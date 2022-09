Ε. Χαραλάμπους: H Beyond 4.0 θέτει τη Θεσσαλονίκη στο κέντρο των τεχνολογικών εξελίξεων

Με αφορμή την επερχόμενη Beyond 4.0, ο Ευάγγελος Χαραλάμπους, Managing Director της Be Best, μιλάει στο Infocom και το Weekly Telecom για την έκθεση, το μέλλον των συνεδρίων και τη μετατροπή της Θεσσαλονίκης σε τεχνολογικό κόμβο, τονίζοντας πως η συμπρωτεύουσα, «όχι μόνο είναι κοντά σε ένα τέτοιο status, αλλά ήδη αποτελεί κοιτίδα καινοτομίας».

Για την φετινή Beyond

H διοργάνωση της Beyond 4.0 αποτελεί ένα ξεχωριστό γεγονός που θα θέσει τη Θεσσαλονίκη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο κέντρο των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων. Μία πολυδιάστατη επαγγελματική έκθεση που αγγίζει ολιστικά τον τεχνολογικό κλάδο, τον εμπορικό τομέα, τον επιστημονικό και εκείνο των ψηφιακών εφαρμογών. Παράλληλα, πλαισιώνεται από το ετήσιο συνέδριο της έκθεσης, το οποίο περιλαμβάνει διεθνείς ομιλητές, εκπροσώπους του οικοσυστήματος και της πολιτείας, σπουδαίους επιστήμονες και γενικότερα ανθρώπους που θα ανοίξουν ένα παράθυρο στο μέλλον. Επίσης, θα διεξαχθεί ένα δυναμικό παράλληλο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνέδρια, ημερίδες, B2B και B2G συναντήσεις, αλλά και πληθώρα παρουσιάσεων από τις συμμετέχουσες εταιρείες – που ξεπερνούν τις 200 και προέρχονται από περισσότερες από 30 χώρες. Η Beyond είναι από μόνη της μια πρωτοποριακή έκθεση που απ’ αρχής της στηρίζει και προωθεί την καινοτομία, οπότε σίγουρα αυτός θα είναι και ο πυρήνας της. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως, για το 2022, κεντρική θεματική θα είναι η τεχνολογία AI και τα διάφορα πεδία εφαρμογής της.

Για τη Θεσσαλονίκη ως κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας

Είναι η δεύτερη χρονιά της Beyond 4.0, η οποία προσδοκά να γίνει θεσμός για τη Θεσσαλονίκη και μια ξεχωριστή διοργάνωση για την Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τη ΜΕΝΑ. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η έκθεση πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, μια ιδιαιτέρως ζωντανή και ενεργή πόλη, ένα στρατηγικό σημείο συνάντησης στο οποίο φιλοξενούνται δράσεις ιδιαίτερης σημαντικότητας σε πολιτικό, επιστημονικό αλλά και τεχνολογικό επίπεδο. Συνεπώς, η απάντησή μου είναι πως, όχι μόνο είναι κοντά σε ένα τέτοιο status, αλλά ήδη αποτελεί κοιτίδα καινοτομίας. Η επιλογή της τοποθεσίας αποτελεί μέρος της στρατηγικής που ακολουθείται για να κατακτήσει ακόμη πιο ενεργό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Ολοκληρώνοντας, να σημειώσω πως σίγουρα η φιλοξενία παρόμοιων δράσεων, η δημιουργία τεχνολογικών κοιτίδων και η προώθηση νεοφυών επιχειρήσεων με σχετική κατεύθυνση, είναι μόνο ορισμένες από τις κινήσεις που οφείλουν να πραγματοποιηθούν.

Για τον ρόλο της τεχνολογίας

Οι νέες τεχνολογίες υπάρχουν πλέον σε κάθε τομέα της κοινωνίας μας, είτε πρόκειται για τις βασικές δομές της, είτε για τον οικογενειακό ιστό. Και παράλληλα, ως θεματική, κεντρίζει πάντα το ενδιαφέρον του κοινού. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο που συνεχώς εξελίσσεται, δίνοντάς μας νέες δυνατότητες και ευκαιρίες. Η παγκόσμια τεχνολογική αγορά είναι μία κυψέλη παραγωγής και καθημερινά βλέπουμε να παρουσιάζονται πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες. Και οφείλω να ομολογήσω πως η Ελλάδα είναι μία χώρα leader, που παράγει τεχνογνωσία και αυτό οφείλουμε να το προβάλλουμε ιδιαιτέρως μέσα από τη Beyond. Σε ό,τι αφορά στα διεθνή τεχνολογικά trends που μονοπωλούν την αγορά καθώς και τις startups που εξειδικεύονται σε τεχνολογικές εφαρμογές και πως αυτές επιδρούν στην κοινωνία, τη δομή και τη λειτουργία της, μέρος αυτών θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η οποία, ως πλατφόρμα διεθνούς καινοτομίας και διασύνδεσης, προωθεί και στηρίζει την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Για το μέλλον των εκθέσεων

Είναι γεγονός πως, όπως επηρεάστηκαν όλοι οι τομείς της κοινωνίας από την πανδημία και τις νέες συνθήκες που εισήλθαν στην καθημερινότητά μας, έτσι και ο τομέας των εμπορικών εκθέσεων επηρεάστηκε εμφανώς και για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς ήταν από τους πρώτους κλάδους στους οποίους υπήρξε αναστολή δραστηριοτήτων. Παρόλα ταύτα, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο μας, συνέχισαν να είναι δραστήριες και ενεργές, διοργανώνοντας ψηφιακά forums, events, συναντήσεις ακόμη και virtual εκθέσεις. Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε καλή, όμως, όπως αποδείχτηκε στην πράξη -καθώς τους τελευταίους μήνες διοργανώνονται και πάλι εκθέσεις με φυσική παρουσία- η διά ζώσης επικοινωνία παραμένει πάντα πρώτη στην προτίμηση του κοινού. Έχοντας ιδία εικόνα από τις τελευταίες δράσεις που διοργανώθηκαν και άγγιξαν διαφορετικές θεματικές και target group, μπορώ να πω πως ήταν χιλιάδες οι επισκέπτες που κατέκλυσαν τις εγκαταστάσεις των εκάστοτε εκθέσεων, αλλά παράλληλα ρεκόρ συμμετοχών άγγιξαν και οι εκθέτες. Ως εκ τούτου, είναι σαφές πως, αν και η ψηφιοποίηση και η τεχνολογία κατακτούν ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι στην επαγγελματική και προσωπική ζωή μας, η φυσική παρουσία είναι και θα παραμείνει αναντικατάστατη.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο Weekly Telecom.