Νέα MacBook Air και MacBook Pro 13 ιντσών με επεξεργαστή M2 νέας γενιάς παρουσίασε η Apple στο WWDC 2022

Η iSquare, o επίσημος διανομέας προϊόντων της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, ενημερώνει πως η Apple στη χθεσινή παρουσίαση WWDC 2022 ανακοίνωσε την κυκλοφορία της δεύτερης γενιάς επεξεργαστών Apple Silicon M2 που ενσωματώνονται στις νέες σειρές φορητών υπολογιστών MacBook Air και MacBook Pro 13-ιντσών με ισχυρές επιδόσεις και δυνατότητες. Παράλληλα, παρουσίασε τα νέα λειτουργικά συστήματα iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 και macOS Ventura, τα οποία καθιστούν την εμπειρία χρήσης των Apple συσκευών πιο συνδεδεμένη, διαδραστική, απρόσκοπτη και προσωποποιημένη με γνώμονα αφενός την ευκολία, αφετέρου την ασφάλεια των χρηστών.

Το νέο MacBook Air ενσωματώνει τον επεξεργαστή νέας γενιάς M2. Διαθέτει μεγαλύτερη Retina οθόνη 13,6-ιντσών και επανασχεδιασμένο ελαφρύ, λεπτό και ακόμα πιο ανθεκτικό design με 20% μείωση του όγκου της συσκευής σε σχέση με το μοντέλο της προηγούμενης γενιάς. Η ισχύς του M2 chip προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις ταχύτητας σε συνδυασμό με την υψηλή ενεργειακή απόδοση και την αθόρυβη, χωρίς ανεμιστήρα λειτουργία του. Επιπλέον, προσφέρει 1080p FaceTime HD camera, σύστημα τεσσάρων ηχείων, έως 18 ώρες διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας και MagSafe charging. Διατίθεται σε τέσσερα υπέροχα φινιρίσματα: Silver, Space Gray, Midnight και Starlight.

H δεύτερη γενιά επεξεργαστών Apple silicon Μ2 εξοπλίζει και το καινούριο MacBook Pro 13-ιντσών που προσφέρει απίστευτες επιδόσεις, έως 24GB ενιαία μνήμη, επιτάχυνση ProRes και έως 20 ώρες διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Όλα είναι ενσωματωμένα σε ένα συμπαγές και κομψό design. Το νέο MacBook Pro αποτελεί το πιο φορητό, επαγγελματικό laptop της Apple με Touch Bar, CPU 8-πυρήνων και GPU 10-πυρήνων έως 3,4x γρηγορότερο σε σύγκριση με τα μοντέλα που δε διαθέτουν Apple silicon και έως 40% ταχύτερο σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Παράλληλα, προσφέρει ενεργό σύστημα ψύξης και είναι κατάλληλo για παιχνίδια με υψηλές απαιτήσεις σε γραφικά.

Τέλος, η Apple παρουσίασε τις αναβαθμίσεις στα λειτουργικά συστήματα των συσκευών της που θα γίνουν διαθέσιμες το φθινόπωρο. Το iOS 16 έρχεται με μία ολοκαίνουρια, διαδραστική και προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης στην Οθόνη Κλειδώματος, δυνατότητα επεξεργασίας ή αναίρεσης αποστολής μηνυμάτων και επανασχεδιασμένες δυνατότητες στην υπαγόρευση, το Live Text και το Visual Look Up. Το watchOS 9 φέρνει σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή Προπόνηση, καταγραφή των σταδίων του ύπνου, λειτουργία ιστορικού και τη νέα εφαρμογή για παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής. Το iPadOS 16 καθιστά τα iPad πιο ευέλικτα και συνδεδεμένα από ποτέ παρέχοντας καινοτόμες λειτουργίες παραγωγικότητας και συνεργασίας, όπως το Freeform. Φέρνει το Stage Manager και αναβαθμίσεις σε Mail, Safari, iCloud Shared Photo Library. To macOS Ventura έρχεται για να ολοκληρώσει την παροχή της εμπειρίας συνέχισης εργασιών (continuity) μεταξύ των συσκευών, εισάγει το Stage Manager για βέλτιστη διαχείριση, καθώς και ισχυρά εργαλεία παραγωγικότητας.

Τα νέα MacBook Air και MacBook Pro θα είναι διαθέσιμα σε Ελλάδα και Κύπρο από τον επόμενο μήνα μέσω του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Μεταπωλητών Apple της iSquare.