Το HPE Greenlake αποκτά νέες υπηρεσίες application, analytics και developer

Οι νέες υπηρεσίες cloud, η ανάπτυξη του οικοσυστήματος και η διευρυμένη παγκόσμια διαθεσιμότητα του HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise εδραιώνουν την ηγετική θέση του HPE GreenLake στο πεδίο του hybrid cloud.

Η Hewlett Packard Enterprise παρουσίασε νέες υπηρεσίες application, analytics και developer για την edge to cloud πλατφόρμα HPE GreenLake, οι οποίες παρέχουν στους οργανισμούς τη δυνατότητα να ακολουθήσουν μια βασισμένη στα δεδομένα στρατηγική εκσυγχρονισμού για workloads παραγωγής σε hybrid cloud περιβάλλοντα. Οι νέες ενημερώσεις περιλαμβάνουν:

Το HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise προσφέρει πλέον διευρυμένες δυνατότητες ανάπτυξης containers για Kubernetes μέσω της υπηρεσίας Amazon Elastic Kubernetes Anywhere (Amazon EKS) μέσα από τις υπηρεσίες Amazon Web Services (AWS) και μέσα από infrastructure-as-code και cloud-native infrastracture toolchains για την υποστήριξη των DevOps των πελατών και των περιβάλλοντων CI/CD (Continuous Integration και Continuous Delivery/Deployment).

Έξι workload-optimized instances για γενική εφαρμογή, καθώς και εφαρμογές υπολογιστικής, μνήμης και αποθήκευσης είναι πλέον διαθέσιμες στο HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise μέσω απλής τιμολόγησης rate card που προσφέρει ένα απλό μοντέλο κατανάλωσης pay-as-you-go.

Διευρυμένο οικοσύστημα συνεργατών που περιλαμβάνει πλέον την πλατφόρμα HPE GreenLake for Red Hat OpenShift Container και το HPE GreenLake for VMware, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Η βελτίωση των αναλυτικών στοιχείων κατανάλωσης προσφέρει ενισχυμένη ανάλυση χρήσης και κόστους των εφαρμογών για τους τρεις hyperscaler προμηθευτές δημόσιου cloud.

Unified Analytics είναι πλέον διαθέσιμα μέσω του νέου προγράμματος έγκαιρης πρόσβασης HPE Ezmeral.

«Το HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise είναι ένα έτοιμο, out–of–the–box ιδιωτικό cloud που προσφέρει μια εντελώς σύγχρονη εμπειρία, βελτιστοποιημένη απόδοση, ανοιχτή επιλογή και χαμηλό και προβλέψιμο TCO, με απήχηση σε οργανισμούς από κάθε κλάδο», δήλωσε ο Vishal Lall, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της HPE GreenLake Cloud Services Solutions. «Οι πελάτες αναγνωρίζουν τη σημασία ενός hybrid cloud μοντέλου λειτουργίας για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και το HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise είναι η μόνη λύση που προσφέρει τις καλύτερες δυνατότητες ενός «from edge to core» hybrid cloud σε πολλαπλά cloud, οι οποίες παρέχονται ως υπηρεσία cloud».

Αναπτύξτε και διαχειριστείτε workloads στο hybrid cloud με το HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise

Το HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη εμπειρία ιδιωτικού cloud παρέχοντας ένα αυτοματοποιημένο, ευέλικτο, επεκτάσιμο και πλήρως διαχειριζόμενο ιδιωτικό cloud για τις επιχειρήσεις. Σχεδιασμένο τόσο για cloud-native εφαρμογές όσο και για παραδοσιακές εφαρμογές, το HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise υποστηρίζει τη self-service ανάπτυξη bare metal, VMs και container workloads από μια κοινή δεξαμενή υποδομής, βελτιστοποιημένη για καλύτερη τιμή και απόδοση.

Το HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise προσφέρει διευρυμένες επιλογές ανάπτυξης container για Kubernetes με το Amazon EKS Anywhere. Οι πελάτες μπορούν πλέον να εκτελούν on-premises τους ίδιους χρόνους εκτέλεσης των containers που χρησιμοποιούν στο δημόσιο cloud και να αποκτούν workload portability με μια cloud-native εμπειρία σε όλο το υβριδικό τους cloud.

Οι πελάτες μπορούν εύκολα να εξυπηρετήσουν από μόνοι τους τη διαχείριση VMs, containers ή bare metal χρησιμοποιώντας μια διαισθητική κονσόλα διεπαφής χρήστη, διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API), διεπαφή γραμμής εντολών (CLI) ή infrastructure-as-code (IaC) που θα βελτιώσουν τον χρόνο για την εξαγωγή αξίας. Αυτές οι επιλογές παρέχουν στους developers άμεση πρόσβαση στον χώρο εργασίας τους με τη δυνατότητα να επιλέξουν από μια ποικιλία λειτουργικών συστημάτων, containerized stacks εφαρμογών και υπηρεσίες ενσωμάτωσης toolchain για αυξημένη αποτελεσματικότητα και ορατότητα.

Για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης σε διάφορα κρίσιμα workloads, το HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise προσφέρει τώρα έξι workload-optimized instances για εφαρμογές γενικής χρήσης, υπολογιστικής, μνήμης και αποθήκευσης με ανταγωνιστική τιμολόγηση rate card που προσφέρει ένα απλό pay-as-you-go μοντέλο κατανάλωσης.

Η βελτίωση των αναλυτικών στοιχείων κατανάλωσης προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση χρήσης και κόστους των εφαρμογών για τους τρεις hyperscaler προμηθευτές δημόσιου cloud. Αυτό περιλαμβάνει ευκολότερες αναφορές showback και πληροφορίες στον πίνακα εργαλείων ώστε οι πελάτες να είναι σε θέση να βελτιώσουν τον προγραμματισμό χωρητικότητας και τον προϋπολογισμό στο σύνολο του υβριδικού τους περιβάλλοντος.

Το HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise είναι πλέον ευρύτερα διαθέσιμο σε 52 χώρες παγκοσμίως και διατίθεται στους συνεργάτες για πώληση μέσω του προγράμματος HPE GreenLake for Partners.

Επέκταση του οικοσυστήματος συνεργατών του HPE GreenLake και των προσφορών στο marketplace

Για να προσφέρει στους πελάτες περισσότερες επιλογές και αυξημένη λειτουργικότητα, η HPE συνεχίζει να επεκτείνει τις προσφορές για το οικοσύστημα συνεργατών της στο HPE GreenLake Marketplace για DevOps, AI/ML, analytics, προστασία δεδομένων, ασφάλεια και πολλά άλλα.

Το HPE GreenLake for Red Hat OpenShift Container Platform είναι αποτέλεσμα της από κοινού ανάπτυξης που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος στο Discover 2022, για την παροχή νέων υπηρεσιών στο HPE GreenLake με λύσεις ανοιχτού κώδικα Red Hat. Ο συνδυασμός του HPE GreenLake με το Red Hat OpenShift παρέχει στους πελάτες μια σταθερή, ισχυρή βάση για την ανάπτυξη εφαρμογών και την hybrid cloud καινοτομία. Αυτό βοηθά τους πελάτες να μειώσουν το κόστος και την πολυπλοκότητα, ενώ ενισχύει τη σταθερότητα και την απόδοση σε πολλαπλά περιβάλλοντα πληροφορικής. Η πλατφόρμα HPE GreenLake for Red Hat OpenShift Container προσφέρει διαχείριση αυτοεξυπηρέτησης container σε περιβάλλοντα edge, data center και hybrid cloud, επιτρέποντας στους πελάτες μεγαλύτερη ευελιξία, επεκτασιμότητα και βελτιστοποιημένες τυποποιημένες διαμορφώσεις container.

Tο HPE GreenLake for VMware, το οποίο παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2022, θα ενοποιήσει το HPE GreenLake και το VMware Cloud για τη διαμόρφωση μιας πλήρως ενσωματωμένης λύσης με ένα απλό pay-as-you-go hybrid cloud μοντέλο κατανάλωσης. Το VMware Cloud θα ενσωματωθεί πλήρως στο χαρτοφυλάκιο HPE GreenLake, συμπεριλαμβανομένου του HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise

Πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης για το HPE GreenLake for Data Fabric και το HPE Ezmeral Unified Analytics

Το HPE GreenLake for Data Fabric εκσυγχρονίζει τα analytics και τη διαχείριση δεδομένων, ενοποιώντας διαφορετικούς τύπους δεδομένων on-premises, σε πολλαπλά cloud και στο άκρο, για να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε μια αξιόπιστη πηγή δεδομένων. Το HPE Ezmeral Unified Analytics παρέχει μια λύση cloud που υποστηρίζει τα καλύτερα εργαλεία ανοιχτού κώδικα για την αντιμετώπιση του πλήρους κύκλου ζωής των data engineering, analytics, και data science projects.

ι πελάτες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα έγκαιρης πρόσβασης θα πρέπει να κάνουν κλικ εδώ για να υποβάλουν αίτηση.

Πλατφόρμα HPE GreenLake edge–to–cloud – η βάση για μια εμπειρία HPE GreenLake

Η πλατφόρμα HPE GreenLake παρέχει στους πελάτες και τους συνεργάτες μια ενοποιημένη υβριδική εμπειρία και εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες cloud. Σήμερα, το HPE GreenLake υποστηρίζει περισσότερους από 65.000 πελάτες, τροφοδοτεί περισσότερες από δύο εκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές και διαχειρίζεται περισσότερα από ένα exabyte δεδομένων με πελάτες σε όλον τον κόσμο. Οι οργανισμοί επωφελούνται από μια πλατφόρμα από την οποία μπορούν να αυτοματοποιήσουν, να διευθύνουν και να εκτελέσουν τη hybrid cloud στρατηγική τους.

Κάντε κλικ εδώ για να πραγματοποιήσετε ένα virtual test drive της πλατφόρμας HPE GreenLake.