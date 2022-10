Samsung: SmartThings και νέες συσκευές στο συνέδριο προγραμματιστών SDC22

Η Samsung Electronics ολοκλήρωσε το ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών Samsung Developer Conference (SDC22) στο Σαν Φρανσίσκο. Προγραμματιστές, δημιουργοί και σχεδιαστές έδωσαν το παρόν και είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις απρόσκοπτες, συνδεδεμένες εμπειρίες που υποστηρίζονται από το οικοσύστημα Samsung.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Samsung προέβη σε ανακοινώσεις σχετικά με τη δέσμευσή της να δημιουργήσει απλοποιημένες εμπειρίες πελατών που αλλάζουν τα δεδομένα, ενώ ανακοίνωσε το όραμά της για το SmartThings, το οποίο από μια πλατφόρμα συνδεσιμότητας μεταμορφώνεται σε ένα περιβάλλον που προωθεί έναν πιο έξυπνο τρόπο ζωής. Από την ισχυρότερη ενσωμάτωση με το Bixby έως την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα με συσκευές συμβατές με το Matter, το SmartThings δημιουργεί έναν πιο πλούσιο, πιο ανοιχτό κόσμο που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες να βελτιστοποιήσουν τη συνδεσιμότητα των συσκευών τους και κατ’ επέκταση την καθημερινότητά τους.

«Στη Samsung, εξελίσσουμε συνεχώς τις συσκευές, τις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες μας για να είναι πιο απλές και εύχρηστες. Είμαι περήφανος που μοιράζομαι την επόμενη γενιά της δουλειάς μας, με την εξέλιξη του SmartThings, αλλά και που ενισχύουμε τη συνεργασία μας με συνεργάτες και προγραμματιστές», δήλωσε ο Jong-Hee (JH) Han, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Τμήματος Device eXperience (DX) της Samsung Electronics.

Συνδέοντας τις πλατφόρμες και τις συσκευές με την τεχνολογία Calm

Το όραμα της Samsung για απρόσκοπτη συνδεσιμότητα εμπνέεται από τη φιλοσοφία της τεχνολογίας Calm — όπου οι συσκευές συνεργάζονται άμεσα, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να εξοικονομούν χρόνο κατά τη ρύθμιση και να έχουν άμεση πρόσβαση στην εμπειρία. Για να κάνει πραγματικότητα το όραμα αυτό, η Samsung αναδιαμόρφωσε το SmartThings και τις συνδεδεμένες υπηρεσίες και συνεργασίες της, όπως το Hub Everywhere, επεκτείνοντας τις δυνατότητες της υπηρεσίας σε ολόκληρο το έξυπνο σπίτι με δεδομένα ήχου και εικόνας, καθώς και το SmartThings Energy, SmartThings Pet και SmartThings Cooking. Η Samsung συνεργάστηκε επίσης με τη Philips Hue για να ενσωματώσει το Philips Hue Sync απευθείας στις συσκευές Galaxy, ώστε ο έξυπνος οικιακός φωτισμός να συνδυάζεται με τη μουσική που παίζει στο χώρο.

Η απρόσκοπτη εμπειρία θα επεκταθεί πέρα ​​από το οικοσύστημα της Samsung μέσω της ενσωμάτωσης του SmartThings με το Matter και τη συμμετοχή της Samsung στο Home Connectivity Alliance ως μέλος. Η Google και η Samsung συνεργάστηκαν για να δώσουν τη δυνατότητα στους χρήστες να βρίσκουν και να συνδέουν τις συσκευές τους σε πλατφόρμες, δημιουργώντας μια λειτουργία πολλαπλών διαχειριστών σε συσκευές Matter. Η συνεργασία θα φέρει περισσότερες συσκευές και χρήστες στο συνδεδεμένο σπίτι στο μέλλον.

Το Bixby έχει ενσωματωθεί ακόμα περισσότερο στο SmartThings, ένα εργαλείο για τους προγραμματιστές ώστε να δημιουργήσουν πιο έξυπνες εμπειρίες φωνητικής διεπαφής χρήστη. Ως αντιπροσωπευτική πλατφόρμα φωνητικών βοηθών της Samsung, το Bixby έχει εξελιχθεί σε λύση AI που μπορεί να ελέγχει μεμονωμένες συσκευές Galaxy, καθώς και την εμπειρία μεταξύ συσκευών σε όλο το οικοσύστημα της Samsung. Με το νέο Bixby Home Studio, οι προγραμματιστές μπορούν τώρα να δημιουργήσουν διαφοροποιημένες, προσαρμοσμένες εμπειρίες για την πλατφόρμα SmartThings. Επιπλέον, ακόμα περισσότεροι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το Bixby, αφού έρχεται με υποστήριξη ισπανικών της Λατινικής Αμερικής, από τον Νοέμβριο.

Καθώς το έξυπνο σπίτι γίνεται ολοένα και πιο προηγμένο, η Samsung εισάγει ένα νέο πρότυπο ασφάλειας, επιτρέποντας στις συσκευές Samsung να προστατεύουν η μία την άλλη. Το Samsung Knox Matrix είναι μια ιδιωτική πλατφόρμα βασισμένη σε blockchain που μετατρέπει τις κατάλληλες συσκευές Samsung σε ασπίδα προστασίας ολόκληρου του οικοσυστήματος συσκευών των χρηστών — από συσκευές Galaxy έως τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις προσωπικές ρυθμίσεις απορρήτου με τη λειτουργία ελέγχου ασφαλείας και απορρήτου, που εντοπίζει τρωτά σημεία, προτείνει ενημερώσεις ασφαλείας και δίνει στους χρήστες επιλογές διαχείρισης δεδομένων για να έχουν το απόρρητο και την ασφάλεια ως προτεραιότητα.

Εξατομικευμένες υπηρεσίες για βελτιωμένη εμπειρία τεχνολογίας

Τον περασμένο χρόνο, το Samsung TV Plus, η δωρεάν, streaming πλατφόρμα τηλεόρασης και βίντεο (FAST) της Samsung που είναι διαθέσιμη σε Samsung Smart τηλεοράσεις και κινητές συσκευές, σημείωσε αύξηση στην τηλεθέαση κατά 100% και προβλέπει τρία δισεκατομμύρια ώρες μετάδοσης έως το τέλος του 2022. Για να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική, το Samsung TV Plus διευρύνει όλα όσα προσφέρει και συνάπτει συνεργασία με τις εταιρείες Lionsgate και Vice Media, για προβολή βίντεο σε ανάλυση 8K. Η πλατφόρμα έχει, επίσης, επανασχεδιαστεί, ώστε να αντανακλά την εξαιρετική ποικιλία περιεχομένου του με περισσότερα από 1.600 κανάλια σε 24 χώρες. Το Samsung TV Plus αποτελεί την κορυφαία επιλογή για μια απρόσκοπτη διαφημιστική εμπειρία, όπου η μέθοδος συρραφής ροής (stream stitching) κάνει την αναπαραγωγή διαφημίσεων πιο απλή από ποτέ.

Εδώ και μία δεκαετία, το λειτουργικό σύστημα Tizen (OS) της Samsung συνεχίζει να προσφέρει την καλύτερη εμπειρία χρήστη στην κατηγορία του. Με το Samsung Gaming Hub ο χρήστης απολαμβάνει την καλύτερη, ταχύτερη και πιο άνετη εμπειρία gaming σε Samsung Smart τηλεοράσεις, που παρέχεται από κορυφαίους συνεργάτες του κλάδου όπως το Xbox, η NVIDIA GeForce NOW, η Utomik και η Amazon Luna. Το Samsung Gaming Hub γεφυρώνει την τεχνογνωσία της Samsung σε hardware και software και ενσωματώνει λειτουργίες όπως η αναβάθμιση ΑΙ και οι λειτουργίες multitasking, που κάνουν το gaming στις Smart TV της Samsung μια καθηλωτική, βελτιστοποιημένη εμπειρία.

Το Tizen OS επεκτείνεται, επίσης, για να προσφέρει υποστήριξη NFTs με συνεργάτες όπως το Art Token, το laCollection και το Nifty Gateway. Για πελάτες και προγραμματιστές B2B, η Samsung παρέχει ειδικές διεπαφές API για βιομηχανίες και περιπτώσεις χρήσης όπως το Syncplay, το οποίο επιτρέπει το συγχρονισμό και την αναπαραγωγή περιεχομένου σε πολλαπλές σημάνσεις. Το Tizen παρουσιάζει, επίσης, το SALT, μια νέα λύση μετατροπής περιεχομένου που επιτρέπει την προβολή περιεχομένου υψηλότερης ποιότητας HDR10+ σε υποστηριζόμενες τηλεοράσεις.

Ένας νέος γαλαξίας εμπειριών με το One UI 5

Με την ανακοίνωση του νέου One UI 5, η Samsung δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να προσαρμόζουν εύκολα την εμφάνιση της συσκευής τους, ενώ παράλληλα βελτιώνει την παραγωγικότητα και παρέχει εκπληκτικές εμπειρίες σε συσκευές και πλατφόρμες. Το One UI 5 προσφέρει πιο εξατομικευμένες εμπειρίες με προσαρμοσμένες λειτουργίες, καθώς και μια οθόνη Dynamic Lock που εμφανίζει πολλαπλά γραφικά στο smartphone, το Galaxy Watch και άλλες συσκευές One UI 5. Με τη νέα δυνατότητα Bixby Text Call, το Bixby Voice θα απαντά στις κλήσεις εκ μέρους του χρήστη και θα μοιράζεται δακτυλογραφημένα μηνύματα με αυτόν που καλεί, μιλώντας δυνατά σαν να απαντά ο ίδιος ο χρήστης. Το One UI 5 εισάγει επίσης νέες καθημερινές λύσεις υγείας που βοηθούν στην παρακολούθηση της υγείας και της ευεξίας, όλες διαθέσιμες σε ένα μέρος. Οι νέες λύσεις περιλαμβάνουν το Samsung Privileged Health SDK, το οποίο επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν εφαρμογές που αξιοποιούν τον αισθητήρα BioActive στο Galaxy Watch.

Μελλοντικές Επενδύσεις και Έρευνα

Το Samsung Research βλέπει πέρα από τα δεδομένα του σήμερα, ωθώντας την καινοτομία για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καινοτόμες υπηρεσίες και ανοιχτή συνεργασία. Το Samsung Research καθιστά διαθέσιμο τον κώδικα χειρισμού βραχίονα ρομπότ στην GitHub, επιτρέποντας σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές και προγραμματιστές να εξετάσουν νέες ιδέες στον ρομποτικό χειρισμό.

Η ομάδα του Samsung Research εμπνεύστηκε επίσης από τα νέα χαρακτηριστικά ευεξίας που εισήγαγε η Samsung, ιδιαίτερα στο Galaxy Watch5. Για την εύρεση νέων περιπτώσεων χρήσης που αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες, το Samsung Research συνεργάζεται με πανεπιστήμια και ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης που θα εξερευνήσουν τομείς όπως η υγεία της καρδιάς, το άγχος, η αρτηριακή πίεση, η υγεία των πνευμόνων και οι νευροεπιστήμες. Ως αποτέλεσμα, η Samsung προσφέρει ένα πλήρες Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού (Software development kit) — το Samsung Health Stack — το οποίο θα ξεκινήσει έρευνα σε σημαντικούς τομείς της υγείας και θα πυροδοτήσει νέες εξελίξεις.

Η Samsung προσκαλεί προγραμματιστές, δημιουργούς και συνεργάτες να ακολουθήσουν τη δέσμευσή της για ανοιχτή συνεργασία και απρόσκοπτες εμπειρίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Samsung Developer Conference (SDC) 2022, επισκεφτείτε το developer.samsung.com