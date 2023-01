Αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού της Ελβετικής Πρεσβείας “Τhe New Now”

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός “The New Now – Water & Movement” που συνδιοργάνωσαν η Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα και το Flux Laboratory Athens / Fluxum Foundation.

Η τελετή απονομής του βραβείου πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου στην κατοικία του Πρέσβη της Ελβετίας στην Ελλάδα, Ambassador Stefan Estermann στο Χαλάνδρι, παρουσία όλων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και μελών της κριτικής επιτροπής.

Η κριτική επιτροπή, που απαρτίζονταν από Έλληνες και Ελβετούς επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και δημιουργούς, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επικοινωνίας και της γραφιστικής τέχνης αξιολόγησαν τις 30 προτάσεις που έλαβαν και ανέδειξαν τον Πάνο Τσινίκα, που «κατέβηκε» με το “A Liquid Hush”, ως νικητή. Ο φετινός διαγωνισμός “The New Now” εξερεύνησε το θέμα “Water & Movement”, καλώντας τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν αφίσες εμπνεόμενοι από την κίνηση και το νερό.

Ο Πάνος Τσινίκας θα ταξιδέψει και θα φιλοξενηθεί στην Ελβετία προκειμένου να βιώσει μια αξέχαστη εμπειρία προσαρμοσμένη στο προφίλ και τις ανάγκες του.

«Ο διαγωνισμός The New Now στοχεύει στην ενίσχυση και ανάδειξη της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας και την τόνωση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των δύο πλευρών. Θα ήθελα από καρδιάς να συγχαρώ τον μεγάλο νικητή του διαγωνισμού αλλά και όλους τους νέους που συμμετείχαν με τις καινοτόμες ιδέες τους» δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρέσβης της Ελβετίας Stefan Estermann.

Την εκδήλωση προλόγισαν οι Stefan Estermann, Πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα και η Cynthia Odier, Ιδρύτρια του Flux Laboratory Athens / Fluxum Foundation.