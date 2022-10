KPMG: ανθεκτική η παγκόσμια αγορά fintech κατά το α’ εξάμηνο του 2022

Οι παγκόσμιες επενδύσεις σε fintech έπεσαν από τα US $ 111.2 δισ. το β’ εξάμηνο του 2021, στα US$107.8 δισ. το α’ εξάμηνο του 2022, παρέμειναν ωστόσο εξαιρετικά ανθεκτικές σε σύγκριση με τις ιστορικές τάσεις, δεδομένων των προκλήσεων που επηρεάζουν την ευρύτερη επενδυτική αγορά, όπως η γεωπολιτική αβεβαιότητα, ο διογκούμενος πληθωρισμός και η αύξηση των επιτοκίων.

Σύμφωνα με την έκθεση του Pulse of Fintech της KPMG του α’ εξαμήνου του 2022, στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού οι συνολικές επενδύσεις σε fintech υπερδιπλασιάστηκαν από τα US$ 19.2 δισ. το β’ εξάμηνο του 2021 στο ρεκόρ των US$ 41.8 δισ. το α’ εξάμηνο του 2022 – με την εξαγορά της αυστραλιανής Afterpay από την Block, αξίας US$ 27.9 δισ., να καλύπτει περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου. Εν τω μεταξύ, τόσο στην αμερικανική ήπειρο όσο και στις περιοχές Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής σημειώθηκε πτώση των επενδύσεων σε fintech – από τα US $59.7 δισ. στα US $39.4 δισ. και από τα US $31.6 δισ. στα US$ 26.6 δισ. αντίστοιχα.

Οι επενδύσεις VC επίσης μειώθηκαν μεταξύ του β’ εξαμήνου του 2021 και του α’ εξαμήνου του 2022 – από τα US $66.5 δισ. στα US $52.6 δισ. Σε σύγκριση με όλες τις περιόδους εκτός του 2021, το ποσό αυτό ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Από την αμερικανική ήπειρο προήλθε το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης VC (US $27.2 δισ.), ενώ η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής σημείωσε νέο υψηλό εξαμήνου (US $16.6 δισ.), με δύο αυξήσεις να κυριαρχούν παγκοσμίως κατά την περίοδο αυτήν: US $1.1 δισ. από τη γερμανική Trade Republic και US$1 δισ. από τη βρετανική Checkout.com.

Ο τομέας των πληρωμών παρέμεινε ελκυστικός το α’ εξάμηνο του 2022, με τις επενδύσεις να αγγίζουν τα US$ 43.6 δισ. Παρά τις ιδιαίτερες δυσκολίες της αγοράς, τα κρυπτονομίσματα και το blockchain προσέλκυσαν το δεύτερο υψηλότερο ποσό χρηματοδότησης σε επίπεδο κλάδου (US$ 114.2 δισ.).

«Το 2021 αποτέλεσε μια εμβληματική χρονιά για την αγορά fintech παγκοσμίως, γεγονός που συγκριτικά κάνει το πρώτο εξάμηνο του 2022 να φαίνεται υποτονικό», σχολιάζει ο Nίκος Δημάκος, Partner, Head of Consulting της KPMG στην Ελλάδα. «Στην πραγματικότητα όμως, πολλοί κλάδοι της αγοράς fintech έχουν επιδείξει δύναμη και ανθεκτικότητα. Ενώ η αγορά fintech πιθανότατα θα αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα το β’ εξάμηνο του 2022 λόγω της παγκόσμιας αβεβαιότητας και των ευρύτερων οικονομικών ανησυχιών, οι εταιρείες fintech μάλλον θα συνεχίσουν να προσελκύουν σημαντικό ενδιαφέρον και επενδύσεις – αν και σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με πέρυσι».

Α’ εξάμηνο 2022 — Βασικά σημεία

Οι παγκόσμιες επενδύσεις fintech μειώθηκαν από τα US$ 111.2 δισ. μέσω 3 372 συναλλαγών το β’ εξάμηνο του 2021 στα US$ 107.8 δισ. μέσω 2 980 συναλλαγών το α’ εξάμηνο του 2022. Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού προσέλκυσε US$ 41.8 δισ., ενώ η αμερικανική ήπειρος US$ 39.4 δισ., εκ των οποίων τα US$ 34.9 δισ. προέρχονται από τις ΗΠΑ, ενώ η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής προσέλκυσε US$ 26.6 δισ.

Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC μειώθηκαν από τα US$ 66.5 δισ. το β΄ εξάμηνο του 2021 στα US$ 52.6 δισ. το α΄ εξάμηνο του 2022. Η αμερικανική ήπειρος προσέλκυσε επενδύσεις ύψους US$ 27.2 δισ., ενώ η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής κατέγραψε ρεκόρ US$ 16.6 δισ. και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού US$ 8.7 δισ.

Η παγκόσμια δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) ήταν ισχυρή το α’ εξάμηνο του 2022, με αξία συναλλαγών US$ 49.1 δισ., συμπεριλαμβανομένων US$ 31.8 δισ. στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, US$ 10.1 δισ. στην αμερικανική ήπειρο και US$ 7.2 δισ. στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Οι παγκόσμιες επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων (PE) παρέμειναν σταθερές, με επενδύσεις ύψους US$ 6.1 δισ. το α’ εξάμηνο του 2022, συμπεριλαμβανομένων US$ 2.7 δισ. στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής , US$ 2 δισ. στην αμερικανική ήπειρο και US$ 1.3 δισ. σε Ασία-Ειρηνικό.

Οι επενδύσεις εταιρικών συμμετοχών ανήλθαν στα US$ 25.9 δισ. κατά το α’ εξάμηνο του 2022, συμπεριλαμβανομένων US$ 13.1 δισ. στην αμερικανική ήπειρο, US$ 8 δισ. σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και US$ 4.7 δισ. σε Ασία-Ειρηνικό.

Ο κλάδος των πληρωμών προσέλκυσε επενδύσεις ύψους US$ 43.6 δισ. το α’ εξάμηνο του 2022, ενώ τα κρυπτονομίσματα και το blockchain άγγιξαν τα US$ 14.2 δισ., το regtech (κανονιστική τεχνολογία) προσέλκυσε US$ 5,6 δισ. και το insurtech (ασφαλιστική τεχνολογία) US$ 3.8 δισ..

Οι παγκόσμιες επενδύσεις στον τομέα του insurtech μειώθηκαν στα US$ 3.8 δισ. το α’ εξάμηνο του 2022 – υστερώντας κατά πολύ από τα US$ 14.8 δισ. που καταγράφηκαν το 2021.

Η εξαγορά ύψους US$ 27.9 δισ. της Afterpay εκτοξεύει τις επενδύσεις σε fintech στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σε νέο υψηλό στα μέσα της χρονιάς

Οι επενδύσεις σε fintech στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού εκτινάχθηκαν σε ετήσιο υψηλό US$ 41.8 δισ. με έξι μήνες να απομένουν ακόμα έως το τέλος του 2022, χάρη στην εξαγορά αξίας US$ 27.9 δις. της Afterpay με έδρα την Αυστραλία από την Block. Η περιοχή κατέγραψε αρκετές ακόμα μεγάλες συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A), συμπεριλαμβανομένης της συγχώνευσης ύψους US$ 1 δισ. των Superhero και Swiftx στην Αυστραλία και της εξαγοράς της Yayoi από την KKR αξίας US$ 2,1 δισ. στην Ιαπωνία. Οι επενδύσεις VC είχαν εξάπλωση σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης μιας αύξησης US$ 690 εκατ. από την Coda Payments με έδρα τη Σιγκαπούρη, αύξηση US$ 300 εκατ. από την Xendit με έδρα την Ινδονησία και αντλήσεις US$ 270 εκατ. και 237 εκατ. από τις fintech Stashfin και Oxyzo αντίστοιχα, με έδρα στην Ινδία. Οι επενδύσεις fintech στην Κίνα παρέμειναν ήπιες το α’ εξάμηνο του 2022, με τη μεγαλύτερη συναλλαγή στο fintech στη χώρα να ανέρχεται στα US$ 140 εκατ. που αντλήθηκαν από τη Fenbeitong.

Από τις ΗΠΑ τα US$ 34.9 δισ. από τις συνολικές επενδύσεις ύψους US$ 39.4 δισ. στο fintech στην αμερικανική ήπειρο το α’ εξάμηνο του 2022

Οι ΗΠΑ μόνο προσέλκυσαν επενδύσεις στο fintech ύψους US$ 34.9, μεταξύ τους επενδύσεις VC ύψους US$ 23.5 δισ., έναντι των συνολικών επενδύσεων ύψους US$ 39.4 δισ. και των επενδύσεων VC ύψους US$ 27.2 δισ. που καταγράφηκαν συνολικά στην αμερικανική ήπειρο. Οι ΗΠΑ προσέλκυσαν τις μεγαλύτερες συμφωνίες της ηπείρου το α’ εξάμηνο του 2022, μεταξύ τους οι εξαγορές αξίας US$ 2.6 δισ. της Bottomline Technologies από την Thomas Bravo, US$ 1.2 δισ. της SimpleNexus από την nCino, US$ 1.1 δισ. της Technisys από τη SoFi και η άντληση επενδύσεων VC ύψους US$ 748 από την Ramp. Έξω από τις ΗΠΑ, στις περισσότερες δικαιοδοσίες σημειώθηκε πτώση των επενδύσεων στο fintech. Η Βραζιλία είδε τις επενδύσεις στο fintech να μειώνονται από τα US$ 3.7 δισ. το β’ εξάμηνο του 2021 στα US$ 1.4 δισ. το α’ εξάμηνο του 2022, ενώ στον Καναδά σημειώθηκε υποχώρηση από τα US$ 1.9 δισ. στα US$ 810 εκατ. την ίδια περίοδο.

Η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής καταγράφει σημαντική μείωση στις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, αλλά ρεκόρ στη χρηματοδότηση VC

Οι επενδύσεις στο fintech στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής μειώθηκαν από τα US$ 31.6 δισ. το β’ εξάμηνο του 2022 στα US$ 26.6 δισ. το α’ εξάμηνο του 2022, λόγω της μείωσης κατά 50% της αξίας των συγχωνεύσεων και εξαγορών (από τα US$ 15.7 δισ. το β’ εξάμηνο του 2021 στα US$ 7.2 δισ. το α’ εξάμηνο του 2022). Στην περιοχή καταγράφηκαν μόνο δύο συναλλαγές M&A αξίας άνω του US$ 1 δισ. κατά το α’ εξάμηνο του 2022: η συγχώνευση αξίας US$ 3.9 δισ. των Nexi και SIA με έδρα την Ιταλία και η εξαγορά αξίας US$ 1.8 δισ. της βρετανικής Interactive Investor από την Abrdn. Ενώ η δραστηριότητα M&A μειώθηκε σημαντικά, οι επενδύσεις VC στην περιοχή αυξήθηκαν στα US$ 16.6 δισ. το α’ εξάμηνο του 2022 – επισκιάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των US$ 16.5 δισ. που σημειώθηκε το α’ εξάμηνο του 2021. Η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής σημείωσε επίσης ρεκόρ χρηματοδότησης PE US$ 2.7 δισ. το α’ εξάμηνο του 2022, συμπεριλαμβανομένου ενός ρεκόρ τριμήνου ύψους US$ 2.1 δισ. το α’ τρίμηνο.

Κυριαρχεί ο τομέας των πληρωμών μεταξύ των επιμέρους τομέων του fintech

Οι επενδύσεις στον τομέα των πληρωμών ήταν ιδιαίτερα ισχυρές το α’ εξάμηνο του 2022, αντιστοιχώντας σε US$ 43.6 δισ. σε σύγκριση με τα US$ 60.3 δισ. που καταγράφηκαν σε όλη τη διάρκεια του 2021. Εκτός από τη μεγάλη εξαγορά της Afterpay από την Block (πρώην Square) αξίας US$ 27.9 δισ., ο τομέας των πληρωμών επίσης κατέγραψε μια εξαγορά αξίας US$ 2.6 δισ. της Bottomline Technologies από την εταιρεία PE Thomas Bravo και την άντληση VC ύψους US$ 1 δισ. από την Checkout.com με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κυβερνοασφάλεια συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επενδυτών fintech

Το ενδιαφέρον για την κυβερνοασφάλεια παρέμεινε πολύ ισχυρό στα μέσα του έτους, με επενδύσεις ύψους US$ 1.2 δισ. παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μεγάλων αυξήσεων στις ΗΠΑ: US$ 550 εκατ. από την Fireblocks, US$170 εκατ. από την Chainalysis και US$100 εκατ. από τις TokenEx και Cowbell Cyber αντίστοιχα. Τον Μάρτιο, η Google ανακοίνωσε επίσης το σχέδιό της για εξαγορά της εταιρείας αντιμετώπισης περιστατικών κυβερνοασφάλειας Mandiant έναντι US$ 5.2 δισ. Εφόσον ολοκληρωθεί, η συγκεκριμένη συμφωνία θα σπάσει το ρεκόρ των US$ 5.2 δισ. του 2021 στις επενδύσεις στην κυβερνοασφάλεια παγκοσμίως.

Αβέβαιο το μέλλον

Κατά το α’ εξάμηνο του 2022 η ευρύτερη επενδυτική αγορά επηρεάστηκε από μια σειρά από προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, της μεταβλητότητας στις δημόσιες αγορές και της αύξησης του πληθωρισμού και των επιτοκίων. Χωρίς να φαίνεται κάποιο φως στον ορίζοντα για αυτά τα θέματα, η αγορά fintech θα μπορούσε να δει τη δραστηριότητα να επιβραδύνεται σημαντικά – ιδιαίτερα σε σύγκριση με τα μεγάλα υψηλά που καταγράφηκαν το 2021. Ενώ οι επενδύσεις fintech αναμένεται να παραμείνουν σχετικά ανθεκτικές – ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι πληρωμές B2B, η αυτοματοποίηση της κυβερνοασφάλειας και η ανάλυση βάσει δεδομένων – η ολοκλήρωση των συμφωνιών ίσως αργήσει περισσότερο καθώς οι επενδυτές αντιμετωπίζουν τις ευκαιρίες με πιο κριτική διάθεση.

«Με τις αποτιμήσεις υπό πίεση, οι επενδυτές fintech πρόκειται να ενισχύσουν την εστίασή τους στις ταμειακές ροές, την αύξηση των εσόδων και την κερδοφορία – γεγονός που θα μπορούσε να δυσκολέψει ορισμένες fintechs να αντλήσουν κεφάλαια», αναφέρει ο Anton Ruddenklau, Global Head of Financial Services Innovation and Fintech της KPMG International. «Η δραστηριότητα M&A, ωστόσο, θα μπορούσε να σημειώσει άνοδο καθώς οι fintech που δυσκολεύονται προσανατολίζονται προς την πώληση αντί για ένα down round, οι εταιρικοί επενδυτές και οι επενδυτές PE κάνουν κινήσεις για να επωφεληθούν από τις καλύτερες τιμές και οι καλά κεφαλαιοποιημένες fintech προσπαθούν να εξουδετερώσουν τον ανταγωνισμό».