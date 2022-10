Η LG αποδεικνύει την ηγετική της θέση στην επίδειξη συχνοτήτων 6G THz επομένης γενιάς

Η LG Electronics επιβεβαίωσε την παγκόσμια ηγετική της θέση στην τεχνολογία δικτύων κινητής τηλεφωνίας, δοκιμάζοντας με επιτυχία την ασύρματη μετάδοση και λήψη δεδομένων 6G στο φάσμα terahertz (THz) – σε συχνότητες μεταξύ 155 και 175 GHz, σε απόσταση 320 μέτρων σε εξωτερικούς χώρους.

Το ορόσημο, που επιτεύχθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στο Ινστιτούτο Fraunhofer Heinrich Hertz (HHI) στο Βερολίνο της Γερμανίας, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τη χρήση του 6G THz για εμπορικούς σκοπούς τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς αστικούς χώρους, καθώς η κάλυψη αναφοράς των σταθμών βάσης φτάνει περίπου τα 250 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους. Είναι επίσης ένα σημαντικό άλμα από τον Αύγουστο του περασμένου έτους, όταν η LG απέδειξε ότι μπορούσε να μεταφέρει δεδομένα 6G THz σε απόσταση 100 μέτρων σε εξωτερικούς χώρους.

Το 6G, το οποίο αξιοποιεί συχνότητες υπερευρείας ζώνης, έχει σχετικά μικρή εμβέλεια και μπορεί να παρουσιάσει απώλεια ισχύος από τη μετάδοση έως τη λήψη. Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, η LG, το Fraunhofer HHI και το Ινστιτούτο Fraunhofer for Applied Solid State Physics (IAF) ανέπτυξαν από κοινού έναν ενισχυτή ισχύος ικανό να αυξήσει την ισχύ μετάδοσης και έναν δέκτη με ενισχυτή χαμηλού θορύβου που βελτιώνει την ποιότητα του εισερχόμενου σήματος.

Έχοντας χρησιμοποιηθεί στην πρόσφατη επίδειξη, ο multi-channel ενισχυτής ισχύος των οργανισμών έχει απόδοση μεγαλύτερη των 20 dBm, αύξηση άνω των 5 dBm από τη λύση των LG και Fraunhofer HHI & IAF που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη δοκιμή. Χρησιμοποιήθηκε επίσης ένας δέκτης χαμηλού θορύβου που ελαχιστοποιεί τη δημιουργία θορύβου για το σήμα κατά τη λήψη του. Αυτές οι νέες τεχνολογίες έχουν ενσωματωθεί στον πιο πρόσφατο σχεδιασμό των μονάδων της LG, η οποία έχει αποδειχτεί εξαιρετικά ικανή για μελλοντική κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για να διευκολύνει την πορεία προς τη μελλοντική χρήση για εμπορικές υπηρεσίες.

«Με την επιτυχία της τελευταίας μας επίδειξης, βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίηση ταχυτήτων 6G 1 terabit (TB) ανά δευτερόλεπτο τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς αστικούς χώρους», δήλωσε ο Δρ. Kim Byoung-hoon, CTO και εκτελεστικός αντιπρόεδρος της LG Electronics. «Η LG θα συνεχίσει να συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα και καινοτόμους φορείς της βιομηχανίας για να εδραιώσει περαιτέρω την ηγετική της θέση στην τεχνολογία 6G. Αναμένουμε ότι το 6G θα είναι ο κύριος μοχλός της επιχειρηματικότητας του μέλλοντος και των νέων εμπειριών χρηστών και δεν υπάρχει άλλο μέρος που θα προτιμούσαμε να είμαστε από την πρώτη γραμμή της ανάπτυξής του».

Η LG σχεδιάζει να ανακοινώσει τα πλήρη αποτελέσματα της τελευταίας της δοκιμής επικοινωνίας 6G και να παρουσιάσει μια επισκόπηση της μέχρι τώρα εξέλιξης της τεχνολογίας στην επερχόμενη 6G Σύνοδο Κορυφής, που θα πραγματοποιηθεί στο Επιστημονικό Πάρκο LG στη Σεούλ στις 23 Σεπτεμβρίου. Η εταιρία φιλοξενεί την εκδήλωση σε συνεργασία με το Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) και το Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS).

Οι συζητήσεις για την τυποποίηση του δικτύου 6G αναμένεται να ξεκινήσουν γύρω στο 2025, με την εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας να προγραμματίζεται για το 2029. Σε σύγκριση με τα ασύρματα δίκτυα 5G, το 6G θα προσφέρει πολύ καλύτερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων με χαμηλότερη καθυστέρηση και μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Οι παγκόσμιες εταιρείες αγωνίζονται για να εισέλθουν στον χώρο του 6G, δεδομένου του βασικού ρόλου που θα διαδραματίσει στην ενεργοποίηση όλων των ειδών καινοτομιών, από τα εξαιρετικά ρεαλιστικά ολογράμματα για κινητά μέχρι την επόμενη φάση του IoT (Internet of Things) και του περιβάλλοντος υπολογιστών, που θα προσφέρει πιο προσαρμόσιμες, εξατομικευμένες εμπειρίες συνδέοντας οργανικά ανθρώπους, αντικείμενα και χώρους.

Για να διασφαλίσει τη συνεχή ηγετική της θέση στο 6G, η LG συνεργάζεται ενεργά με έγκριτα ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο. Η εταιρία στοχεύει επίσης να δημιουργήσει «ζώνες συνεργασίας Έρευνας και Ανάπτυξης» για βασικές τεχνολογίες 6G, συνεργαζόμενη με οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Fraunhofer HHI & IAF, KAIST, KRISS και Keysight Technologies Inc., για να επιταχύνει την άφιξη των ασύρματων επικοινωνιών δικτύου επόμενης γενιάς.

Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2021, η LG επιλέχθηκε από τη Συμμαχία Next G, μια πρωτοβουλία της Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS), για να ηγηθεί της ομάδας εργασίας που θα συζητήσει τις τεχνολογίες 6G και θα καθοδηγήσει τη μελλοντική κατεύθυνση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 6G.