Lenovo Think30: μία μεγάλη γιορτή για τα 30α γενέθλια της σειράς προϊόντων Think

Σε εορταστική ατμόσφαιρα, σε ένα κατάμεστο Parfait, πραγματοποιήθηκε χθες η ετήσια εκδήλωση της Lenovo, του κορυφαίου κατασκευαστή ηλεκτρονικών υπολογιστών στον κόσμο, με αφορμή τόσο τα 30 γενέθλια της σειράς προϊόντων των καινοτομιών ThinkPad και ThinkSystem – κάποια από τα πιο εμβληματικά προϊόντα στην ιστορία της τεχνολογίας – αλλά και την παρουσίαση της στρατηγικής της εταιρείας, με ονομασία Think360.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Γενικός Διευθυντής της Lenovo Ελλάδας και Κύπρου, κ. Παναγιώτης Μακρυνιώτης, με αναφορές στην μεγάλη πορεία καινοτομίας που έχουν προσφέρει τα προϊόντα της οικογένειας Think, τα όποια έχουν κατακτήσει καταπληκτικές πρωτιές στην τριαντάχρονη πορεία τους, ενώ συνεχίζουν να οδηγούν την καινοτομία στον χώρο των Η/Υ και να επαναπροσδιορίζουν τις ψηφιακές μας δυνατότητες. Ο κ. Μακρυνιώτης αναφέρθηκε επίσης στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση της εταιρείας, καθώς και στο όραμά της να συνεχίσει την παροχή πιο έξυπνης τεχνολογίας για όλους, αναπτύσσοντας τεχνολογίες που αλλάζουν τον κόσμο και δημιουργούν μια αξιόπιστη και βιώσιμη ψηφιακή κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν επίσης και οι τελευταίες τάσεις της αγοράς στα επαγγελματικά συστήματα, καθώς και νέες τεχνολογίες που έχουν δημιουργηθεί για να υποστηρίξουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες, άψογα σε κάθε τους βήμα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βασίλης Παλαιολόγος, Enterprise & Public Sector Sales Manager,

της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, μίλησε για το «NEW I.T.», μία νέα προσέγγιση που μας οδηγεί από τα computers στο computing και από τις συσκευές στους ψηφιακούς χώρους, με τεχνολογίες που προσδοκούν να συμβάλουν στην ανεύρεση λύσεων στις μεγαλύτερες προκλήσεις της ανθρωπότητας, θέτοντας πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τον πλανήτη.

Ο κ. Βασίλης Καπενής, Enterprise Account Manager, της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρo, παρουσίασε τη νέα στρατηγική της εταιρίας με την ονομασία “Think360″, και πώς η Lenovo αλλάζει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα και να δώσει μορφή στο μέλλον της ψηφιακής και υβριδικής εργασίας.

Στη συνέχεια ο κ. Γεράσιμος Κοτσώνης, ISG Channel Sales Manager, της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο μίλησε για τις λύσεις υποδομών για Data Centers της Lenovo και στις επτά εντονότερες τάσεις στη στρατηγική ISG, ενώ οι κύριοι Κωνσταντίνος Καράμπελας, Services Sales Executive, Central & Southeast Europe και Branislav Revay | Service Delivery Manager, Lenovo Southeast Europe, αναφέρθηκαν στις υπηρεσίες after sales support και βιωσιμότητας της Lenovo.

Τις ομιλίες της εκδήλωσης έκλεισε ο Luca Catalano, AMD Commercial Business Development Executive που μίλησε για το πως η AMD EPYC & η Lenovo βελτιώνουν την απόδοση, προσφέροντας παράλληλα τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με γεύμα με την υπογραφή του Έκτορα Μποτρίνι, την τούρτα για τον εορτασμό των 30 χρόνων Think και με ένα καταπληκτικό live show/ party από τους καλλιτέχνες του Parfait.

Με αφορμή τα 30α γενέθλια της οικογένειας προϊόντων Think, o Γενικός Διευθυντής της Lenovo Ελλάδας και Κύπρου, κ. Παναγιώτης Μακρυνιώτης, δήλωσε: «Το ThinkPad και τα προϊόντα της σειράς Think γενικότερα, έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην επανάσταση που έχει αλλάξει τον τρόπο με τον όποιο κάνουμε τα πάντα. Η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση, η υγεία, οι προμήθειες, οι μεταφορές και η οικονομία, αποτελούν μόνο λίγους από τους κλάδους που έχουν μεταμορφωθεί με το mobile computing τα τελευταία 30 χρόνια. Από το ThinkPad 700C του 1992, μέχρι τη σημερινή 2-σε-1 ultralight, connect-anywhere σειρά, συνεχίζουμε να θέτουμε όλο και ψηλότερα τον πήχη για υψηλότατες επιδόσεις και ασφάλεια.»

Παράλληλα, o κ. Γιάννης Χουρδάκης SMB Sales Manager, της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε «Η σειρά προϊόντων Think αποτελεί ορόσημο της βιομηχανίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έχει βοηθήσει εξερευνητές να φτάσουν στα πιο απομακρυσμένα σημεία της γης, έχει υποστηρίξει δεκάδες αποστολές στο διάστημα αλλά και αμέτρητες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, οι μηχανικοί που σχεδιάζουν τα νέα ThinkPad παραμένουν πιστοί στο στόχο της συνεχούς αναζήτησης και εξέλιξης, που έχουν κάνει το ThinkPad το νούμερο ένα επαγγελματικό laptop όλων των εποχών», ενώ η κα Βικτώρια Λουπάκου, Marketing Manager της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που έχουμε μαζί μας σήμερα τόσους εκλεκτούς συνεργάτες, για να γιορτάσουμε τόσο πανηγυρικά τα 30 χρόνια Τhink και να γνωρίσουμε την ουσία της φιλοσοφίας που κρύβεται πίσω από κάθε προϊόν και κάθε καινοτομία της Lenovo. Για μας, αυτή η επέτειος αντιπροσωπεύει μια στιγμή αναγνώρισης των όσων έχουμε καταφέρει έως σήμερα και μια πηγή έμπνευσης για όσα θέλουμε να πετύχουμε στο μέλλον μαζί. Χρόνια πολλά, λοιπόν και Think On για τα επόμενα 30 χρόνια και τις καινοτομίες που έρχονται».