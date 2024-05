Υπερδιπλάσια η αύξηση του συνόλου των επισκεπτών στη φετινή Beyond

Ξεπέρασε τις προσδοκίες η φετινή BEYOND (25-27 Απριλίου), πετυχαίνοντας υπερδιπλασιασμό του συνολικού αριθμού των επισκεπτών της, αλλά και αύξηση των εμπορικών της επισκεπτών σε σχέση με την περσινή διοργάνωση. Μάλιστα, σημαντικά αυξημένος ήταν ο αριθμός τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων εμπορικών επισκεπτών, οι οποίοι προήλθαν από χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελβετία, οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Κύπρος, η Λετονία, η Μ.Βρετανία, η Ολλανδία, το Πουέρτο Ρίκο, η Ρουμανία, η Σουηδία, η Φιλανδία, η Νορβηγία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία και η Σερβία.

Πέραν όμως της βελτίωσης των ποσοτικών χαρακτηριστικών, η ποιοτική αναβάθμιση της Διεθνούς Έκθεσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Τεχνολογίας και Καινοτομίας αναγνωρίστηκε από εκθέτες και επισκέπτες, ενώ κατά τη διάρκεια του τριημέρου πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες. Άλλωστε, τα προκαθορισμένα επιχειρηματικά ραντεβού προσέγγισαν τα 500 στο πλαίσιο του Matchmaking Event του ΣΒΕ και του Enterprise Europe Network, όπου πήραν μέρος περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες από την Ελλάδα και από 8 ξένες χώρες. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η Ημέρα Καριέρας που διοργάνωσε η ΔΥΠΑ με 41 επιχειρήσεις αμιγώς τεχνολογικές και πάνω από 500 θέσεις εργασίας.

Στη φετινή BEYOND η μεγάλη πρόκληση της Τεχνητής Νοημοσύνης έδωσε τον τόνο και διέτρεξε ως θεματική τις εκδηλώσεις της, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το AI FORUM και το TECHNOLOGY FORUM που συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου. Ανάλογη όμως επιτυχία είχε το σύνολο των εκδηλώσεων της BEYOND στα 5 stages της έκθεσης, που ήταν συνεχώς γεμάτα με δημιουργικούς ανθρώπους και καινοτόμες ιδέες. Από events για το AI Health, το ΑΙ in Agriculture, το AI in Creativity και Workshops από μεγάλες επιχειρήσεις για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας μέχρι το Leadership Dialogue, το Συνέδριο Περιφερειών Ελλάδος και το Συνέδριο Γενικών Γραμματέων των ΟΤΑ «Κλεισθένης», η φετινή BEYOND τα είχε όλα. Συνολικά οι ομιλητές, Έλληνες και ξένοι, ανήλθαν σε 440.

Μάλιστα, το Ministerial Leadership Dialogue εξελίχθηκε σε μια άτυπη υπουργική σύνοδο, όπου συμμετείχαν υπουργοί και εκπρόσωποι κυβερνήσεων από τα Βαλκάνια, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Τουρκία, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, όπως το Council of Europe, η ENISA και το ITU. Ειδικότερα, στον υπουργικό διάλογο συμμετείχαν ο Έλληνας Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Τουρκίας, κ. Mehmet Fatih Kacir, η Υπουργός Παιδείας, Επιστήμης και Καινοτομίας του Μαυροβουνίου, κα Angelica Jaksic-Stojanovic, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών της Αλβανίας, κα Romina Kuko, ο ΓΓ του Υπουργείου Επιστήμης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Σερβίας, κ. Miroslav Trajanovic, η ΓΓ του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Κροατίας, κα Spomenka Djuric και ο Secretary General, Committee on Artificial Intelligence, Council of Europe, κ. Kristian Bartolin.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο ήταν η διευρυμένη παρουσία νέων ανθρώπων και δη φοιτητών στη φετινή διοργάνωση. Μεγάλη απήχηση όμως είχε και η Sophia the Robot, το πιο γνωστό ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, στην οποία οι επισκέπτες υπέβαλαν κάθε λογής ερωτήσεις και έσπευσαν να φωτογραφηθούν. Η Sophia, που έκλεψε τις εντυπώσεις, εμφανίστηκε στη μεγάλη σκηνή του περιπτέρου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συζήτησε με τον Περιφερειάρχη, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα και τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, κ. Μιχάλη Μπλέτσα, ενώ συμμετείχε και σε πάνελ του AI FORUM.

Η BEYOND, που συγκέντρωσε 275 άμεσους και έμμεσους εκθέτες από 22 χώρες, αποδείχθηκε περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά ιδανική πλατφόρμα για διεθνείς επιχειρηματικούς leaders, πρωτοπόρους στοχαστές, παγκόσμιας εμβέλειας επιστήμονες, και για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες καταναλωτών. Αποτέλεσε δε το εφαλτήριο για μικρές και μεγάλες εταιρείες από όλο τον κόσμο να παρουσιάσουν τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Στην έκθεση συμμετείχαν φέτος το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σύσσωμη την πολιτική του ηγεσία, η ΑΑΔΕ, το ΕΒΕΑ, οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, το ΕΚΕΤΑ, το ΑΠΘ, το ΤΕΕ, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το City College.

