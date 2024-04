NBG Pay: λύσεις All in One & Digital Ταμειακής από την Εθνική Τράπεζα και την Epsilon Net

Η NBG Pay και ο Όμιλος EPSILON NET ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους, με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας, για τη διάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων στο τομέα του acquiring business, με έμφαση στις λύσεις All in One και e-commerce.

Η πρώτη λύση με την ονομασία EPSILON ALL in ONE (PAX edition) έχει ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, και περιλαμβάνει:

τη cloud εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής παρακολούθησης Epsilon Smart

τις υπηρεσίες Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Epsilon Digital

τη συσκευή POS με λειτουργικό android, PAX 920 Pro

τις απαραίτητες υπηρεσίες διασύνδεσης, ενεργοποίησης και υποστήριξης

Με το EPSILON ALL in ONE ο τελικός χρήστης μπορεί να τιμολογεί, να εισπράττει και να εκδίδει αποδείξεις από μία μόνο συσκευή και με 3 απλά βήματα.

Με την παραπάνω λύση, η επιχείρηση συμβάλλεται με την NBG Pay, ώστε να αποδέχεται συναλλαγές με κάρτες πληρωμών (σύμβαση acquiring business). Η διαδικασία εγγραφής (on boarding) του πελάτη στη σύμβαση acquiring business και στα συστήματα της NBG Pay πραγματοποιείται με την αρωγή της Εθνικής Τράπεζας και την αξιοποίηση τόσο των ψηφιακών υποδομών όσο και του Δικτύου των Καταστημάτων της.

Η NBG Pay, έχοντας ήδη συμπληρώσει τον πρώτο επιτυχημένο χρόνο λειτουργίας της προσφέροντας καινοτόμες fintech λύσεις για κάθε επιχείρηση, επενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες, με στόχο τη σταδιακή ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων για επιχειρήσεις, παρέχοντας ασφαλείς λύσεις πληρωμών, ταχύτητα και ευελιξία.

Η στρατηγική συμφωνία με τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο Όμιλο EPSILON NET, αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο διευρυμένο φάσμα καινοτόμων λύσεων στον τομέα των πληρωμών.

