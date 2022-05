Η Schneider Electric ξεκινά μία σειρά εκδηλώσεων με θέμα την ψηφιοποίηση των βιομηχανιών

Η Schneider Electric, ο ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης της ενέργειας και του αυτοματισμού, ανακοινώνει την έναρξη μιας σειράς εκδηλώσεων “Innovation Days” αποκλειστικά για τους πελάτες του κλάδου της Βιομηχανίας, με θέμα «Industry 4.0 | Νέες Τάσεις στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό».

Με πρώτο σταθμό την Θεσσαλονίκη, στις 25 Μάϊου 2022, στο ξενοδοχείο ‘The Met Hotel’, η εταιρεία ενημέρωσε το δίκτυο συνεργατών και πελατών της για τις σημαντικότερες εξελίξεις του κλάδου.

Στόχος της Schneider Electric είναι, μέσα από αυτή τη σειρά των εκδηλώσεων, να βοηθήσει τους συνεργάτες και τους πελάτες της να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στη βιωσιμότητα (Sustainability in Industries), μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, ώστε να μπορούν να αποτελέσουν μέρος των Industries of the Future. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, οι παραβρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τη σημασία της ψηφιοποίησης για να φτάσουν στις Βιομηχανίες της επόμενης γενιάς, για τις νέες τάσεις του κλάδου αλλά και τις ολοκληρωμένες λύσεις, υπηρεσίες και προϊόντα της Schneider Electric που μπορούν να τους βοηθήσουν να επιτύχουν ψηφιοποίηση και βιωσιμότητα. Τέλος, εξίσου σημαντική ήταν η αναφορά στις after sales υπηρεσίες και την συντήρηση του εξοπλισμού, προκειμένου να διατηρήσουν την ροή της παραγωγικής διαδικασίας χωρίς διακοπές.

Μερικές από τις λύσεις και τα λογισμικά που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης είναι:

Clean-in-Place Advisor, o ψηφιακός σύμβουλος για την ασφάλεια τροφίμων στον κλάδο του Food & Beverage που βελτιώνει το Traceability και μειώνει τις απώλειες βάσει reporting

EcoStruxure Augmented Operator Advisor, ο ψηφιακός σύμβουλος που υποδεικνύει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και virtual αντικείμενα σε πραγματικό περιβάλλον εγκατάστασης

EcoStruxure Machine Advisor, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές να παρέχουν νέες υπηρεσίες στους χειριστές μηχανών για κάθε εγκατεστημένο μηχάνημα σε οποιαδήποτε μονάδα παραγωγής παγκοσμίως

Προϊόντα

Ασύρματο Harmony XB4/XB5 (Μπουτόν, διακόπτες και ενδεικτικές λυχνίες)

Altivar Soft Starter ATS 480 (ρυθμιστής στροφών)

TeSys Island (Λύση ψηφιακής παρακολούθησης, ελέγχου και προστασίας ηλεκτρικών κινητήρων)

Νέος Διακόπτης ComPacT NSX & NSXm

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της δράσης «Innovation Day: Industry 4.0 | Νέες Τάσεις στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό», η επόμενη εκδήλωση θα ακολουθήσει σύντομα στα μέσα Ιουνίου, στην πόλη της Αθήνας και αρχές Ιουλίου στην Λάρισα.