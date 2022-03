Huawei @MWC 2022: «Ανάβοντας τη σπίθα του μέλλοντος και κάνοντας zoom in σε όλα τα νέα enterprise προϊόντα»!

Το Mobile World Congress επέστρεψε φέτος δυναμικά και από τη μεγάλη γιορτή της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η Huawei, η εταιρεία κολοσσός που παρά τις δυσκολίες των τελευταίων ετών δεν φαίνεται διατεθειμένη να παρεκκλίνει της ανοδικής πορείας της, καθώς τίποτα δεν φαίνεται ικανό να την ανακόψει. Και αυτό είναι κάτι που μπορούσε κανείς να το διακρίνει πολύ εύκολα όποιος είχε την ευκαιρία να περάσει από το Hall 1 του εκθεσιακού Fira Gran Via. Η Huawei δημιούργησε μια τεράστια περιοχή εντός του εκθεσιακού (δεν σας κρύβουμε ότι η εικόνα που αντικρίσαμε ήταν μαγευτική, θύμιζε ένα τεχνολογικό «δάσος» και απείχε πάρα πολύ από τα απλά παραδοσιακά booths), που είχε ως στόχο να μεταδώσει στους επισκέπτες του MWC την οπτική της Huawei για το… μέλλον που μπορούμε όμως λόγω των εξελιγμένων τεχνολογικών της λύσεων να το ζήσουμε στο σήμερα.

Στα εκατοντάδες τετραγωνικά που καταλάμβανε η ειδική περιοχή της Huawei είχε στηθεί ένα μικρό τεχνολογικό χωριό, μια μίνι-πολιτεία η οποία είχε σε display όλα τα Enterprise προϊόντα, τα οποία κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, γρήγορη, ασφαλή (αλλά και πιο… συναρπαστική) στους άξονες της εργασίας, της βιομηχανικής παραγωγής, της ενέργειας, των μεταφορών και της εκπαίδευσης, καλύπτοντας έτσι το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Τόσο ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων όσο και ένα καλύτερο «πράσινο» μέλλον εμπεριέχονται στη φιλοσοφία της Huawei που με κεντρικό motto το “Lighting up the Future” θέλησε να κάνει focus σε αυτή τη «σπίθα» που αρκεί για να φέρουμε το «μέλλον» της τεχνολογίας στο σήμερα, στο πλαίσιο ενός interconnected κόσμου που δεν γνωρίζει σύνορα και περιορισμούς. Η φετινή παρουσία της Huawei στο Mobile World Congress ουσιαστικά κινήθηκε σε τρεις άξονες που διαμορφώνουν τον ψηφιακό κόσμο. Ειδικότερα, ο πρώτος είχε να κάνει με το διασυνδεδεμένο μέλλον, προβάλλοντας τις λύσεις εκείνες που αφορούν στην ανάπτυξη διαφορετικών τεχνολογικών εφαρμογών σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, βελτιώνοντας συνεχώς την εμπειρία των καταναλωτών και των οικιακών χρηστών. Ο δεύτερος άξονας που εστίασε φέτος η Huawei αφορούσε στο διασυνδεμένο μέλλον, δίνοντας ώθηση στις προηγμένες τεχνολογίες 5G και 6G, ενώ ο τρίτος άξονας είχε να κάνει με την πράσινη ανάπτυξη και την eco-friendly προσέγγιση των προϊόντων της Huawei για ένα πιο βιώσιμο μέλλον και ένα καλύτερο αύριο.

Επιπλέον, η Huawei έδειξε στους επισκέπτες της τον τρόπο που το 5G μετασχηματίζει το σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Με σύνθημα την «5Gigaverse» κοινωνία, ο κινεζικός κολοσσός της τεχνολογίας ανεβάζει και πάλι πολύ ψηλά τον πήχη στα ασύρματα δίκτυα πρόσβασης, παρουσιάζοντας στο MWC 22 την τρίτη γενιά των TDD M-MIMO (Massive) και FDD ultra-wideband multi-Antenna λύσεων. Τα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα της Huawei έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το capacity του δικτύου (την ευρυζωνικότητα), την διαθέσιμη κάλυψη και όσο το δυνατόν την καλύτερη ενεργειακή απόδοση, κρατώντας σε χαμηλά επίπεδα τον άνθρακα και άλλου είδους βλαπτικές για το περιβάλλον ουσίες. Η ύπαρξη Massive MIMO εξοπλισμού διαφέρει σημαντικά από τις πιο συμβατικές τεχνολογίες, καθώς οι εν λόγω κεραίες δημιουργούν συγκεκριμένες ακτίνες (Beam Forming), κατευθύνοντας την ενέργεια κατευθείαν στο κινητό κι όχι σε μια μεμονωμένη περιοχή. Αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική λειτουργία, καθώς με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μεγαλύτερη απόδοση, συγκεντρώνοντας την ενέργεια εκεί που πραγματικά χρειάζεται.

Σύμφωνα με τους υπευθύνους της Huawei, μπορεί η τεχνολογία του 5G να άνοιξε νέους ορίζοντες στον κόσμο μας, όμως η Huawei δεν θα σταματήσει μόνο εκεί, καθώς στόχος της είναι να εξελίξει περαιτέρω τις λύσεις της. Η γκάμα προϊόντων 3ης γενιάς MIMO και FDD ultra-wide multi-antenna δύναται να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, αλλά και να εγκαθιδρύσει μια πιο ρεαλιστική ενεργειακή διαχείριση. Με αυτές τις λύσεις οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι μπορούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα τους για να κτίσουν δίκτυα υψηλής απόδοσης που θα βασίζονται στην «πράσινη» ενέργεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 3η γενιά της σειράς Massive MIMO που περιλαμβάνει τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό MetaAAU και BladeAAU, ουσιαστικά διπλασιάζει το εύρος των στοιχείων της κεραίας (σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά) φτάνοντας από τα 192 στα 384 (η Huawei είναι η μοναδική στον κόσμο που τα έχει καταφέρει).

Σε ότι έχει να κάνει με τα multi-antenna products που «παίζουν» στην κατηγορία FDD ultra-wideband, η Huawei στο MWC παρουσίασε το πιο ελαφρύ wideband 4T4R RRU, το οποίο υποστηρίζει απλοποιημένη ανάπτυξη στις συχνότητες των 700 – 900MHz και 1.8 – 2.6/1.4 GHz στα multiband δίκτυα. Αυτό μεταφράζεται σε δυναμικό sharing σε όλα τα διαθέσιμα Modes, έχοντας σαν στόχο την μειώσει της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 30% και προσφέροντας μια σαφώς πιο βελτιωμένη εμπειρία χρήσης. Στο ίδιο μήκος κύματος και το πρώτο ultra-wideband 8T8R, το οποίο δύναται να αυξήσει το εύρος των 4G και 5G δικτύων 1.6 και 3 φορές αντίστοιχα. Παράλληλα, για τις πυκνοκατοικημένες και αστικές περιοχές που είναι λογικό να έχουν μεγαλύτερη πίεση, η Huawei λάνσαρε τις λύσεις TDD και FFD dual band EasyMacro 3.0 και Book RRU 3.0, οι οποίες μπορούν εύκολα να γεμίσουν τα όποια «κενά» που ενδεχομένως να δημιουργούνται από την κάλυψη του 5G. Παράλληλα, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούν και στη εξελιγμένη «έξυπνη» τεχνολογία IntelligentRAN, η οποία καθιστά πιο smart την επαφή και την εμπειρία μας με τα ασύρματα δίκτυα. Η δε ύπαρξη λύσεων όπως το Wi-Fi 6 Advanced χαρίζουν ακόμη περισσότερο έλεγχο και τη δυνατότητα για πολλά gigabit, real-time intelligent control και καλύτερη επικοινωνία με τον κόσμο του IoT.

Πέραν των τηλεπικοινωνιακών λύσεων της, η Huawei στο MWC 22, έδωσε μεγάλη βαρύτητα στη φιλοσοφία του digitalization της βιομηχανικής παραγωγής και της εκπαίδευσης. Άλλωστε, η διαδικασία του Industrial Digital Transformation μπορεί να δώσει την απαιτούμενη ώθηση σε μια επιχείρηση έτσι ώστε να εκτινάξει την παραγωγικότητα της, κάνοντας παράλληλα τεράστια εξοικονόμηση πόρων και διατήρηση φυσικών δυνάμεων. Με τη λογική ότι το Cloud είναι το απαραίτητο συστατικό που χρειάζεται για να μπορέσει μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός, έτσι ώστε να περάσει στη σύγχρονη διασυνδεδεμένη ψηφιακή εποχή, η Huawei επενδύει σημαντικά σε τεχνολογίες που προωθούν τα έξυπνα end-to-end Cloud-Networks. Προχωρώντας στο επόμενο εξελικτικό στάδιο (3.0) τις τεχνολογίες CloudCampus, CloudWAN και CloudFabric, η Huawei μέσω των λύσεων της προσφέρει ανεξάντλητη υπολογιστική ισχύ, έτσι ώστε η κάθε επιχείρηση και ο κάθε οργανισμός να μπορεί να δρέψει τους καρπούς και τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Από τη στιγμή που ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να βρίσκονται στην ατζέντα κάθε επιχείρησης ή οργανισμού, η Huawei παρέχει πρωτοποριακές ICT τεχνολογίες, οι οποίες επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να κτίσει ένα ανθεκτικό και εξαιρετικά εύρωστο δίκτυο υποδομών ικανό να αντέχει σε κάθε σενάριο υψηλής πίεσης και καταστροφής.

Για αυτό και η full-stack data center πρόταση που παρουσίασε στο πλαίσιο του MWC 22 και η οποία σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις ώστε να υιοθετήσουν μοντέρνα data centers που να είναι σε θέση να κατευθύνουν με σωστό τρόπο την ενέργεια που χρειάζεται προς το μέρος της σωστής διαχείρισης του IΤ εξοπλισμού. Όπως εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε τους εαυτούς μας χωρίς το κινητό μας τηλέφωνο, έτσι και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να απαντήσουν στις προκλήσεις του «σήμερα» εάν δεν διαθέτουν ενισχυμένα και λειτουργικά data centers. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι περισσότερο από το 90% της υπολογιστικής ισχύος και των αποθηκευμένων data θα εδράζεται σε data centers. Με αναβαθμισμένες και εκμοντερνισμένες data center υποδομές μπορούν να μπουν τα θεμέλια για την ανάπτυξη του ψηφιακού μετασχηματισμού σε μια επιχείρηση, ανανεώνοντας τις computing και storage δυνατότητες, το δίκτυο, την αξιοπιστία και τέλος ενισχύοντας το ακόμη περισσότερο το main concept της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Huawei πιστεύει ότι οι απαιτήσεις στο σημερινό ψηφιακό κόσμο, αυξάνονται διαρκώς για αυτό θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε να μπορεί μια επιχείρηση να αντιμετωπίσει κάθε κίνδυνο και πρόκληση. Από τη στιγμή που οι παραδοσιακές τεχνολογίες αδυνατούν να κρατήσουν τα IT συστήματα σε μια always-online κατάσταση και υπό οποιανδήποτε συνθήκη, αυτό που χρειάζεται είναι μια νέα τεχνολογία αποθήκευσης στο πρότυπο του all-flash storage. Η ύπαρξη των SSDs drives που αντικαθιστούν τους σκληρούς με μηχανικά μέρη, συμβάλλει στην κατακόρυφη άνοδο του performance και στην βελτίωση της ασφάλειας, για αυτό και το νέο προϊοντικό line-up της Huawei ( OceanStor Dorado All-Flash Storage, OceanProtect Backup Storage και OceanStor Pacific Mass Data Storage) είναι κατάλληλα σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό υψηλού Performance και αξιοπιστίας.

Εκτός από την ύπαρξη νέου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 5G, ΙοΤ λύσεων, προτάσεων που αναβαθμίζουν την απόδοση των επιχειρήσεων και αυτοματοποιούν και ψηφοποιούν τη διαδικασία της παραγωγής, data centers και cloud και software-based εργαλείων ελέγχου (που βασίζονται στο ΑΙ και στο Machine Learning), η Huawei δεν θα μπορούσε να μην βάλει στην εξίσωση και την τεχνολογία του Augmented και Virtual Reality. Πλέον οι τεχνολογίες AR και VR μπαίνουν για τα καλά στις ζωές μας και σε αυτό συμβάλλει η ανάπτυξη των δικτύων 5G και του cloud, τα οποία παρέχουν τα κατάλληλα τεχνολογικά εφόδια για να μπορέσουν οι συγκεκριμένες τεχνολογίες να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Πέραν των ψυχαγωγικών σκοπών του VR και του AR, η Huawei έδειξε να ενσωματώνει τις συγκεκριμένες τεχνολογίες και σε άλλους τομείς της οικονομικής, πολιτισμικής και κοινωνικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα είναι η χρήση της AR τεχνολογίας από κάποιο μουσείο ιστορίας και το οποίο δίνει τη δυνάτοτητα στον εκάστοτε χρήστη της ανάλογης υπηρεσίας όχι μόνο να “ταξιδέψει” αλλά να “αισθανθεί” την ιστορία.

Χωρίς αμφιβολία, κρίνοντας με βάση τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η Huawei όχι μόνο διαθέτει τις τεχνολογικές λύσεις και το know-how, αλλά και την τόλμη για να φέρει την τεχνολογία του αύριο στο σήμερα. Όπως άλλωστε τόνισε στην ομιλία του και ο Rotating Chairman της Huawei, Guo Ping: «Just Look Up, Let’s Light Up the Future» και αναμφίβολα η Huawei γνωρίζει το πώς να κοιτάζει ψηλά!

Πάρτε μια γεύση από την ειδική περιοχή της Huawei στο MWC 22, στο video που ακολουθεί…