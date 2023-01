Η LG παρουσιάζει τη δέσμευση της για συνεχή καινοτομία προσφέροντας καλύτερη ζωή για όλους

Η LG Electronics πραγματοποίησε τη συνέντευξη Τύπου, LG World Premiere, στο Mandalay Bay Convention Center στο Λας Βέγκας, στη Νεβάδα των ΗΠΑ. Με θέμα “Life’s Good”, ο CEO, William Cho, μοιράστηκε τις συνεχείς προσπάθειες της εταιρείας για τη δημιουργία καινοτομίας για μια καλύτερη ζωή και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.

Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας να αναλάβει νέες προκλήσεις παρά τις όποιες αβεβαιότητες, ο Cho ξεκίνησε την παρουσίαση τονίζοντας ότι η LG γνώριζε και πίστευε πραγματικά ότι η απάντηση βρίσκεται πάντα στον καταναλωτή. «Η αρχή και το τέλος κάθε καινοτομίας είναι οι καταναλωτές μας και με αυτήν την καινοτομία στοχεύουμε να τους κάνουμε να χαμογελάνε», συνέχισε ο CEO Cho.

Καινοτομίες με επίκεντρο τον καταναλωτή για μια καλύτερη ζωή

Ο CEO Cho υπογράμμισε τη δέσμευση της LG να προσφέρει νέες αξίες στους πελάτες της μέσω της εισαγωγής πρωτοποριακών καινοτομιών, όπως η LG OLED, η οποία έχει μεταβάλει εντελώς την εμπειρία θέασης των πελατών. Γιορτάζοντας τη 10η επέτειό της, η LG OLED συνεχίζει να θέτει τα πρότυπα της βιομηχανίας για την ποιότητα της εικόνας και τις ανεπανάληπτες εμπειρίες των πελατών. Για να διευρύνει περαιτέρω την εμπειρία των πελατών και να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες τηλεοράσεων να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία θέασης, η εταιρεία εργάζεται ενεργά με συνεργάτες για την εισαγωγή διαφόρων νέων διαδραστικών υπηρεσιών μέσω των τηλεοράσεων LG, όπως η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα MasterClass, η εφαρμογή προπόνησης MaxPro και η υπηρεσία metaverse Sansar.

Ο CEO Cho έριξε φως στον τομέα της κινητικότητας, όπου, μετά από πολλή και σκληρή δουλειά, η εταιρεία έχει καθιερωθεί ως ένας από τους προτιμώμενους συνεργάτες καινοτομίας της αυτοκινητοβιομηχανίας με τις επιχειρηματικές λύσεις για εξαρτήματα οχημάτων. Η LG έχει συμπράξει με μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες μάρκες αυτοκινήτων στον κόσμο, αξιοποιώντας τη γνώση των πελατών της από τις καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές, τις προηγμένες τεχνολογίες και τους διάφορους τομείς τεχνογνωσίας για να προωθήσει περαιτέρω την εμπειρία μέσα στο όχημα.

Επιπλέον, ο κύριος Cho μίλησε για το LG ThinQ UP, μια νέα κατηγορία «εξελισσόμενων» οικιακών συσκευών που προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες αναβάθμισης και εξατομίκευσης. Η premium σειρά περιλαμβάνει επαναστατικά προϊόντα όπως το ψυγείο LG με MoodUP™, το οποίο μπορεί να αλλάξει χρώμα ανάλογα με τα γούστα, τη διάθεση ή τη διακόσμηση της κουζίνας του χρήστη.

Μελλοντικές επιχειρήσεις για τη διεύρυνση της εμπειρίας του καταναλωτή

Στη συνέχεια, ο CEO Cho υπογράμμισε τον στόχο της εταιρείας να παρέχει «πρώτες», «μοναδικές» και «νέες» εμπειρίες σε όλα τα προϊόντα και τις λύσεις της, προκειμένου να προσφέρει μια καλύτερη ζωή για όλους. Για να επεκτείνει την εμπειρία των καταναλωτών σε περισσότερους και ποικίλους τομείς, η εταιρεία λειτουργεί επίσης διάφορα εσωτερικά προγράμματα για την προώθηση των καινοτόμων, ενθαρρύνοντας τους υπαλλήλους της LG να προσαρμόζονται με θάρρος στις νέες προκλήσεις.

Στη CES, η LG αποκάλυψε ορισμένα προϊόντα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του LG Labs, του νέου προγράμματος της εταιρείας που περιλαμβάνει προϊόντα, υπηρεσίες και δραστηριότητες marketing βασισμένες σε πειραματικές ιδέες και δημιουργικές αντιλήψεις τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας: το “Hover Gym”, μια fitness λύση που χρησιμοποιεί τεχνολογία ελέγχου κινητήρα και επιτρέπει στους χρήστες να γυμνάζονται χωρίς ξεχωριστά βαράκια, το “excicle”, μια λύση οικιακής προπόνησης που προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία ποδηλασίας σε εσωτερικούς χώρους, το “brid. zzz”, μια λύση βέλτιστης φροντίδας ύπνου που ανιχνεύει τα εγκεφαλικά κύματα για να δημιουργήσει ρυθμούς που βοηθούν τους χρήστες να χαλαρώσουν- και το “pluspot”, μια πλατφόρμα υπηρεσιών που παρέχει ανταμοιβές όταν συσκευές προσωπικής μεταφοράς, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικά kickboards, τοποθετούνται στους ασύρματους σταθμούς φόρτισης που διαθέτει.

Η LG διευρύνει το επιχειρηματικό της χαρτοφυλάκιο για να συμπεριλάβει νέους τομείς όπως η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων (EV), η ψηφιακή υγεία και οι υπηρεσίες περιεχομένου για την πλατφόρμα webOS. Ταυτόχρονα, η εταιρεία αυξάνει τις επενδύσεις σε βασικές «μελλοντικές» τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των AI και 6G, καθώς και τη συνεργασία με start-up επιχειρήσεις μέσω του LG NOVA (LG North American Innovation Center).

Ο CEO επισήμανε, επίσης, τις αδιάκοπες προσπάθειες της εταιρείας για στρατηγικές συνεργασίες με παγκόσμιους ηγέτες από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών. Ειδικά στον κλάδο του περιεχομένου, η εταιρεία έχει συνεργαστεί στενά με πολλούς αξιόλογους συνεργάτες για να εξασφαλίσει περισσότερο περιεχόμενο που μπορούν να απολαύσουν οι πελάτες.

Στο συνέδριο, ο Cho παρουσίασε έναν από τους βασικούς συνεργάτες της LG στις υπηρεσίες περιεχομένου – τον Tom Ryan, Πρόεδρο και CEO της Paramount Streaming. Ο κ. Ryan έκανε την εμφάνισή του τονίζοντας τις συνδυασμένες προσπάθειες των δύο εταιρειών να προσφέρουν μια απίστευτη εμπειρία σε δεκάδες εκατομμύρια καταναλωτές παγκοσμίως. «Το Pluto TV, η κορυφαία υπηρεσία δωρεάν τηλεοπτικής ροής, επεκτείνει την ενσωμάτωση των καναλιών μας για τα κανάλια LG, προσθέτοντας πάνω από 100 κανάλια αυτό το τρίμηνο σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο CEO Tom Ryan. Ο κύριος Ryan κατέληξε δηλώνοντας ότι οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους και να διευρύνουν τις δυνατότητές τους από κοινού το 2023.

Μια υπόσχεση για τη Δημιουργία ενός Καλύτερου Μέλλοντος

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του, ο Cho επανέλαβε τη σταθερή δέσμευση της LG ως υπεύθυνη εταιρική κοινότητα για την υλοποίηση ενός βιώσιμου μέλλοντος, υπογραμμίζοντας την εστίαση της εταιρείας στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους. Οι προσπάθειες περιλαμβάνουν το Global IT Challenge for Youth with Disabilities (GITC) το οποίο, από το 2011, έχει δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους από 4.000 νέους να αναπτύξουν δεξιότητες στην τεχνολογία με στόχο την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος για τα άτομα με αναπηρία.

Ο CEO ανέφερε επίσης την υπόσχεση της εταιρείας να αυξήσει την προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της LG, ώστε να εξασφαλιστεί η εύκολη χρήση τους από άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους. Με γνώμονα την ανατροφοδότηση από την ομάδα “Disabled Advisory Group” της LG – που λειτουργεί από το 2021 και αποτελείται από μέλη με διαφορετικές ικανότητες και εμπειρογνώμονες σε θέματα προσβασιμότητας – η εταιρεία εισάγει συνεχώς προϊόντα χωρίς περιορισμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα από όλους. Στη Νότια Κορέα, η εταιρεία εφαρμόζει διάφορα μέτρα για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, όπως η ανάπτυξη εγχειριδίων προϊόντων που ενσωματώνουν οδηγούς ήχου και νοηματικής γλώσσας, η διανομή αυτοκόλλητων σε γραφή Braille για συσκευές και η λειτουργία κέντρων συμβουλευτικής νοηματικής γλώσσας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο CEO ανακοίνωσε τους τέσσερις φιναλίστ του εναρκτήριου βραβείου LIFE’S GOOD AWARD, μιας πρόκλησης καινοτομίας που θέσπισε η εταιρεία για να προωθήσει το όραμά της Life’s Good και να ενδυναμώσει τους καινοτόμους που επιθυμούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων και στον πλανήτη. Οι φιναλίστ – Day1Lab, Dot Inc., NONA Desalination και SOLUTUM – θα λάβουν την υποστήριξη της LG για να προχωρήσουν στην τελειοποίηση και την παρουσίαση των ευρηματικών τους λύσεων για τη δημιουργία μιας καλύτερης ζωής για όλους. Αφού οι τέσσερις ομάδες παρουσιάσουν τις ιδέες τους για τελευταία φορά στις 16 Ιανουαρίου στο LG Sciencepark στη Σεούλ της Κορέας, το συνολικό χρηματικό έπαθλο των 1,05 εκατομμυρίων δολαρίων θα μοιραστεί επιμεριστικά μεταξύ των τεσσάρων νικητών, σύμφωνα με την κατάταξη των βραβείων.

Επισκεφθείτε το site CES της LG (http://www.lg.com/CES2023) και το κανάλι LG Global στο YouTube για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι ετοιμάζει η εταιρεία για τη CES 2023 καθώς και για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία νέα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης (5-8 Ιανουαρίου).