speaker 3: TBA

Networking Drinks (20:30)

Παρασκευή 17/3 ATRAKTOS

TOPIC 3: “E-Commerce Evolution: Navigating the Changing Landscape. Trends, Challenges and Opportunities” (18:30)

Coordinator: Σόνια Χαϊμαντά (Ecommerce News)

Speaker 1: Φραγκίσμος Μονογιός (AdWeb)

Speaker 2: Νίκος Βαρβαδούκας (Public Group)

Speaker 3: Γιάννης Αγγελάκης (SEW23 Athens)

TOPIC 4: “Building a Decentralized Metaverse: The Technical, Economic, and Social Challenges and Opportunities” (19:45)

Coordinator: Φούντης Γιάννης (SEW Athens Official Co-Organizer)

Speaker 1: Γιάννης Αλβανόπουλος (MystenLabs)

Speaker 2: Νικόλας Ταζές (Watchen)

Speaker 3: Άγγελος Περλέγκας (Apearl)

TOPIC 5: “ChatGPT and the cataclysmic rise of AI automation and intelligent systems” (20:30)

Coordinator: Χρήστος Κοτσακάς (Infocom)

Speaker 1: Βασίλης Σταθόπουλος (Ad World)

Speaker 2: Ζωή Κούρνια (Ingredio)

Speaker 3: Φίλιππος Τουρλομούσης (Superlabs)

Networking Drinks (21:15)

Παράλληλα με τις Ομιλίες θα πραγματοποιηθούν και online Workshops:

WORKSHOP 1:

“Tools & Metrics for your Startup” με τον Τάσο Μπανιώρα

Δευτέρα 13/3 (19:30)

WORKSHOP 2

“Be Consumer Law Ready – Finger food version” με τη Γεωργία Αγγελιδάκη

Τετάρτη 15/3 (19:30)

Πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες της διοργάνωσης:

ΣΕΡΑΦΕΙΟ: Εχελίδων & Πειραιώς 144, Αθήνα 118 54

ATRAKTOS: Μαραθωνομάχων 8, Αθήνα 104 41