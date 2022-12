Η Samsung έλαβε το 2022 SEAL Business Sustainability Award

Η Samsung κατέκτησε το Βραβείο Βιώσιμου Προϊόντος (Sustainable Product Award) για την καινοτομία της ως προς τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, μέσω της ενσωμάτωσης επαναχρησιμοποιημένου πλαστικού που βρίσκεται στον ωκεανό, στην τεχνολογία Samsung Galaxy.

Η εταιρεία ανακηρύχθηκε νικήτρια στα Βραβεία 2022 SEAL Business Sustainability για τη μετατροπή των αλιευτικών διχτυών που δεν χρησιμοποιούνται σε ένα υψηλής απόδοσης ανακυκλωμένο υλικό για συσκευές Galaxy.

Κάθε χρόνο, η επιτροπή των βραβείων SEAL Awards απαρτίζεται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων σε θέματα βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής, και κοινωνικής διακυβέρνησης (ESG) και αναγνωρίζει τις πιο αποτελεσματικές πρωτοβουλίες βιωσιμότητας και τις κορυφαίες εταιρείες που προωθούν την περιβαλλοντική πρόοδο. Η Samsung κατέκτησε το SEAL Sustainable Product Award, το οποίο επιβραβεύει τα εμπνευσμένα προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για συγκεκριμένο σκοπό, τα οποία αλλάζουν τον κόσμο προς το καλύτερο.

«Η βράβευση με το 2022 SEAL Sustainable Product Award μας τιμά ιδιαίτερα και αναγνωρίζει τις προσπάθειές μας να προωθήσουμε πιο κυκλικούς σχεδιασμούς προϊόντων, κάνοντας περισσότερα με λιγότερους πόρους όσον αφορά στα πλαστικά απόβλητα των ωκεανών», δήλωσε ο Sungsun Park, EVP και Επικεφαλής του Mechanical R&D Team of MX Business στη Samsung Electronics. «Η Samsung έχει δεσμευτεί να συνεχίσει το ταξίδι της βιωσιμότητας και να εξελίξει το επίπεδο της καινοτομίας και το πνεύμα ανοιχτής συνεργασίας της εταιρείας για να επιτύχει ακόμη πιο απτές δράσεις για το περιβάλλον».

«640.000 τόνοι αλιευτικού εξοπλισμού εγκαταλείπονται στον ωκεανό κάθε χρόνο, παγιδεύοντας τα θαλάσσια είδη και καταστρέφοντας τους κοραλλιογενείς υφάλους. Επικροτούμε τη Samsung για την πρωτοποριακή πρωτοβουλία της να μετατρέψει τη σειρά smartphone Galaxy προκειμένου να καταπολεμήσει αυτή την περιβαλλοντική πρόκληση», δήλωσε ο Matt Harney, ιδρυτής των SEAL Awards.

Τα δίχτυα αλιείας που δεν χρησιμοποιούνται είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα και παρεμβατικά πλαστικά που βρίσκονται στους ωκεανούς και αποτελούν σοβαρή απειλή για τη θαλάσσια ζωή και τον πλανήτη μας. Η Samsung ενσωμάτωσε για πρώτη φορά ανακυκλωμένα δίχτυα αλιείας στη σειρά Galaxy S22 και έκτοτε έχει χρησιμοποιήσει το υλικό στο σχεδιασμό όλου του οικοσυστήματος Galaxy, συμπεριλαμβανομένων των tablets, των φορητών υπολογιστών και των earbuds. Συνεργαζόμενη με οργανώσεις με παρόμοια φιλοσοφία, η Samsung δημιούργησε ένα νέο υλικό από ανακυκλωμένο πλαστικό που βρισκόταν στους ωκεανούς, διατηρώντας τα πρότυπα υψηλής ποιότητας που εφαρμόζει.

Η καινοτομία αυτή αποτελεί μέρος του οράματος για βιωσιμότητα, Galaxy for the Planet, του τμήματος Samsung MX, το οποίο περιγράφει την πορεία της εταιρείας στην υιοθέτηση απτών δράσεων για το περιβάλλον σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες παγκοσμίως και στον κύκλο ζωής των προϊόντων. Μέσω του Galaxy for the Planet, η Samsung προσπαθεί να αναπτύξει και να ενσωματώσει ανακυκλωμένα υλικά σε όλα τα νέα προϊόντα, να εξαλείψει τα πλαστικά μιας χρήσης στις συσκευασίες κινητών τηλεφώνων, να επιτύχει μηδενική κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής για όλους τους φορτιστές smartphone και να μετατρέψει όλα τα απόβλητα από τους χώρους υγειονομικής ταφής έως το 2025.