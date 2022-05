Νέα πλατφόρμα B2B Rewards από τη Warply για την επιβράβευση του ανθρώπινου δυναμικού εταιρειών

Η Warply, η κορυφαία εταιρεία στα προγράμματα Loyalty και Rewards, δημιούργησε τη νέα ολοκληρωμένη πλατφόρμα “Ku\do’s by Warply” για την επιβράβευση προσωπικού. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα για Rewards & benefits – με πλατφόρμα, mobile apps και website – την οποία κάθε εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει για να επιβραβεύσει το προσωπικό της ή και το δίκτυο συνεργατών της.

Η νέα πλατφόρμα διακρίνεται για τις πολλές δυνατότητες που προσφέρει, ενώ λειτουργεί συμπληρωματικά με τα εταιρικά intranet. Το “Ku\do’s by Warply” διακρίνεται καθώς μέσα από την ίδια πλατφόρμα, μπορεί να επιβραβεύεται ένας υπάλληλος για την εργασία του, αλλά παράλληλα υπάρχουν διαθέσιμοι μηχανισμοί και για booking σε online / offline σεμινάρια, για content management, για online τεστ και quiz γνώσεων καθώς και αυτοματοποιημένες πιστοποιήσεις που μπορεί να λαμβάνει ο χρήστης μετά από ένα επιτυχημένο course. Ο χρήστης μπορεί να συγκεντρώνει πόντους επιβράβευσης από όλα αυτά τα «εκπαιδευτικά» actions, αλλά και από την επίτευξη στόχων στην εργασία του, όπως και για lifetime events πχ τα γενέθλια του, καθώς και για συμμετοχή σε διαγωνισμούς , σε εταιρικές ενέργειες csr κα.

Παράλληλα μπορεί να κάνει και την εξαργύρωση των πόντων επιβράβευσης μέσα από την ίδια πλατφόρμα, σε gift vouchers ή εμπειρίες και άλλα δώρα που ο ίδιος επιλέγει.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο rewarding σύστημα, που δε συνδέεται μόνο με τις πωλήσεις και την εργασία, αλλά με τη συνολική στάση και εξέλιξη ενός εργαζομένου, με έμφαση στο κομμάτι της ενημέρωσης / εκπαίδευσης / διάδρασης.

Ο CEO της Warply Γιάννης Δοξαράς δήλωσε σχετικά: «Το πακέτο υπηρεσιών και τεχνολογιών Ku\do’s by Warply αποτελεί την εξέλιξη της ανταμοιβής των εργαζομένων μέσω μη φορολογούμενων εκπτώσεων, αυξάνοντας τo perceived value και στην κατεύθυνση της διαχείρισης και ανάπτυξης ταλέντου».