Οι πιο πρόσφατες καινοτομίες της LG λαμβάνουν ρεκόρ βραβείων στη CES 2023

Πραγματοποιώντας μια θριαμβευτική επιστροφή στη φετινή CES, η LG Electronics έλαβε τα περισσότερα βραβεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια – με πάνω από 220 αναγνωρίσεις που τίμησαν κορυφαίες καινοτομίες σε όλες τις κατηγορίες οικιακών συσκευών και οικιακής ψυχαγωγίας.

Μεταξύ των κορυφαίων διακρίσεων που έλαβε η LG στη CES 2023 ήταν το πολυπόθητο βραβείο Engadget Best of CES Award στην κατηγορία Best Home Theater Tech για την πρωτοποριακή LG SIGNATURE OLED M (μοντέλο M3) – την πρώτη ασύρματη τηλεόραση OLED στον κόσμο με τεχνολογία Zero Connect.

Με το 2023 να σηματοδοτεί τη 10η επέτειο της επαναστατικής τηλεόρασης OLED της LG, η παγκόσμια ηγέτιδα στην τεχνολογία OLED συνέχισε την κυριαρχία της στη CES, αποσπώντας τα κορυφαία βραβεία και διακρίσεις του κλάδου για την τελευταία σειρά τηλεοράσεων OLED, συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων LG OLED M3 και LG OLED evo G3 και C3. Η LG OLED evo G3 διαθέτει έως και 70 τοις εκατό αυξημένη φωτεινότητα σε σχέση με τα περσινά μοντέλα. Η 97 ιντσών LG SIGNATURE OLED M3 (το μοντέλο M3 διατίθεται επίσης σε μεγέθη οθόνης 83 και 77 ιντσών) θεωρείται το επόμενο βήμα στην εξέλιξη της τεχνολογίας των τηλεοράσεων OLED και τιμήθηκε από σημαντικές τεχνολογικές εκδόσεις, όπως οι CNET, Digital Trends, TechRadar, Tom’s Guide, WIRED, The Verge, USA Today, PCMag και Mashable. Η νέα τηλεόραση OLED της σειράς LG G3 που διαθέτει την τεχνολογία “evo” επευφημήθηκε επίσης από τα TechCrunch, CNET, Tom’s Guide, Reviewed και BGR. Το PCMag ανέδειξε επιπλέον το καινοτόμο LG gram Ultraslim στο σχετικό του section Best of CES 2023, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικά ελαφρύ βάρος του φορητού υπολογιστή.

Η LG απέσπασε επιπλέον επαίνους από κορυφαία έντυπα όπως τα The Wall Street Journal, CNET, The Washington Post, WIRED, Good Housekeeping, Tom’s Guide και PCMag για το νέο ψυγείο της με την τεχνολογία MoodUP. Η πρωτοποριακή οικιακή συσκευή αναγνωρίστηκε ευρέως ως ένα από τα πιο συναρπαστικά προϊόντα της CES 2023, χάρη στην τεχνολογική της καινοτομία να προσαρμόσει πολύχρωμα πάνελ LED στην πόρτα, τα οποία προσφέρουν 190.000 επιλογές χρωμάτων, διαθέτοντας ταυτόχρονα και ενσωματωμένο ηχείο Bluetooth.

Το πιο πρόσφατο κλιματιστικό οικιακής χρήσης ARTCOOL Gallery της LG κέρδισε επίσης εξαιρετικές εντυπώσεις για τον κομψό σχεδιασμό του με πάνελ LCD και απέσπασε το βραβείο Best of CES από το TechRadar και το βραβείο Best Innovative Products from CES 2023 από το Business Insider. Το PuriCare Aero Furniture της LG, το οποίο συνδυάζει τα οφέλη της κομψής επίπλωσης του σπιτιού και του προηγμένου καθαρισμού του αέρα, τιμήθηκε από το PC Mag (Best Smart Home Tech of CES) και το Reviewed (CES 2023 Editors’ Choice Award) για την ικανότητά του να ενσωματώνει την κορυφαία τεχνολογία καθαρισμού αέρα σε φουτουριστικά, πολύχρωμα end tables που περιλαμβάνουν ατμοσφαιρικό φωτισμό και επιφάνεια ασύρματου φορτιστή.

Μόνο από το πρόγραμμα CES Innovation Award της Ένωσης Consumer Technology Association (CTA), η LG κέρδισε 25 Βραβεία Innovation Awards CES, συμπεριλαμβανομένων τριών Βραβείων Best of Innovation Awards που δόθηκαν στην LG Transparent OLED Screen, την LG OLED Flex και την LG UltraFine Display OLED Pro 65 ιντσών.

Στα σημαντικότερα από τα 220 βραβεία και τις αναγνωρίσεις που απέσπασε η LG στη CES 2023 περιλαμβάνονται:

